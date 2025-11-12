Receta de cheesecake sin gelatina ni horno, rápida y fácil

Al pensar en postres fríos, el cheesecake clásico de vainilla se destaca por su textura cremosa y su delicado sabor, convirtiéndose en una opción atemporal para reuniones, celebraciones o como final ideal para cualquier comida. La combinación de una base crujiente de galletitas con un relleno untuoso de queso crema y un toque de vainilla lo convierte en una de las preparaciones preferidas por su simplicidad y resultado siempre exitoso, aun en su versión sin horno.
El origen del cheesecake moderno se remonta a Nueva York, donde se popularizó y comenzó a expandirse a nivel internacional. En la actualidad, la versión sin cocción es elegida por quienes buscan practicidad y rapidez, ya que prescinde de la gelatina y del horno, utilizando únicamente queso crema y crema de leche para lograr una textura suave y firme. Esta preparación es ideal para servir en porciones individuales, acompañada de mermeladas, frutas frescas o salsas dulces a gusto.
Receta de cheesecake clásico de vainilla sin gelatina ni horno
La elaboración del cheesecake clásico de vainilla sin horno comienza con la preparación de una base de galletitas dulces trituradas y manteca derretida, que se compacta en un molde desmontable. Por encima se dispone una mezcla cremosa a base de queso crema, azúcar, crema de leche batida y esencia de vainilla. Tras reposar en heladera, la preparación adquiere la consistencia perfecta para ser cortada en porciones.
Esta variante no requiere horno ni gelatina, por lo que resulta accesible y rápida. Puede presentarse sola o decorarse con salsas de frutos rojos, ralladura de cítricos, dulce de leche o frutas a elección.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado para esta receta es de 3 horas y 20 minutos, distribuido de la siguiente manera:
- Preparación de la base: 10 minutos.
- Preparación del relleno: 10 minutos.
- Enfriado mínimo en heladera: 3 horas.
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces tipo María o similar.
- 80 g de manteca derretida.
- 400 g de queso crema (variedad para untar, no light).
- 200 ml de crema de leche (nata para montar).
- 120 g de azúcar.
- 1 cucharada de esencia de vainilla.
- Opcional: ralladura de 1 limón o 1 lima.
Cómo hacer cheesecake clásico de vainilla sin gelatina ni horno, paso a paso
- Triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino.
- Mezclar las galletitas trituradas con la manteca derretida hasta lograr una masa húmeda.
- Distribuir la mezcla en la base de un molde desmontable (aproximadamente 22 cm de diámetro), presionando para compactar. Reservar en heladera.
- Batir el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla (y la ralladura de limón si se utiliza).
- Aparte, batir la crema de leche fría hasta formar picos suaves.
- Incorporar la crema batida al queso crema, utilizando movimientos envolventes para lograr una mezcla aireada.
- Volcar la preparación sobre la base de galletitas y nivelar la superficie.
- Refrigerar al menos 3 horas, preferentemente de un día para otro, hasta que adquiera firmeza.
- Decorar a gusto antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde entre 8 y 10 porciones estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 340
- Grasas: 23 g
- Grasas saturadas: 13 g
- Carbohidratos: 29 g
- Azúcares: 17 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El cheesecake sin horno se conserva en heladera hasta 5 días, siempre bien cubierto para mantener su frescura y evitar que absorba olores.