El valor del liderazgo autocrítico y la responsabilidad integral en las empresas

El emprendedor destaca la importancia de potenciar al equipo como clave del liderazgo efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santiago Navarro-Rubio, emprendedor y fundador de Namencis Education, una plataforma de educación online global, abordó en una reciente entrevista en el podcast Tengo un Plan el concepto de liderazgo desde una perspectiva personal y autocrítica.

Durante la entrevista, reconoció la dificultad de definir qué significa realmente ser un buen líder y subrayó la importancia de potenciar al equipo y asumir la responsabilidad total en la gestión de personas.

“Creo que ser un buen líder es algo que no está escrito. Creo que la gente lo que te tiene es que admirar. Creo que la gente tiene que trabajar porque quiere trabajar contigo. No quiere trabajar por el dinero, sino por el proyecto, porque quiere llegar a esas determinadas metas”, afirmó Navarro-Rubio en Tengo un Plan.

Aprender de los errores propios

A lo largo de la charla, el entrevistado compartió sus propias experiencias y errores en la gestión de personas, mostrando una actitud autocrítica y abierta al aprendizaje continuo. “Yo sigo en ello y cometo muchos errores. He contratado a gente que no tendría que haber contratado. He despedido a gente que no tendría que haber despedido. No he despedido a gente que tendría que haber despedido. Y tendría que haber despedido a gente antes de un momento determinado”, con del liderazgo reside en la capacidad de hacer crecer a los miembros del equipo: “Un buen líder es una persona que te potencia. Yo cuando me hago unas reflexiones: ‘¿He potenciado a mi equipo? ¿Esta persona es mejor ahora de lo que era antes?’ Es mi forma de medirlo”.

El liderazgo efectivo, según Navarro-Rubio, se mide por la capacidad de potenciar el crecimiento del equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de ownership, o responsabilidad total, ocupó un lugar central en su visión sobre el liderazgo. Navarro-Rubio explicó en Tengo un Plan que este principio implica asumir la responsabilidad absoluta de lo que ocurre en la empresa, sin buscar excusas ni delegar la culpa.

“Si el director financiero roba, la responsabilidad es mía, la culpa es mía, pero 100% mía porque yo confié y delegué todo en eso”, detalló. Añadió que este enfoque debe aplicarse en todos los niveles de la organización: “Esto es aplicable a todos los departamentos de cualquier empresa. Lo que buscan las empresas es una persona que tenga ese grado de responsabilidad”.

Propósito y sentido de pertenencia

Durante la entrevista, también se abordó la importancia de que los equipos trabajen con un propósito y objetivos claros. Navarro-Rubio destacó que el sentido de pertenencia y la claridad en los objetivos dignifican el trabajo y mejoran la experiencia de los empleados.

“Creo que cada uno tiene que entrar en una empresa y saber cuál es su objetivo y cuál es su propósito, porque eso va a hacer dignificar mucho más el trabajo, las tareas y los propósitos”, explicó en Tengo un Plan.

El ejemplo personal del líder y su impacto en la cultura de la empresa fue otro de los temas destacados en la conversación. Navarro-Rubio reconoció que la actitud y el comportamiento del líder se reflejan de manera amplificada en el equipo y en la organización. También relató cómo las emociones y reacciones del líder pueden influir en el ambiente laboral: “Cuando tú estallas, notas que el mood de toda la empresa cambia. Pum, cambia. Entonces, la gente a veces tiene miedo a levantar la mano, a veces tiene miedo a no sé cuántos. Entonces, claro, si tú aunque tengas la capacidad de resetear rápido, la gente no lo tiene”.

Las emociones y reacciones del líder influyen en el ambiente laboral y en la confianza del equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejemplo como pilar cultural

Navarro-Rubio coincidió en la dificultad de mantener siempre una actitud ejemplar, pero insistió en la necesidad de que el impacto del líder sea positivo.

Al cierre de la entrevista, Navarro-Rubio ilustró cómo cada gesto, palabra o actitud del líder se multiplica en su efecto sobre el equipo, y subrayó la importancia de que esa influencia se traduzca en un ambiente constructivo y motivador.

Así, la responsabilidad de quien lidera no solo reside en las decisiones estratégicas, sino en la huella cotidiana que deja en quienes le rodean, una idea que resume la esencia de un liderazgo auténtico.