Valeria Mazza fue declarada Visitante de Honor de Punta del Este

(Enviada Especial, desde Punta del Este) La supermodelo y conductora de televisión, Valeria Mazza, fue distinguida por la alcaldesa de Punta del Este, María Antía, quien la declaró Visitante de Honor del exclusivo balneario uruguayo.

En declaraciones a Infobae, la funcionaria dijo: “Somos agradecidos por todo lo que nos han dado los argentinos, los que siempre han invertido y apostado por nuestro balneario, y siguen apostando por las inversiones y la calidad de vida. Hace muchos años que Valeria está vinculada a nuestro balneario y ella también representa a ese argentino que ilumina nuestro verano y nuestras temporadas”.

La alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía

Valeria Mazza llegó acompañada por su marido, el empresario Alejandro Gravier, y se mostró feliz al recibir este reconocimiento.

“Hace 35 años que venimos a Punta del Este y hemos estado involucrados en diferentes emprendimientos. Punta ha crecido y sigue creciendo tanto que es impresionante. Tenemos nuestra casa, ”Finca Valeria", que es nuestro paraíso en el mundo, y estamos todo el año deseando que llegue el momento de volver”, le contó a Infobae.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

“Nos encanta empezar todos los años en Punta del Este. Es nuestro lugar de reencuentro con la familia y los amigos, con quienes cada verano pasamos las Fiestas. Acá, disfrutamos lindos momentos de relax con la gente que más queremos. Además, esta tarde se recaudó dinero para un hospital pediátrico y eso es muy importante”, destacó la conductora de televisión, que cada año realiza en Buenos Aires la Gala de Valeria, a beneficio del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Austral.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a la alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía, y la abogada, Ana Rosenfeld

A mediados de diciembre de 2025, la top model se instaló en su casa esteña junto a su marido y sus cuatro hijos: Taina, Benicio, Tiziano y Balthazar. En familia y con amigos, pasaron la Navidad y brindaron por la llegada del nuevo año.

Valeria compartió días de playa y relax junto a su marido y sus cuatro hijos, pero el 3 de enero Tiziano Gravier, esquiador profesional, se despidió de Uruguay con destino a Italia, ya que representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina.

Sin embargo, el 6 de febrero la familia Mazza-Gravier volverá a reencontrarse en Europa, ya que acompañarán a Tiziano en la ceremonia inaugural.

La alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía, y Valeria Mazza

Para el resto de 2026, la conductora adelantó que habrá sorpresas en cuanto a sus pasos laborales, pero confirmó que en la segunda mitad del año regresará a España para volver a conducir el programa “Bailando con las Estrellas”.

La distinción como Visitante de Honor fue entregada en el marco de un desfile a beneficio de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Hospital Pereira Rossell, que se realizó en la Brava.

Allí, se presentaron reconocidos diseñadores uruguayos y argentinos, como Fabián Paz, Gustavo Pucheta y Santiago Artemis.

*Imágenes: RS Fotos