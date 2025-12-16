Miedo, patrones emocionales y la búsqueda de seguridad: por qué las personas permanecen en relaciones infelices

La psicología explica que permanecer en una relación insatisfactoria responde a mecanismos emocionales y no solo a falta de determinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanecer en una relación insatisfactoria suele interpretarse, desde el exterior, como una decisión irracional o una falta de determinación. Sin embargo, la psicología ofrece una explicación más compleja: quedarse no implica comodidad ni negación, sino que responde a mecanismos emocionales.

Mark Travers, psicólogo especilizado en relaciones de pareja, realizo un informe para Forbes en el cual sostiene que muchas personas permanecen en vínculos infelices porque actúan impulsadas por el miedo y no por auténtica afinidad personal.

El análisis del psicólogo destaca que el foco no debe centrarse únicamente en la ruptura, sino también en los años previos, cuando la relación deja de crecer y persiste por patrones emocionales incorporados.

El peso de los años previos al final

Para Travers, la narrativa dominante suele centrarse en el momento de la ruptura: qué desencadenó el quiebre, qué palabras se dijeron. Ese instante se percibe como el “momento de la verdad”. Sin embargo, la historia profunda ocurre antes, cuando la relación ya no prospera, pero se sostiene bajo la percepción de que “todo está bien”.

El análisis de Travers destaca la importancia de los años previos a la ruptura, cuando la relación deja de crecer pero persiste por patrones emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa etapa, surge una tensión interna entre intuición y racionalización. El instinto detecta que algo falla, mientras la mente busca justificar la permanencia con argumentos vinculados a la seguridad y la estabilidad.

Travers indicó que tal comportamiento no refleja incapacidad para razonar, sino la influencia del apego y el temor, inherentes a la condición humana.

Familiaridad y seguridad: una confusión común

La primera razón identificada por Travers es la confusión entre familiaridad y seguridad. Desde el punto de vista neurobiológico, el sistema nervioso no clasifica las experiencias como saludables o dañinas, simplemente distingue entre lo conocido y lo desconocido.

Explicó que las primeras experiencias de cuidado se almacenan como esquemas de apego, que funcionan como mapas internos para las relaciones.

Si un patrón emocional resulta familiar desde la infancia, el organismo puede interpretarlo como seguro, incluso si provoca daño (Crédito: Freepik)

Estos esquemas influyen en la regulación emocional y en las elecciones afectivas mucho antes del razonamiento consciente. Por ello, la imprevisibilidad puede confundirse con conexión y la distancia emocional parecer normal.

Dentro de este marco, lo que se percibe como amor puede responder al reconocimiento de un antiguo patrón. Alejarse de la relación conlleva abandonar un entorno emocional que, aunque doloroso, resulta familiar.

Repetición y reparación emocional

Otra razón señalada por el experto es la tendencia a intentar reparar heridas emocionales del pasado. Describió la repetición-compulsión: recrear con nuevas parejas conflictos no resueltos, en un intento inconsciente de resolverlos. Aunque pueda parecer autoboicot, en realidad se busca integrar esas experiencias dolorosas.

Este proceso lleva a establecer vínculos que reproducen carencias tempranas, como la falta de validación o la sensación de anonimato. Travers aclaró que este modo de reconstrucción suele fracasar: la pareja se convierte en un reemplazo simbólico de la fuente original de la herida y la relación termina siendo un espacio de reparación fallida.

Temor a la incertidumbre y fuerza de la inercia

La tercera razón se relaciona con el miedo a un futuro incierto. El cerebro humano, programado para evitar el riesgo, favorece la permanencia en situaciones conocidas. Aunque el peligro de la desconexión social haya cambiado, este mecanismo sigue activo.

El temor a la incertidumbre y la inercia cognitiva dificultan la toma de decisiones para salir de relaciones infelices (Crédito: Freepik)

El análisis citó un estudio de 2023, que identificó un patrón de inercia cognitiva: las personas sostienen sus decisiones incluso frente a evidencias en contra, porque modificarlas requiere un esfuerzo emocional considerable. De esta forma, se prioriza mantenerse en la relación ante la falta de señales contundentes, aunque continuar genere malestar.

Este proceso se manifiesta en pensamientos como “¿y si nunca encuentro a nadie más?” o “¿y si empezar de nuevo es peor?”. Estas dudas reflejan la tendencia a predecir escenarios negativos sobre el futuro, sustentadas únicamente por la familiaridad del presente.

Confianza personal: el cambio decisivo

Travers concluyó que el punto de quiebre ocurre cuando crece la confianza en uno mismo. Fortalecer la identidad y reconocer las propias necesidades permite mirar el futuro como un territorio transitable, ya no como una amenaza imprecisa. La decisión de irse deja de verse como una pérdida absoluta y se asocia a una búsqueda de autenticidad personal.

El psicólogo también advirtió sobre el riesgo de juzgarse con severidad por haber permanecido tanto tiempo en una relación infeliz. Comprender las raíces psicológicas de esa permanencia ayuda a analizar el vínculo sin culpa, ni simplificaciones, y revela que quedarse suele ser una respuesta humana a estructuras emocionales de larga data.