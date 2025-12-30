Tendencias

Los momentos más icónicos de las celebridades en las alfombras rojas internacionales de 2025

La creatividad de artistas y figuras públicas se reflejó en los eventos más destacados de este año. Las nuevas tendencias en moda que sorprendieron al público global

El año estuvo dominado por
El año estuvo dominado por la originalidad y la experimentación en la moda, con figuras protagonizando momentos icónicos (The Grosby Group)

En 2025 las alfombras rojas y eventos internacionales fueron vidrieras globales que mostraron la creatividad y la audacia de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento y la moda.

Desde propuestas conceptuales hasta reinterpretaciones de la alta costura, los vestuarios de artistas, actores y músicos marcaron tendencia en eventos de gran visibilidad mediática.

A continuación, un repaso de los estilos más comentados:

Rosalía

Rosalía en la Paris Fashion
Rosalía en la Paris Fashion Week 2025, con un vestido blanco satinado y antifaz negro translúcido, en una propuesta teatral (The Grosby Group)

Rosalía llamó la atención, durante la Paris Fashion Week en octubre de 2025, con un vestido largo blanco de tirantes finos, confeccionado en tela satinada, que reflejaba sutilmente la luz.

El escote pronunciado realzó la silueta, mientras un antifaz negro de tela translúcida cubría parte del rostro y se extendía en tiras onduladas sobre la cabeza, generando una imagen teatral. La cantante completó su atuendo con zapatos de tacón oscuros.

Kim Kardashian

Kim Kardashian durante la 5th
Kim Kardashian durante la 5th Annual Academy Museum Gala, con vestido nude ajustado y mangas-capa, complementado por un collar plateado de gran tamaño (The Grosby Group)

Durante la 5th Annual Academy Museum Gala de Estados Unidos, Kim Kardashian optó por un vestido largo nude, completamente ajustado y con escote palabra de honor.

Las mangas prolongadas hasta el suelo simulaban una capa que añadía dramatismo. La tela cubría la cabeza y el rostro, dejando visible solo la silueta facial. Un collar plateado de gran tamaño con pedrería sirvió de punto focal.

Bad Bunny

Bad Bunny en la Met
Bad Bunny en la Met Gala 2025, con traje marrón oscuro, guantes decorados y bolso bicolor, marcando un estilo innovador (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bad Bunny eligió un traje sastre marrón oscuro de doble botonadura para la Met Gala 2025, el outfit consistió de camisa beige y corbata clara. Los guantes marrones decorados con pedrería dorada ofrecieron un toque de originalidad, mientras un bolso grande en tonos marrón y amarillo completó el conjunto.

El cantante también lució anteojos de sol redondos y un sombrero marrón estructurado con detalles entrelazados, con una imagen innovadora.

Emma Stone

Emma Stone en el aniversario
Emma Stone en el aniversario de SNL50, con vestido rojo y detalles temáticos de pochoclos, más bolsa a juego (Evan Agostini/Invision/AP)

Para el aniversario especial de SNL50, en el Rockefeller Plaza, la actriz Emma Stone apostó por un vestido largo rojo con escote halter y abertura frontal, acompañado de un diseño estructurado en la cadera donde pochoclos reales iban adheridos, logrando un efecto visual impactante.

Además, la actriz sostuvo una bolsa grande de cartón blanca y roja de pochoclos, con un guiño temático. El estilismo se completó con sandalias rojas de tacón y un peinado corto ladeado.

Dua Lipa

Dua Lipa en la Paris
Dua Lipa en la Paris Fashion Week, con vestido blanco texturizado por apliques y hombros estructurados, de Schiaparelli (The Grosby Group)

La cantante Dua Lipa lució un vestido largo blanco con textura tridimensional generada por apliques en forma de escamas. El diseño, que usó para el desfile de Schiaparelli en la Paris Fashion Week, incluyó hombros estructurados, mangas largas y una abertura que dejaba ver parte de las piernas.

El escote se distinguió por una abertura ovalada central. Llevó el cabello suelto y liso, con pendientes plateados.

Rihanna

Rihanna en la Met Gala,
Rihanna en la Met Gala, con estilismo de inspiración masculina y pollera de raya diplomática, anunciando su tercer embarazo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala, donde la cantante Rihanna anunció su tercer embarazo, eligió un conjunto de inspiración masculina: blazer negro de hombros marcados y solapa ancha, camisa blanca y corbata de lunares burdeos.

Completó el atuendo con una pollera larga de raya diplomática y otra campera atada a la cadera. Un sombrero negro de ala ancha y joyas plateadas coronaron el estilismo.artificialmente para resaltar la escena.

Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgard en gala internacional,
Alexander Skarsgard en gala internacional, con esmoquin negro y botas altas de cuero, rompiendo el esquema clásico (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El actor Alexander Skarsgård sorprendió, durante la alfombra roja de la película “The Phoenician Scheme”, con un esmoquin negro de doble botonadura, acompañado por camisa blanca y corbata negra.

En lugar del pantalón convencional, optó por botas altas de cuero negro que ofrecieron un giro original. Su cabello corto y peinado de lado complementó la apariencia.

Demi Moore

Demi Moore en alfombra roja,
Demi Moore en alfombra roja, con vestido negro de lentejuelas, líneas plateadas y aro estructural rodeando su cabeza (REUTERS/Mario Anzuoni)

Demi Moore vistió, también para la Met Gala en Nueva York, un vestido largo negro cubierto de lentejuelas y líneas diagonales plateadas, rematado por un gran aro estructural rodeando su cabeza. El vestido incluía una cola larga, y completó el look con pulseras y pendientes plateados.

Dakota Johnson

Dakota Johnson en evento de
Dakota Johnson en evento de la Kering Foundation, con vestido de tul negro transparente y motivos florales bordados (REUTERS/Angelina Katsanis)

Dakota Johnson eligió un vestido largo transparente de tul negro bordado con motivos florales y brillos, bajo el cual se apreciaba un conjunto de ropa interior negra.

El diseño, que la actriz usó para la Kering Foundation’s Caring for Women, cubría brazos y cuello y arrastraba una pequeña cola sobre la alfombra. Dakota llevó el cabello suelto, con flequillo y peinado desenfadado.

Jenna Ortega

Jenna Ortega en los premios
Jenna Ortega en los premios Emmy, con top de pedrería y perlas, falda negra y maquillaje oscuro (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz Jenna Ortega apostó, para los premios Emmy en Los Angeles, por un top de grandes aplicaciones de pedrería, perlas y cristales en distintos tamaños y colores, cubriendo el torso y dejando parte de la piel expuesta. La parte inferior consistió en una pollera larga negra de corte recto y abertura lateral. Completó el look con sandalias negras de taco, maquillaje en tonos oscuros y el cabello recogido con mechones sueltos.

Cardi B

Cardi B en gala internacional,
Cardi B en gala internacional, con vestido de terciopelo negro, adorno frontal de flecos blancos y cuervo como accesorio (The Grosby Group)

La rapera Cardi B se destacó para el desfile de Schiaparelli, con un vestido largo de terciopelo negro, guantes a juego y un adorno frontal de flecos blancos que formaba una estructura amplia y vertical sobre el pecho.

Sostenía un cuervo negro en la mano izquierda, mientras llevaba el cabello liso peinado hacia un lado y pendientes plateados.

Ariana Grande

Ariana Grande en los Oscars,
Ariana Grande en los Oscars, con vestido de alta costura rosa pálido, falda de tul y cuerpo geométrico (REUTERS/Aude Guerrucci)

La cantante y actriz Ariana Grande se presentó a los Premios Oscars en Hollywood, con un vestido de alta costura rosa pálido, con cuerpo rígido de satén de líneas geométricas y falda voluminosa de tul translúcido brillante.

El diseño incluía una estructura ondulada en la cintura que separaba la parte superior de la pollera. Además, Ariana llevó el cabello recogido, un collar delicado y uñas largas decoradas.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Timothée Chalamet y Kylie Jenner
Timothée Chalamet y Kylie Jenner en alfombra roja, con conjunto de cuero naranja brillante (Grosby)

La popular pareja de Timothée Chalamet y Kylie Jenner apostó por un look en conjunto durante el estreno de Marty Supremo: sueña en grande. Él optó por un pantalón de cuero naranja brillante que estaba acompañado por una campera, camisa y pantalones a juego. Sumó botas del mismo tono y una bandolera negra redonda con diseño floral en relieve. Llevó el cabello corto y lució un anillo plateado en la mano.

Ella, vistió un vestido largo ajustado de cuero naranja, con espalda descubierta y tirantes finos. El diseño incluyó una abertura lateral que permitía ver los zapatos de tacón a tono. Llevó el cabello largo y suelto y realzó el estilismo con un collar plateado y una pulsera brillante.

