Receta de ensalada de frutas con azúcar y limón, rápida y fácil

Al hablar de ensalada de frutas con azúcar y limón, se hace referencia a una de las preparaciones más sencillas y refrescantes de la cocina cotidiana. Tradicionalmente, en muchas familias argentinas, suele servirse en reuniones y celebraciones veraniegas, como postre fresco y nutritivo, capaz de resaltar los sabores más puros de cada fruta. Esta receta representa una manera ideal de aprovechar las frutas de estación, adaptándose a lo que se tenga disponible en el hogar.
Su origen está vinculado tanto al aprovechamiento de excedente frutal como a celebraciones populares, donde cada familia incorpora sus variantes según costumbres o preferencias. Suele servirse en cenas navideñas o almuerzos informales, y puede acompañarse con helado, crema o un toque de menta fresca. El azúcar y el jugo de limón cumplen la función de resaltar los aromas y sabores, así como de preservar el color vivo de la fruta.
Receta de ensalada de frutas con azúcar y limón
La elaboración de la ensalada de frutas consiste en cortar diversas frutas frescas en cubos pequeños y mezclarlas en un recipiente amplio. Se agrega azúcar y jugo de limón para acentuar el sabor y evitar el oscurecimiento de las frutas. Esta preparación admite muchas variantes, dependiendo de las frutas disponibles y las preferencias de quienes la preparan.
La receta resulta versátil y permite la utilización de frutas de estación o las que estén a disposición en casa. Puede servirse inmediatamente o tras un breve reposo en frío, logrando una mayor integración de sabores.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado para preparar esta ensalada de frutas rápida es de 15 minutos.
- Lavado y pelado de frutas: 5 minutos.
- Corte y mezcla: 7 minutos.
- Reposo opcional: 3 minutos.
Ingredientes
- 2 manzanas medianas
- 2 bananas
- 2 naranjas
- 1 durazno
- 1 pera
- 10 uvas
- 1 kiwi
- 6 frutillas
- 2 cucharadas de azúcar
- Jugo de 1 limón
Cómo hacer ensalada de frutas con azúcar y limón, paso a paso
- Lavar bien las frutas frescas. Pelar manzanas, bananas, peras y kiwi.
- Cortar en cubos pequeños las diferentes frutas (manzanas, peras, durazno, kiwi, banana). Cortar frutillas y uvas por la mitad si es necesario.
- Pelar las naranjas, retirar la piel blanca y cortar en cubos.
- Colocar toda la fruta cortada en un recipiente o bol grande.
- Incorporar el azúcar y mezclar hasta que las frutas se impregnen bien.
- Añadir el jugo de limón y volver a mezclar de manera uniforme.
- Si se desea, dejar reposar unos minutos en la heladera para favorecer la integración de sabores.
- Servir fría, sola o acompañada con helado, crema o menta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por cada porción (aproximadamente 200 g) se estima:
- Calorías: 110
- Grasas: 0,5 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 26 g
- Azúcares: 23 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada de frutas se puede conservar en heladera hasta 2 días, siempre cubierta para mantener su frescura.