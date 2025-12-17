Tendencias

Receta de ensalada de frutas con azúcar y limón, rápida y fácil

Una tradición de verano que transforma cualquier reunión en un momento especial con sabores frescos y recuerdos compartidos

La receta de ensalada de
La receta de ensalada de frutas permite aprovechar frutas de estación y adaptarse a los ingredientes disponibles en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar de ensalada de frutas con azúcar y limón, se hace referencia a una de las preparaciones más sencillas y refrescantes de la cocina cotidiana. Tradicionalmente, en muchas familias argentinas, suele servirse en reuniones y celebraciones veraniegas, como postre fresco y nutritivo, capaz de resaltar los sabores más puros de cada fruta. Esta receta representa una manera ideal de aprovechar las frutas de estación, adaptándose a lo que se tenga disponible en el hogar.

Su origen está vinculado tanto al aprovechamiento de excedente frutal como a celebraciones populares, donde cada familia incorpora sus variantes según costumbres o preferencias. Suele servirse en cenas navideñas o almuerzos informales, y puede acompañarse con helado, crema o un toque de menta fresca. El azúcar y el jugo de limón cumplen la función de resaltar los aromas y sabores, así como de preservar el color vivo de la fruta.

Receta de ensalada de frutas con azúcar y limón

La elaboración de la ensalada de frutas consiste en cortar diversas frutas frescas en cubos pequeños y mezclarlas en un recipiente amplio. Se agrega azúcar y jugo de limón para acentuar el sabor y evitar el oscurecimiento de las frutas. Esta preparación admite muchas variantes, dependiendo de las frutas disponibles y las preferencias de quienes la preparan.

La receta resulta versátil y permite la utilización de frutas de estación o las que estén a disposición en casa. Puede servirse inmediatamente o tras un breve reposo en frío, logrando una mayor integración de sabores.

La ensalada de frutas con
La ensalada de frutas con azúcar y limón se prepara en solo 15 minutos y rinde aproximadamente seis porciones medianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para preparar esta ensalada de frutas rápida es de 15 minutos.

  • Lavado y pelado de frutas: 5 minutos.
  • Corte y mezcla: 7 minutos.
  • Reposo opcional: 3 minutos.

Ingredientes

  • 2 manzanas medianas
  • 2 bananas
  • 2 naranjas
  • 1 durazno
  • 1 pera
  • 10 uvas
  • 1 kiwi
  • 6 frutillas
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Jugo de 1 limón

Cómo hacer ensalada de frutas con azúcar y limón, paso a paso

  1. Lavar bien las frutas frescas. Pelar manzanas, bananas, peras y kiwi.
  2. Cortar en cubos pequeños las diferentes frutas (manzanas, peras, durazno, kiwi, banana). Cortar frutillas y uvas por la mitad si es necesario.
  3. Pelar las naranjas, retirar la piel blanca y cortar en cubos.
  4. Colocar toda la fruta cortada en un recipiente o bol grande.
  5. Incorporar el azúcar y mezclar hasta que las frutas se impregnen bien.
  6. Añadir el jugo de limón y volver a mezclar de manera uniforme.
  7. Si se desea, dejar reposar unos minutos en la heladera para favorecer la integración de sabores.
  8. Servir fría, sola o acompañada con helado, crema o menta fresca.
El paso a paso de
El paso a paso de la receta incluye lavar, pelar, cortar y mezclar frutas como manzana, banana, naranja, durazno, pera, uvas, kiwi y frutillas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción (aproximadamente 200 g) se estima:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 0,5 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 26 g
  • Azúcares: 23 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de frutas se puede conservar en heladera hasta 2 días, siempre cubierta para mantener su frescura.

