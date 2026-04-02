Política

El fuerte gesto público de Milei con Adorni que reafirma el respaldo presidencial al Jefe de gabinete

El mandatario saludó de manera especial y afectuosa al ministro coordinador, en la previa del acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Fue un nuevo mensaje de apoyo a un funcionario que vive semanas difíciles

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En medio de la sucesión de denuncias que pusieron en jaque la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno nacional, el presidente Javier Milei dio esta mañana una nueva muestra de apoyo público al jefe de Gabinete.

En la previa del inicio del acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas que se celebró en el barrio de Retiro, el Presidente saludó uno por uno a los funcionarios presentes, pero al ministro coordinador le dio un abrazo sentido que fue registrado por las cámaras.

En otro contexto, el saludo con Adorni podría haber sido un gesto de cordialidad que no daría para mayores interpretaciones. Sin embargo, en este momento no es un gesto inocente, sino una decisión de mostrar públicamente su respaldo a un hombre que lleva semanas en el centro de la escena y cuya continuidad es puesta en duda a diario.

Imágenes del acto central en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El video muestra la llegada de funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete, mientras se aguarda la presencia del Presidente de la Nación.

Esta fue la segunda actividad que Milei y Adorni compartieron en las últimas 24 horas: el presidente convocó ayer al jefe de Gabinete a una reunión a solas en la Quinta de Olivos y duró algo más de horas; fue otra señal para despejar los rumores de salida del funcionario.

Cerca de los hermanos Milei no había otra lectura posible: iba a ser un encuentro para dar una muestra de apoyo a uno de sus funcionarios más allegados en la administración libertaria. Son sólo ellos, Javier y Karina, quienes decidirán cuál es la sobrevida de Adorni en el cargo.

Después del acto, Milei se acercó a darle un beso al Jefe de Gabinete y saludó (como en la previa del evento) al resto de los integrantes del gobierno nacional que estaban en el lugar: Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno, Martín Menem, María Ibarzábal y Mario Lugones. Un dato extra de color: esta vez el Presidente también saludó de modo cordial a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, al que había ignorado notoriamente en el Tedeum de 2025.

Homenaje y anuncio

Durante la ceremonia que se realizó en el barrio porteño de Retiro, Milei pronunció un breve discurso en el que confirmó que, a través de un decreto, la Secretaría General de la Presidencia organizará para 2027 un homenaje y entregará distinciones a los veteranos de la guerra, coincidiendo con el 45º aniversario del conflicto. El objetivo de esta medida es reconocer a quienes participaron en la guerra y fortalecer la centralidad de las Fuerzas Armadas.

El mandatario también confirmó que el gobierno destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer el sistema de defensa nacional.

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