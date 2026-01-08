Tendencias

Valeria Mazza fue declarada Visitante de Honor de Punta del Este

La alcaldesa interina María Antía le entregó la distinción por su compromiso con el balneario uruguayo

Guardar
Valeria Mazza fue declarada Visitante
Valeria Mazza fue declarada Visitante de Honor de Punta del Este

(Enviada Especial, desde Punta del Este) La supermodelo y conductora de televisión, Valeria Mazza, fue distinguida por la alcaldesa de Punta del Este, María Antía, quien la declaró Visitante de Honor del exclusivo balneario uruguayo.

En declaraciones a Infobae, la funcionaria dijo: “Somos agradecidos por todo lo que nos han dado los argentinos, los que siempre han invertido y apostado por nuestro balneario, y siguen apostando por las inversiones y la calidad de vida. Hace muchos años que Valeria está vinculada a nuestro balneario y ella también representa a ese argentino que ilumina nuestro verano y nuestras temporadas”.

La alcaldesa interina de Punta
La alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía

Valeria Mazza llegó acompañada por su marido, el empresario Alejandro Gravier, y se mostró feliz al recibir este reconocimiento.

“Hace 35 años que venimos a Punta del Este y hemos estado involucrados en diferentes emprendimientos. Punta ha crecido y sigue creciendo tanto que es impresionante. Tenemos nuestra casa, ”Finca Valeria", que es nuestro paraíso en el mundo, y estamos todo el año deseando que llegue el momento de volver”, le contó a Infobae.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier

“Nos encanta empezar todos los años en Punta del Este. Es nuestro lugar de reencuentro con la familia y los amigos, con quienes cada verano pasamos las Fiestas. Acá, disfrutamos lindos momentos de relax con la gente que más queremos. Además, esta tarde se recaudó dinero para un hospital pediátrico y eso es muy importante”, destacó la conductora de televisión, que cada año realiza en Buenos Aires la Gala de Valeria, a beneficio del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Austral.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza
Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a la alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía, y la abogada, Ana Rosenfeld

A mediados de diciembre de 2025, la top model se instaló en su casa esteña junto a su marido y sus cuatro hijos: Taina, Benicio, Tiziano y Balthazar. En familia y con amigos, pasaron la Navidad y brindaron por la llegada del nuevo año.

Valeria compartió días de playa y relax junto a su marido y sus cuatro hijos, pero el 3 de enero Tiziano Gravier, esquiador profesional, se despidió de Uruguay con destino a Italia, ya que representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina.

Sin embargo, el 6 de febrero la familia Mazza-Gravier volverá a reencontrarse en Europa, ya que acompañarán a Tiziano en la ceremonia inaugural.

La alcaldesa interina de Punta
La alcaldesa interina de Punta del Este, María Antía, y Valeria Mazza

Para el resto de 2026, la conductora adelantó que habrá sorpresas en cuanto a sus pasos laborales, pero confirmó que en la segunda mitad del año regresará a España para volver a conducir el programa “Bailando con las Estrellas”.

La distinción como Visitante de Honor fue entregada en el marco de un desfile a beneficio de la Unidad de Quemados y Rehabilitación Pediátrica del Hospital Pereira Rossell, que se realizó en la Brava.

Allí, se presentaron reconocidos diseñadores uruguayos y argentinos, como Fabián Paz, Gustavo Pucheta y Santiago Artemis.

*Imágenes: RS Fotos

Temas Relacionados

Valeria MazzaAlejandro GravierMaría AntíaPunta del EsteVerano 2026Verano 2026 ArgentinaVisitante de Honor de Punta del Esteúltimas noticias

Últimas Noticias

La estrategia de Harvard para fortalecer la disciplina y cumplir metas importantes

Enfocarse en lo esencial, asumir compromisos personales y priorizar tareas de alto impacto permite sostener la constancia y avanzar hacia objetivos relevantes

La estrategia de Harvard para

El consumo excesivo de conservantes alimentarios está asociado a mayor riesgo de cáncer

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de la Sorbona de París y publicado en The BMJ reveló que la ingesta elevada está vinculada a mayor incidencia de tumores de mama y próstata, entre otros

El consumo excesivo de conservantes

Tos convulsa: un nuevo estudio confirma que la vacuna en embarazadas fortalece el sistema inmune de los bebés

Una investigación de Países Bajos publicada en The Lancet Microbe demostró que la inmunización materna transfiere anticuerpos a la sangre y mucosa nasal de los recién nacidos

Tos convulsa: un nuevo estudio

Cuánto ejercicio intenso es saludable: este es el límite que el cuerpo puede tolerar

El entrenamiento excesivo puede traer consecuencias físicas y psicológicas. La ciencia revela cuánta intensidad es segura y cómo identificar las señales de alerta

Cuánto ejercicio intenso es saludable:

Elvis Presley, ícono de moda: los looks que hicieron historia y definieron un estilo

La leyenda del rock and roll hubiese celebrado hoy un nuevo cumpleaños. Sus trajes y peinados perduran como referentes de una personalidad y fuente de inspiración para la cultura pop contemporánea

Elvis Presley, ícono de moda:
DEPORTES
Más de 260 muertes, un

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

La reprimenda del DT de Tottenham al Cuti Romero tras sus fuertes críticas a los dirigentes: “Todavía es un líder joven”

Confirmaron las wild cards para los primeros torneos internacionales del año en la Argentina

Se acerca el Abierto de Australia: calendario completo, premios y todo lo que hay que saber sobre el primer Grand Slam de 2026

El delantero de Boca Juniors Milton Giménez se nacionalizó paraguayo: ¿tiene chances de jugar el Mundial?

TELESHOW
El romántico mensaje de Barby

El romántico mensaje de Barby Silenzi para El Polaco entre rumores de crisis: “Qué lindo encontrar todo en vos”

El nuevo desafío de Sofía Jujuy Jiménez: “Me animé a actuar en un culebrón”

Luciano Castro irrumpió en medio del móvil de Griselda Siciliani luego de la confirmación de su infidelidad

Soledad Pastorutti a 30 años de su debut: la historia del primer poncho y el origen de una leyenda

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 260 muertes, un

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono