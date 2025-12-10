La receta de tarta de caballa rápida y fácil es un clásico de la cocina argentina, ideal para resolver comidas sin complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de caballa es una de esas recetas clásicas que evocan a la cocina simple y sabrosa de las familias argentinas, perfecta para resolver una comida sin complicaciones. Muchos recuerdan reuniones familiares o almuerzos improvisados con esta tarta como protagonista, siempre acompañada de ensaladas frescas o su ingrediente preferido. La caballa en lata, tan práctica y rendidora, aporta sabor y proteínas de calidad, logrando un plato nutritivo, rápido y económico.

Esta tarta se popularizó cuando las conservas de pescado comenzaron a formar parte de la despensa argentina, influenciadas por las costumbres españolas e italianas. Desde entonces, existe una infinidad de variantes: con cebolla, huevo duro, morrones o quesos.

Es muy versátil —se puede consumir caliente o fría, como plato principal o en porciones para picnic— y se adapta a cualquier ocasión, de vianda diaria a una comida compartida. Además, es una opción ideal para quienes buscan incorporar pescado en su dieta, incluso para los más chicos, ya que su sabor suave y su textura cremosa suelen gustar a todos.

Receta de tarta de caballa

La tarta de caballa rápida y fácil se prepara con un relleno a base de caballa en lata desmenuzada, cebolla, huevo y vegetales salteados, todo ligado con huevo y queso rallado sobre una masa de tarta lista para usar. Empleando masa comprada se reduce mucho el tiempo, lo que permite resolver una comida completa en pocos pasos y sin complicaciones.

La caballa en lata aporta proteínas de calidad y sabor, convirtiendo la tarta en una opción nutritiva y económica para toda la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método consiste en dorar ligeramente los vegetales, mezclarlos con la caballa y el ligue, y cocinar al horno hasta obtener una superficie dorada y un interior jugoso. El resultado es una tarta llena de sabor hogareño, perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar calidad.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 40 minutos.

Preparado de ingredientes: 10 minutos.

Cocción del relleno: 10 minutos.

Armado y horneado: 20 minutos.

Ingredientes

2 latas de caballa en aceite (escurridas, de 170 g cada una).

1 masa de tarta (criolla o de hojaldre, para fuente de 24 cm).

2 cebollas medianas.

1/2 morrón rojo o verde (opcional).

3 huevos.

3 cucharadas de queso rallado.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

1 pizca de orégano o perejil picado (opcional).

El paso a paso de la tarta de caballa incluye dorar vegetales, mezclar con caballa y huevo, y hornear hasta lograr una superficie dorada (captura de video)

Cómo hacer tarta de caballa, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C. Pelar y picar las cebollas; cortar el morrón en tiras finas. En una sartén, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (5-7 minutos). En un bol, batir los huevos, agregar el queso rallado, la caballa desmenuzada y los vegetales rehogados. Mezclar bien. Condimentar con sal, pimienta y orégano o perejil. Forrar una tartera con la masa de tarta y volcar el relleno, distribuyéndolo parejo. Espolvorear más queso rallado si se desea. Llevar al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno cuajado. Dejar entibiar 5 minutos antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la tarta de caballa rinde 6 porciones medianas, ideales como plato principal o para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción estimada contiene:

Calorías: 290 kcal

Grasas: 16 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

La tarta de caballa se conserva en la heladera hasta 3 días, manteniendo su sabor y textura, ideal para viandas escolares o laborales (captura de video)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de caballa se conserva en la heladera hasta 3 días, bien cubierta o dentro de un recipiente hermético para evitar que se reseque o tome otros olores. Además, puede ser calentada a horno bajo o consumida fría, lo que la convierte en una excelente opción para viandas escolares, laborales o picnics al aire libre.