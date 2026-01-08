¿Insectos en la mesa? Por qué son denominados la proteína del futuro

El consumo de insectos como alternativa sustentable a la carne convencional destaca por su bajo impacto ambiental y menor uso de recursos Generative AI Illustration

El consumo de insectos se perfila como una alternativa sustentable a la carne tradicional, debido a sus bajas emisiones y reducido uso de recursos, aunque su incorporación en la dieta occidental enfrenta importantes desafíos culturales y normativos.

Los insectos comestibles poseen un perfil nutricional completo, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales y requieren considerablemente menos tierra, agua y energía para su producción que la carne convencional.

Jessica Fanzo, directora de la Iniciativa Alimentaria para la Humanidad en la Universidad de Columbia, destacó a la BBC: “Si se observa la proteína por kilogramo, los insectos resultan muy sostenibles ambientalmente”.

Las barreras culturales y el rechazo psicológico frenan la aceptación social de los insectos comestibles en la dieta occidental Freepik

Además, la ganadería se mantiene como el principal factor de deforestación tropical y una de las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, señala la experta. La huella de carbono asociada a la producción de insectos es notablemente inferior a la de los animales de granja, lo que representa un fuerte argumento ecológico a su favor.

Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la adopción de insectos como alimento en Occidente es mínima. Las prácticas alimentarias tradicionales y la preferencia por fuentes convencionales de proteína siguen siendo predominantes en la mayoría de los países occidentales.

Barreras culturales y psicológicas

Uno de los principales obstáculos para la entomofagia en sociedades occidentales es el rechazo psicológico, aseguran los expertos citados por la BBC. El sentimiento de "asco", que cumple una función evolutiva como mecanismo de defensa ante posibles amenazas, se convierte en una barrera difícil de superar.

La entomofagia ofrece un perfil nutricional completo, con aminoácidos esenciales y requerimientos significativamente menores de agua y energía Foto: Cuartoscuro

David Pizarro, profesor de psicología en la Universidad de Cornell, explicó: “Este rechazo está relacionado con el sentido de pureza y moralidad”, especialmente en grupos que valoran las tradiciones alimentarias. La neofobia alimentaria —la aversión a probar alimentos desconocidos— también refuerza la resistencia a incorporar insectos en la dieta.

El análisis de estas actitudes permite cuestionar la arbitrariedad de algunas normas alimentarias. Fanzo planteó: “¿Por qué decidimos que los huevos son normales, pero los grillos no?”.

En regiones amazónicas, el consumo de larvas de escarabajo es una práctica tradicional, mientras que en entornos urbanos la sola presencia de un insecto puede generar repulsión. Antonio Rocha Bisconsin-Júnior, profesor de ciencias alimentarias en el Instituto Federal de Rondônia, afirmó: “En áreas industriales, la desconexión entre el animal y el alimento es casi total”.

La regulación alimentaria restrictiva y precios elevados dificultan la entrada de productos a base de insectos en los mercados masivos

Desafíos regulatorios y del mercado

La introducción de insectos en la alimentación occidental también enfrenta barreras regulatorias y de mercado. Aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha autorizado algunos insectos para el consumo humano, la aceptación sigue siendo baja: apenas 1 de cada 10 europeos estaría dispuesto a reemplazar la carne por insectos, aseguró la BBC.

Actualmente, la mayor parte de la producción global de insectos se destina a la alimentación animal. Bisconsin-Júnior identificó tres obstáculos principales:

Infraestructura de producción insuficiente.

Precios elevados.

Prejuicios sociales reforzados por una legislación alimentaria restrictiva.

Estas dificultades limitan la disponibilidad de productos a base de insectos y dificultan su inserción en los mercados masivos. El desarrollo de normativas más flexibles y el acceso a tecnologías de producción a gran escala podrían modificar este escenario a mediano plazo.

Estrategias para la aceptación social

La educación y la exposición temprana en escuelas emergen como estrategias clave para normalizar el consumo de insectos entre los jóvenes FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

La superación de las barreras culturales requiere estrategias sostenidas de educación y exposición gradual al consumo de insectos. Experiencias previas con productos como el sushi demuestran que la familiarización progresiva puede disminuir el rechazo inicial.

Investigaciones citadas por la BBC señalan que la normalización alimentaria y la introducción temprana en contextos educativos, especialmente en escuelas, son claves para modificar la percepción pública.

Bisconsin-Júnior observó que las personas menores de 39 años muestran mayor disposición a aceptar la entomofagia, lo que indica el impacto de la educación y la curiosidad en la adopción de nuevas prácticas alimentarias. La transformación de los hábitos alimentarios, especialmente entre los jóvenes, podría ser determinante para el futuro de los insectos en la alimentación occidental.

Perspectivas y limitaciones a futuro

El desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles dependerá de normativas flexibles, innovación tecnológica y la transformación de hábitos de consumo (Archivo)

Aunque el consumo de insectos representa una alternativa sustentable, no constituye una solución única ni inmediata. Dustin Crummett, director ejecutivo del Insect Institute, sostuvo: “Es poco realista pensar en los insectos como gran reemplazo cárnico en Occidente”.

En Dinamarca, el plan nacional de acción alimentaria prioriza fuentes vegetales, ya que generan menor rechazo sensorial y pueden integrarse más fácilmente en los mercados.

En ese sentido, la entomofagia debe ser entendida como una opción más dentro de un abanico de estrategias para combatir la inseguridad alimentaria y mitigar el cambio climático.

Fanzo enfatizó que los insectos pueden contribuir a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, aunque su integración dependerá de la educación, el desarrollo normativo y la transformación paulatina de las preferencias culturales. El desafío será construir sistemas alimentarios más resilientes que incluyan alternativas viables y aceptadas socialmente.