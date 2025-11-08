Dua Lipa impactó con outfits de lujo en Argentina: de Chanel a Jean Paul Gaultier

La cantante asombró con su voz pero también con su elección vestuario

El 7 de septiembre trajo nuevamente a Dua Lipa a la Argentina donde presentó en el Estadio River Plate el primero de dos shows que marcan su regreso al país, en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

Ante más de 70.000 fanáticos, la cantante británica desplegó un espectáculo en el que combinó sus grandes éxitos, una puesta visual impactante y una exhibición de moda con sello de los diseñadores más influyentes del momento.

Entre los increíbles momentos que hicieron vibrar a seguidores se destacó el que cantó la icónica canción de Soda Stereo, Música Ligera. Sin embargo la música no es solo protagonista, la moda también.

La cantante eligió, junto a su estilista Lorenzo Posocco looks exclusivos confeccionados por nombres como Jean Paul Gaultier, Chanel y Valentino. El vestuario incluyó desde un corset dorado de Jean Paul Gaultier con botas a juego para el inicio, hasta un body negro y dorado de Chanel de siete kilos, adornado con cadenas y strass. Para el segmento burlesque optó por un catsuit rojo bordado de Valentino, una pieza inspirada en la alta costura del archivo de la maison.

Dua Lipa en el increíble show en River

Jean Paul Gaultier: apertura plateada

La noche empezó con Dua Lipa luciendo un bustier plateado de Jean Paul Gaultier, pieza clave de la colección que abrió el espectáculo.

Con detalles de tiras ajustadas al frente y botas a juego en tono oro, este conjunto transmitió fuerza y sofisticación, prescindiendo de accesorios y enfocando la atención en los materiales y la confección.

La cantante subió un video a sus redes para mostrar el look completo

El corset, que ya luce marcas del uso, fue descrito por la cantante como un “objeto casi vintage”, según compartió en diálogo con Vogue. Esta selección definió el tono de la velada desde el primer minuto: estructura, brillo y dominio absoluto del espacio escénico.

Los bailarines fueron parte esencial del show

Valentino: encaje negro y brillo personalizado

También eligió un mono de encaje negro diseñado a medida por Alessandro Michele para Valentino, decorado con pedrería y finalizado con un cinturón de cadena cristalizada.

La cantante sorprendió al cantar Música Ligera

Este look, que formó parte de la secuencia donde cantó la icónica canción argentina, resaltó la silueta y aportó textura al cuadro general del show.

La artista completó la apuesta con una estola de plumas color marfil y botas altas de Christian Louboutin, sumando contraste y elegancia al conjunto total.

El increíble look de Dua Lipa en su show en Buenos Aires

El mismo look tuvo su versión sin el chal de plumas que le dio un toque de sensualidad único e hizo vibrar al publico argentino al ritmo de Watcha Doing.

Valentino: burlesque bordado

Para el segmento de inspiración burlesque, Valentino firmó un catsuit rojo con bordados y cristales, prenda ceñida que la artista utilizó en diferentes tonos a lo largo de la gira. Este diseño permitió movimientos amplios y jugó con la iluminación del escenario, creando reflejos constantes.

El catsuit rojo con el que obnubiló a Buenos Aires

Chanel: peso y lujo en negro y dorado

Uno de los puntos más comentados de la noche fue el body negro y dorado de Chanel, una pieza de siete kilos construida con cadenas de cuero y strass, inspirada en un icónico look de Christy Turlington de la alta costura de 1992.

Junto a sus estilistas eligieron este body de mas de 7 kilos para el show

Este conjunto se completó con guantes de cuero, gargantilla con cadenas y toques de resina, sumando horas de trabajo artesanal.

El peso del diseño desafió los límites del vestuario de show, demostrando el carácter performático y la capacidad de Dua Lipa para adaptar la moda a la dinámica escénica.

Cada prenda fue elegida y adaptada para resistir la exigencia de la gira Radical Optimism Tour, apoyando los requerimientos técnicos y estéticos del show. Los accesorios de Gucci y Louboutin aportaron soporte y estilo, mientras los cambios rápidos entre actos resultaron en una coreografía paralela tras bambalinas, según relató Dua Lipa.