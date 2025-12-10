Tendencias

Dejar el teléfono, revivir recuerdos y cuidar el planeta: qué elige la Generación Z durante sus vacaciones

Una encuesta citada por Forbes analizó los hábitos de viaje entre jóvenes e identificó un cambio profundo en las motivaciones vacacionales, las preferencias de destinos y el modo en que se experimenta el descanso. Qué factores están detrás de esta transformación

El 78% de la Generación Z busca revivir recuerdos de la infancia al repetir viajes familiares, fortaleciendo la identidad y los lazos personales

Las costumbres de viaje muestran un vuelco entre los menores de 35 años en Estados Unidos. Guían sus elecciones no solo el deseo de conocer lugares, sino también la búsqueda de descanso, la conexión con recuerdos de la infancia y una atención especial al impacto ambiental. Estos comportamientos, identificados en una reciente encuesta difundida por Forbes, desafían las motivaciones que décadas atrás lideraban el turismo y fijan nuevas reglas para la industria.

El tiempo libre, un bien cada vez más valioso

El informe “Voice of a Generation” de Contiki, citado por Forbes, revela que el 54% de los participantes da más importancia a tener días libres pagados que a recibir una mejora salarial. Este dato refleja un corrimiento en la escala de prioridades: ahora cuentan más los momentos alejados de las obligaciones laborales y la oportunidad de generar vivencias que enriquezcan la vida diaria.

Esta nueva perspectiva determina tanto las aspiraciones laborales como las formas de viajar. Las empresas ven cómo crece el interés en planes que permitan combinar el trabajo con la posibilidad de disfrutar de pausas de calidad, señalando una tendencia que impacta las ofertas del sector turístico.

Los recuerdos de la infancia como brújula

Un 78% de los encuestados mencionó haber repetido o querer repetir algún viaje realizado en la niñez, demostrando el peso de la memoria y de los lazos familiares. Revivir antiguos paseos y paisajes adquiere un valor sentimental y revitaliza destinos tradicionales bajo una luz diferente.

La Generación Z prioriza el bienestar físico y mental al elegir destinos de viaje, según una encuesta citada por Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta inclinación resignifica el propósito de muchos viajes: no se trata solo de descubrir novedades, sino también de fortalecer la identidad y las conexiones personales. Los trayectos inspirados en viejas vivencias ganan terreno y proponen itinerarios donde lo emocional tiene una presencia clave.

Elecciones responsables y alejadas de las multitudes

Un 69% apuesta por escenarios menos concurridos y paisajes tranquilos, evitando grandes ciudades o circuitos con aglomeraciones. Además, el 50% considera que los criterios ecológicos y el respeto por el entorno son elementos esenciales al planificar sus traslados.

Eligen hospedajes y actividades valorando su impacto y muestran una inclinación por alternativas que minimizan la huella ambiental. Esta conciencia impulsa propuestas verdes y empuja a la industria a repensar tanto la logística como el tipo de experiencia que se ofrece a este grupo de viajeros.

Descanso y salud emocional, razones centrales para viajar

Salir de la rutina laboral es, para el 67%, el principal impulso para armar las valijas. El viaje deja de verse solo como distracción o placer: se afianza como espacio para recargar energías, gestionar el estrés y restaurar el equilibrio personal.

El 78% de la Generación Z busca revivir recuerdos de la infancia al repetir viajes familiares, fortaleciendo la identidad y los lazos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, más de la mitad de los jóvenes mantiene sus rutinas de cuidado mientras explora nuevos lugares, y una proporción significativa suma actividades al aire libre como caminatas o paseos en bicicleta. Estos hábitos evidencian que el cuidado individual es esencial también al cruzar fronteras.

La cultura pop y el atractivo de la ficción

El 66% reconoció haber reservado algún recorrido inspirado en universos de películas, series o libros icónicos, como “Mamma Mia!”, “Harry Potter” o “The White Lotus”. Este fenómeno pone en primer plano el poder de la ficción para guiar la curiosidad y renovar el interés por destinos antes desconocidos o reinventados por el cine y la televisión.

La influencia de la cultura pop convierte algunos lugares en paradas obligadas y brinda visibilidad a escenarios que capturan la imaginación de generaciones enteras.

Una mirada diferente sobre la tecnología en vacaciones

Contra las expectativas, el 89% estaría dispuesto a dejar el teléfono en casa a cambio de vacaciones gratuitas. La propuesta de pausar, al menos por unos días, la vida online se ve como una verdadera oportunidad para apostar por el presente, compartir sin mediaciones y aprovechar la autenticidad de cada momento.

Esta actitud resignifica la idea de la hiperconectividad propia de los jóvenes y suma un atractivo más en la búsqueda de experiencias plenas y memorables.

La Generación Z, a través de estas prácticas, cuestiona los viejos paradigmas del turismo y marca el ritmo de un sector que deberá adaptarse a la autenticidad, el compromiso con el medioambiente y el valor de los recuerdos en la creación de nuevos relatos de viaje.

