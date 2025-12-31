Receta de canelones de brócoli y puerros, rápida y fácil

La receta de canelones de brócoli y puerros propone una alternativa vegetariana, fácil y rápida para sorprender en reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de los canelones llegó a la Argentina con la inmigración italiana y, con el tiempo, se fusionó con ingredientes locales y costumbres criollas. Hoy es habitual prepararlos en reuniones familiares y celebraciones, y existen infinidad de variantes: desde los rellenos clásicos hasta combinaciones más modernas como la de brócoli y puerro, que aportan textura y un sabor suave. Lo mejor es que esta receta es muy versátil: podés acompañarla con salsa blanca, salsa de tomate o incluso una mezcla de ambas, y los canelones pueden prepararse y freezarse para resolver almuerzos o cenas en minutos.

Receta de canelones de brócoli y puerros

Hacer canelones de brócoli y puerros es mucho más sencillo de lo que parece. Se parte de una base de panqueques finos y flexibles, que se rellenan con una mezcla cremosa de brócoli cocido y puerros salteados con un toque de queso. El resultado es un plato reconfortante, ideal para quienes buscan comer más verduras sin sacrificar sabor ni tiempo.

Esta receta está pensada para quienes quieren una opción rápida, ya que utiliza trucos como cocinar el brócoli en microondas y aprovechar panqueques listos o hechos en el momento. Es perfecta tanto para un almuerzo cotidiano como para lucirse en una comida especial, y admite variantes según lo que tengas en la heladera.

La fusión de la tradición italiana y los ingredientes locales da origen a los canelones de brócoli y puerros en la cocina argentina

Tiempo de preparación

Preparar estos canelones lleva aproximadamente 50 minutos en total:

10 minutos para preparar los panqueques (pueden usarse comprados o caseros).

10 minutos para cocinar el brócoli y saltear los puerros.

10 minutos para armar el relleno y rellenar los canelones.

5 minutos para preparar la salsa y armar la fuente.

15 minutos de gratinado en horno a temperatura media-alta.

Ingredientes

12 panqueques para canelones (pueden ser comprados o caseros)

1 brócoli grande (aprox. 500 g)

2 puerros grandes (solo la parte blanca y verde clara)

2 dientes de ajo

200 g de ricota o queso crema firme

100 g de queso rallado (parmesano o similar)

1 huevo

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

500 ml de salsa de tomate o salsa blanca, a elección

1 cucharada de aceite de oliva o manteca

El relleno cremoso de brócoli cocido, puerros salteados y queso aporta textura y sabor suave a los canelones vegetarianos

Cómo hacer canelones de brócoli y puerros, paso a paso

Limpiar y cortar el brócoli en flores pequeñas. Cocinar al vapor o en microondas (tapado y con un chorrito de agua) durante 5 minutos, hasta que esté tierno pero no deshecho. Dejar enfriar y picar finamente. Lavar y cortar los puerros en rodajas finas. Saltear en una sartén con el aceite de oliva o manteca y los dientes de ajo picados, hasta que estén suaves y translúcidos. Mezclar en un bol grande el brócoli picado, los puerros salteados, la ricota, la mitad del queso rallado y el huevo. Salpimentar y agregar una pizca de nuez moscada. Mezclar bien hasta obtener un relleno homogéneo. Rellenar cada panqueque con 2-3 cucharadas del preparado y enrollar formando los canelones. Disponer en una fuente para horno ligeramente aceitada, con la unión hacia abajo. Cubrir los canelones con la salsa elegida (salsa blanca, salsa de tomate o una mezcla de ambas) y espolvorear con el resto del queso rallado. Llevar la fuente a horno precalentado a 200°C y gratinar durante 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Servir caliente, acompañado de una ensalada fresca.

Los canelones de brócoli y puerros pueden acompañarse con salsa blanca, salsa de tomate o una mezcla, según el gusto del comensal

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde 4 porciones generosas (3 canelones por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de canelones de brócoli y puerros aporta aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los canelones de brócoli y puerros pueden conservarse en la heladera, bien cubiertos, hasta por 3 días. También pueden freezarse (antes o después del horneado) por hasta 2 meses. Para recalentarlos, se recomienda hacerlo en horno o microondas.