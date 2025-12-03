Tendencias

50 Best 2025: distinguieron a 8 restaurantes argentinos entre los mejores de América Latina

Buenos Aires se consolida como una de las capitales gastronómicas más influyentes de la región luego de que se dieran a conocer los ganadores del ranking anual que premia la excelencia, la innovación y las tendencias culinarias en Latinoamérica. Cuáles fueron los elegidos

Buenos Aires es la ciudad
Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de restaurantes en la edición 2025, sumando ocho representantes entre los mejores de la región (Foto: The Worlds 50 Best)

La gastronomía argentina alcanzó un nuevo hito en la décimo tercera edición del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, presentado anoche en la Plaza de Convenciones de Santo Domingo del Cerro, en Antigua, Guatemala.

En una celebración que reunió a las figuras más influyentes de la cocina regional, Buenos Aires se consolidó como la ciudad con mayor presencia en la prestigiosa lista, sumando ocho establecimientos entre los cincuenta más destacados de América Latina.

Latin America’s 50 Best Restaurants 2025: resumen general

El Chato, de Bogotá, fue
El Chato, de Bogotá, fue elegido como el mejor restaurante de América Latina en la última edición del ranking (The Worlds 50 Best)

El evento de premiación, realizado por primera vez en una ciudad de Centroamérica, fue el marco ideal para homenajear la excelencia y la innovación en la gastronomía latinoamericana.

El ranking, confeccionado a partir de la votación de 300 expertos independientes —periodistas, cocineros y referentes del turismo—, posicionó a Buenos Aires, Lima y Santiago como las ciudades con mayor número de restaurantes reconocidos.

Este año, El Chato de Bogotá ocupó el primer lugar, seguido por Kjolle, de Lima, y el porteño Don Julio, que se ubicó en el podio tras haber sido número uno en 2024.

Restaurantes argentinos en el top 50

Don Julio mantiene su posición
Don Julio mantiene su posición de referente en la gastronomía argentina, ocupando el tercer lugar en el ranking regional (@donjulioparrilla)

Argentina volvió a ser protagonista del ranking, con ocho restaurantes entre los cincuenta mejores, una cifra que reafirma el sólido momento de la gastronomía local y consolida a la capital como epicentro culinario regional.

La performance de estos establecimientos —incluso varios de ellos mejorando posiciones respecto al año anterior— evidencia una oferta potente y en permanente evolución. Además, la diversidad de estilos y propuestas conquistó tanto a especialistas como a comensales internacionales.

Don Julio (Puesto 3)

Maestro indiscutido en el arte del asado argentino, Don Julio ha transformado una parrilla de barrio en un templo de la hospitalidad y la agricultura regenerativa. Pablo Rivero y el chef Guido Tassi lideran un restaurante donde la mayor parte del menú se produce en una granja propia, con carnes Aberdeen Angus y Hereford maduradas en casa. La extensa carta de vinos y una atención ejemplar siguen alimentando su leyenda y premios internacionales, incluida una estrella roja Michelin y una estrella verde por sustentabilidad.

Niño Gordo (Puesto 21)

Con su fachada marcada por un globo gigante y una explosión de tonos rojos en el interior, Niño Gordo es el fiel exponente de la fusión asiático-argentina. Germán Sitz y Pedro Peña proponen una experiencia en la que platos inspirados en China, Corea, Vietnam y Tailandia adoptan el espíritu porteño. Su ascenso al puesto 21 muestra el valor de la creatividad local.

El Preferido de Palermo fusiona
El Preferido de Palermo fusiona tradición y producto local en el corazón de la ciudad, logrando el puesto veinticuatro (elpreferidodepalermo)

El Preferido de Palermo (Puesto 24)

Inspirado en los bodegones tradicionales de la ciudad, El Preferido de Palermo fue restaurado en 2019 por Pablo Rivero y Guido Tassi. Ofrece embutidos artesanales, conservas y platos clásicos en un ambiente relajado, con espacio para la nostalgia y la reinvención. La cava de charcutería artesanal es uno de sus tesoros escondidos.

El Mercado (Puesto 27)

Ubicado en el Faena Hotel de Puerto Madero, El Mercado rinde tributo a la cocina argentina de cantina, bajo la dirección gastronómica de Pancho Prieto Cané y el chef Emiliano Yulita. Platos a la leña, horno de barro y una carta curada por Maximiliano Pérez —quien recibió el premio a mejor sommelier de la región— distinguen la propuesta.

Aramburu (Puesto 35)

El fine dining argentino tiene en Aramburu a su máximo referente. El chef Gonzalo Aramburu, único con dos estrellas Michelin en el país, diseña un menú degustación de dieciocho pasos inspirado en productos de estación y técnicas innovadoras, donde los mariscos y el maridaje de vinos argentinos lucen con fuerza.

Trescha (Puesto 36)

La alta cocina contemporánea encuentra en Trescha una de sus expresiones más originales. El joven chef Tomás Treschanski, formado en Europa, ofrece un menú íntimo para diez comensales, basado en ingredientes de estación y técnicas modernas. Su debut en el ranking se distingue por la originalidad y la excelencia.

El Mercado, en su debut
El Mercado, en su debut dentro del ranking, resalta la cocina argentina clásica y la excelencia del servicio en el Faena Hotel, alcanzando el puesto veintisiete

Crizia (Puesto 40)

El chef Gabriel Oggero ha convertido a Crizia en un faro de la cocina marina argentina. Menús de pasos, ostras de la barra, productos de pesca artesanal y un enfoque sustentable le han valido el reconocimiento de la Guía Michelin, con una estrella roja y una verde.

Julia (Puesto 50)

La microestacionalidad y la hospitalidad íntima convierten a Julia en una joya de Villa Crespo. El chef Julio Martín Báez orquesta un restaurante de solo veintidós cubiertos, donde cada detalle —de la carta cambiante al ambiente minimalista— resalta la esencia de la nueva cocina porteña.

Otros restaurantes argentinos destacados en la lista extendida

Azafrán, ubicado en Mendoza, ingresó
Azafrán, ubicado en Mendoza, ingresó al listado ampliado de los mejores restaurantes de América Latina (Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants)

Más allá del top 50, Argentina sumó varios establecimientos en la lista ampliada entre los puestos 51 y 100, como Ness (64), Mishiguene (69), Gran Dabbang (70), Alo’s (77), El Papagayo (78, Córdoba) y Azafrán (97, Mendoza). La amplitud geográfica y conceptual de estos restaurantes refuerza el liderazgo argentino en la región.

Los 50 mejores restaurantes de América Latina: listado completo

El ranking Latin America’s 50
El ranking Latin America’s 50 Best Restaurants es elaborado por un jurado de expertos independientes, que incluye periodistas, chefs y referentes del turismo gastronómico (The Worlds 50 Best)
  1. El Chato, Bogotá
  2. Kjolle, Lima
  3. Don Julio, Buenos Aires
  4. Mérito, Lima
  5. Celele, Cartagena
  6. Boragó, Santiago
  7. Quintonil, Ciudad de México
  8. Tuju, San Pablo
  9. Cosme, Lima
  10. Nuema, Quito
  11. Mayta, Lima
  12. Nelita, San Pablo
  13. Lasai, Río de Janeiro
  14. Casa Las Cujas, Santiago
  15. Alcalde, Guadalajara
  16. Villa Torel, Ensenada, Baja California
  17. Fauna, Valle de Guadalupe
  18. Maito, Panamá
  19. Sublime, Ciudad de Guatemala
  20. Evvai, San Pablo
  21. Niño Gordo, Buenos Aires
  22. Arca, Tulum
  23. Leo, Bogotá
  24. El Preferido de Palermo, Buenos Aires
  25. A Casa do Porco, San Pablo
  26. La Mar, Lima
  27. El Mercado, Buenos Aires
  28. Yum Cha, Santiago
  29. Cordero, Caracas
  30. Máximo, Ciudad de México
  31. Demo Magnolia, Santiago
  32. Huniik, Mérida
  33. Rafael, Lima
  34. Afluente, Bogotá
  35. Aramburu, Buenos Aires
  36. Trescha, Buenos Aires
  37. Diacá, Ciudad de Guatemala
  38. Oteque, Río de Janeiro
  39. Rosetta, Ciudad de México
  40. Crizia, Buenos Aires
  41. Humo Negro, Bogotá
  42. Mercado 24, Ciudad de Guatemala
  43. Sikwa, San José
  44. Osso, Lima
  45. Karai by Mitsuharu, Santiago
  46. Manuel, Barranquilla
  47. Cantina del Tigre, Panamá
  48. Arami, La Paz
  49. Mil, Moray
  50. Julia, Buenos Aires

Premios individuales y menciones especiales

El certamen también reconoce a
El certamen también reconoce a profesionales destacados, como sommeliers y pasteleros, a través de premios individuales (Freepik)

La gala de Latin America’s 50 Best Restaurants entregó distinciones a talentos y proyectos regionales. El premio One To Watch recayó en Ana, de Guatemala; el Sustainable Restaurant Award fue para Oda, en Bogotá; y el argentino Maximiliano Pérez, de El Mercado, fue reconocido como el mejor sommelier de Latinoamérica.

La pastelera Bianca Mirabili, de Evvai, se llevó el Best Pastry Chef Award, mientras Tássia Magalhães fue elegida Best Female Chef y Alejandro Chamorro obtuvo el Chef’s Choice Award. El Art of Hospitality Award quedó en manos de Kjolle, y el Icon Award fue para Rodolfo Guzmán, de Boragó.

Las actividades previas incluyeron los #50BestTalks, paneles y cenas colaborativas, donde la representación argentina, con propuestas como la intervención de Niño Gordo, dejó su sello en la agenda gourmet continental.

El reconocimiento de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 no solo confirma la excelencia de la cocina argentina, sino que potencia su proyección mundial. La variedad de propuestas, el compromiso con el producto local y la innovación consolidan a Buenos Aires y a su gastronomía como referentes indiscutidos en la región, abriendo el camino para nuevas generaciones y proyectos de todo el país.

