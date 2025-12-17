Receta de ensalada de frutas con azúcar y limón, rápida y fácil

La receta de ensalada de frutas permite aprovechar frutas de estación y adaptarse a los ingredientes disponibles en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar de ensalada de frutas con azúcar y limón, se hace referencia a una de las preparaciones más sencillas y refrescantes de la cocina cotidiana. Tradicionalmente, en muchas familias argentinas, suele servirse en reuniones y celebraciones veraniegas, como postre fresco y nutritivo, capaz de resaltar los sabores más puros de cada fruta. Esta receta representa una manera ideal de aprovechar las frutas de estación, adaptándose a lo que se tenga disponible en el hogar.

Su origen está vinculado tanto al aprovechamiento de excedente frutal como a celebraciones populares, donde cada familia incorpora sus variantes según costumbres o preferencias. Suele servirse en cenas navideñas o almuerzos informales, y puede acompañarse con helado, crema o un toque de menta fresca. El azúcar y el jugo de limón cumplen la función de resaltar los aromas y sabores, así como de preservar el color vivo de la fruta.

Receta de ensalada de frutas con azúcar y limón

La elaboración de la ensalada de frutas consiste en cortar diversas frutas frescas en cubos pequeños y mezclarlas en un recipiente amplio. Se agrega azúcar y jugo de limón para acentuar el sabor y evitar el oscurecimiento de las frutas. Esta preparación admite muchas variantes, dependiendo de las frutas disponibles y las preferencias de quienes la preparan.

La receta resulta versátil y permite la utilización de frutas de estación o las que estén a disposición en casa. Puede servirse inmediatamente o tras un breve reposo en frío, logrando una mayor integración de sabores.

La ensalada de frutas con azúcar y limón se prepara en solo 15 minutos y rinde aproximadamente seis porciones medianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para preparar esta ensalada de frutas rápida es de 15 minutos.

Lavado y pelado de frutas: 5 minutos.

Corte y mezcla: 7 minutos.

Reposo opcional: 3 minutos.

Ingredientes

2 manzanas medianas

2 bananas

2 naranjas

1 durazno

1 pera

10 uvas

1 kiwi

6 frutillas

2 cucharadas de azúcar

Jugo de 1 limón

Cómo hacer ensalada de frutas con azúcar y limón, paso a paso

Lavar bien las frutas frescas. Pelar manzanas, bananas, peras y kiwi. Cortar en cubos pequeños las diferentes frutas (manzanas, peras, durazno, kiwi, banana). Cortar frutillas y uvas por la mitad si es necesario. Pelar las naranjas, retirar la piel blanca y cortar en cubos. Colocar toda la fruta cortada en un recipiente o bol grande. Incorporar el azúcar y mezclar hasta que las frutas se impregnen bien. Añadir el jugo de limón y volver a mezclar de manera uniforme. Si se desea, dejar reposar unos minutos en la heladera para favorecer la integración de sabores. Servir fría, sola o acompañada con helado, crema o menta fresca.

El paso a paso de la receta incluye lavar, pelar, cortar y mezclar frutas como manzana, banana, naranja, durazno, pera, uvas, kiwi y frutillas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción (aproximadamente 200 g) se estima:

Calorías: 110

Grasas: 0,5 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 26 g

Azúcares: 23 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de frutas se puede conservar en heladera hasta 2 días, siempre cubierta para mantener su frescura.