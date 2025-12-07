Winnie Harlow, la modelo con vitiligo que revolucionó la moda global: sus ocho looks icónicos

La trayectoria de Winnie Harlow simboliza la ruptura de barreras tradicionales en la industria de la moda (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La modelo Winnie Harlow recibió el diagnóstico de vitiligo a los cuatro años. Se trata de una enfermedad cutánea “en la cual hay una pérdida del color (pigmento) de zonas de piel. El resultado es la aparición de parches blancos y desiguales que no tienen pigmento pero la piel se siente normal”, según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Canadiense de raíces jamaiquinas, Harlow creció entre la discriminación y el rechazo, rodeada de mitos sobre la posibilidad de que la enfermedad fuera contagiosa.

Esa experiencia la llevó a ignorar los prejuicios y el consejo de quienes le recomendaban dedicarse al maquillaje y no al modelaje. Con el tiempo, transformó la adversidad en una carrera construida sobre la confianza y la autoaceptación.

La presencia de Winnie Harlow en campañas internacionales impulsa la representación del vitiligo (REUTERS/Yara Nardi)

Su salto a la fama se produjo cuando la modelo y actriz Tyra Banks la descubrió en Instagram y la invitó al reality “America’s Next Top Model”. Aunque no resultó ganadora, inauguró una etapa de mayor representación de la diversidad en la industria. Pronto, su rostro apareció en campañas famosas y en portadas de revistas como Vogue.

Actualmente, Winnie Harlow es una de las modelos más solicitadas del circuito internacional, figura clave del activismo por el vitiligo y empresaria en el sector del cuidado de la piel. Su trayecto trasciende la historia individual: su labor contribuye a derribar estigmas y a promover un abordaje integral de la afección, generando autoestima y esperanza entre quienes comparten el diagnóstico.

Ocho looks icónicos de Winnie Harlow

1- Vestido de lentejuelas beige y afro voluminoso

El diagnóstico de vitiligo marcó el inicio de una carrera inspiradora y desafiante (REUTERS/Angelina Katsanis)

Para la New York Fashion Week 2025 asistió con un vestido largo de lentejuelas beige, ceñido y de mangas largas. El tejido reflectante generaba destellos. Completó el estilismo con un voluminoso peinado afro en tonos castaño rojizo y labios de color rojo intenso.

2- Vestido rosa claro de escote asimétrico

La autoaceptación y la resiliencia son pilares en el ascenso de Winnie Harlow como referente (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Harlow eligió para otra alfombra roja, de Cannes 2024, un vestido largo en rosa claro con escote asimétrico y hombros descubiertos. El diseño presentaba una abertura pronunciada en la pierna derecha y un drapeado que aportaba suavidad. Combinó la prenda con sandalias nude de tiras y dejó el cabello suelto con ondas suaves.

3- Tul negro con flores burdeos y bustier translúcido

La diversidad en las pasarelas gana protagonismo a través de la historia de la modelo canadiense (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En el Festival de Cannes 2024, sobre la alfombra roja, la modelo deslumbró con un vestido de tul negro de falda amplia y bustier translúcido, decorado con grandes flores burdeos. Adornó su cuello con un collar plateado y llevó tacos negros, dejando el cabello suelto.

4- Vestido de terciopelo negro con capa blanca

Los looks icónicos de Winnie Harlow redefinen la elegancia y la versatilidad en la moda internacional (REUTERS/Hollie Adams)

En una apuesta por los contrastes y los diseños audaces, durante un evento de Vogue en 2023, lució un vestido largo de terciopelo negro de escote pronunciado, acompañado de una capa blanca voluminosa sobre los hombros y guantes negros largos. Su cabello corto y peinado hacia atrás equilibró la elegancia clásica con un aire contemporáneo.

5- Vestido rosa claro con escote corazón y flores

El activismo de Winnie Harlow favorece la ruptura de estigmas sobre el vitiligo (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de Vanity Fair durante los premios Oscar, Harlow apostó por un vestido rosa de tela diáfana cruzada en la parte superior, que formaba un escote corazón, con mangas largas rematadas por flores en las muñecas. La abertura lateral dejaba ver la pierna izquierda, mientras la pollera larga con cola acentuaba el movimiento. El peinado recogido con ondas sueltas y las sandalias plateadas completaron una imagen de sofisticación fresca y vital.

6- Tul blanco y corsé nude geométrico

La empresaria y modelo transmite un mensaje de confianza y autenticidad en cada aparición pública (REUTERS/Eric Gaillard)

En una cita de gran exigencia en glamour, en el Festival de Cannes de 2022, Harlow optó por un vestido de pollera amplia en tul blanco y corsé nude de cortes geométricos en el torso que aportaban modernidad. La combinación contrastaba la ligereza del tul con la firmeza del corpiño.

7- Abrigo blanco afelpado y tacos transparentes

La moda y la representación encuentran en Winnie Harlow un ejemplo de liderazgo inspirador (REUTERS/Andrew Kelly)

En un enfoque vanguardista, para los MTV Video Music Awards 2021, la modelo eligió un abrigo blanco voluminoso y de textura afelpada como prenda central, dejando las piernas expuestas. Combinó el look con tacos transparentes y un collar grueso plateado de pedrería. El peinado, liso con raya lateral, y un maquillaje intenso reforzaron la imagen moderna.

8- Vestido negro satinado asimétrico

El impulso inclusivo de la labor de Winnie Harlow motiva a nuevas generaciones en la industria fashion (Joel Ryan/Invision/AP)

Entre sus primeros atuendos célebres, en este caso para los Fashion Awards en Londres de 2016, destacó con un vestido largo negro, texturizado en satén y de diseño asimétrico, que deja al descubierto el hombro izquierdo y terminó en un tirante de apliques dorados. Incluyó una pieza de tela adicional sobre el brazo derecho y una abertura lateral que expuso la pierna izquierda y sandalias negras de tiras. El cabello recogido en moño alto y un pendiente dorado voluminoso en la oreja derecha completaban una imagen de elegancia dinámica.