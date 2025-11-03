Tendencias

El uso de hormigas para fermentar yogur brinda beneficios para la salud intestinal y la digestión, según un estudio

Un equipo de investigadores daneses recreó una antigua receta tradicional en países como Bulgaria y Grecia y demostró que las bacterias y ácidos presentes en estos insectos permite desarrollar microorganismos beneficiosos, según informa Popular Science

Guardar
Investigadores daneses recrean el yogur
Investigadores daneses recrean el yogur con hormigas rojas, una receta tradicional de los Balcanes respaldada por la ciencia (iScience)

En los bosques de los Balcanes y Turquía, una antigua receta ha resurgido gracias a la ciencia moderna: el yogur con hormigas rojas. Investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad de Copenhague han logrado recrear este método tradicional, demostrando que las hormigas pueden fermentar la leche y aportar un perfil de sabor único.

El estudio, publicado recientemente en la revista iScience y divulgado por Popular Science, valida la eficacia de esta práctica casi olvidada y abre nuevas posibilidades para la gastronomía sostenible.

Hormigas rojas, el secreto detrás del yogur tradicional y su diversidad de sabores

La receta, antes común en países como Bulgaria, Albania y Grecia, consiste en añadir unas pocas hormigas rojas de los bosques a un tarro de leche tibia. Según relató la microecóloga Veronica Sinotte, siguiendo las indicaciones de familiares y vecinos del pueblo búlgaro de la antropóloga Sevgi Mutlu Sirakova, el equipo introdujo cuatro hormigas vivas en la leche y dejó el recipiente en un hormiguero durante la noche.

Al día siguiente, la leche había comenzado a espesar y adquirir un sabor ácido, señal de que la fermentación había iniciado. El resultado, según Sinotte, era “una etapa temprana de yogur, y sabía como tal”.

El estudio revela que las
El estudio revela que las hormigas vivas fermentan la leche y aportan un perfil de sabor único al yogur (iScience)

El sabor del yogur con hormigas, una vez retirados los insectos, se describe como ligeramente ácido, con matices herbáceos y notas de grasa de animales alimentados con pasto. Esta diversidad de sabores se debe, en parte, a la riqueza microbiana de las recetas tradicionales.

Como explicó la microbióloga Leonie Jahn a Popular Science, “el yogur tradicional presenta una biodiversidad mucho mayor, que varía según la ubicación, los hogares y la estación. Eso aporta más sabores, texturas y personalidad”.

Fermentación tradicional y ciencia detrás del yogur con hormigas

El proceso científico detrás de esta fermentación tradicional revela el papel fundamental de las hormigas. Estos insectos transportan bacterias lácticas y acéticas, cuyos ácidos ayudan a coagular la leche.

Además, el ácido fórmico presente en el sistema de defensa natural de las hormigas acidifica la leche y favorece el desarrollo de microbios amantes del ácido, esenciales para la transformación en yogur. Las enzimas de las hormigas y los microbios colaboran en la descomposición de las proteínas lácteas, completando el proceso de fermentación.

El equipo comparó la eficacia de hormigas vivas, congeladas y deshidratadas en la elaboración del yogur. Solo las vivas lograron crear la comunidad microbiana adecuada, lo que las convierte en la opción preferida para este método.

La biodiversidad microbiana de las
La biodiversidad microbiana de las recetas tradicionales enriquece el sabor y la textura del yogur con hormigas (iScience)

Sin embargo, los investigadores advirtieron sobre los riesgos: las hormigas vivas pueden portar parásitos, mientras que congelarlas o deshidratarlas puede favorecer el crecimiento de bacterias dañinas. Por ello, recomiendan precaución a quienes deseen experimentar con esta técnica.

Innovación culinaria y patrimonio biocultural

La investigación no se limitó al laboratorio. Para explorar el potencial contemporáneo de esta receta, los científicos colaboraron con los chefs del restaurante Alchemist, galardonado con dos estrellas Michelin en Copenhague.

Inspirados por el yogur de hormigas, los cocineros crearon platos innovadores como sándwiches de helado de yogur con forma de hormiga, quesos tipo mascarpone con un toque ácido y cócteles clarificados con leche. Estas propuestas demuestran cómo una tradición casi olvidada puede reinventarse en la alta cocina, según destacó Popular Science.

Más allá de la innovación culinaria, el estudio subraya la importancia de preservar el patrimonio biocultural y los saberes transmitidos entre generaciones. La diversidad microbiana y las prácticas tradicionales no solo enriquecen la gastronomía, sino que también pueden inspirar soluciones sostenibles para el futuro alimentario.

Como reflejó Sinotte en declaraciones recogidas por Popular Science, escuchar y valorar las recetas y recuerdos familiares puede abrir nuevas vías para integrar la herencia cultural en la alimentación actual.

Temas Relacionados

Yogur con hormigasFermentación tradicionalGastronomía sostenibleBalcanesPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los cinco cuidados que hay que tener para que las suculentas crezcan sanas y rápido en casa

Cultivar ejemplares en ambientes interiores es sencillo si se aplican recomendaciones clave sobre ubicación, riego, sustrato y selección de especies, lo que permite que prosperen y mantengan buen aspecto durante todo el año

Los cinco cuidados que hay

Una sencilla prueba manual de menos de un minuto podría anticipar problemas funcionales antes de que aparezcan síntomas

La coordinación y fuerza, además de la velocidad en la capacidad de completar tareas, están asociadas a un menor riesgo de pérdida de independencia en adultos mayores, afirma un estudio realizado por 14 años. Por qué los expertos advierten que se requieren más estudios para confirmar estos hallazgos

Una sencilla prueba manual de

¿Jugo de uva, aliado o exceso calórico?: Guía esencial para un consumo equilibrado, según la ciencia

Diversos estudios afirman que esta bebida brinda desde antioxidantes y beneficios vasculares. La importancia de un consumo moderado para aprovechar todos sus aportes

¿Jugo de uva, aliado o

“Embotamiento afectivo”: las razones detrás de la desconexión emocional y cuáles son las consecuencias en las relaciones cotidianas

Especialistas explican que esta sensación surgue por autoprotección mental ante situaciones difíciles. La importancia de reconocer los síntomas y cuándo buscar apoyo profesional

“Embotamiento afectivo”: las razones detrás

El retroceso récord de un glaciar en la Antártida preocupa a los científicos

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá descubrieron que el glaciar Hektoria en la Península Antártica se desplazó ocho kilómetros en solo dos meses. Qué implicancias tiene

El retroceso récord de un
DEPORTES
Las tiernas fotos que Lionel

Las tiernas fotos que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron del cumpleaños de su hijo Thiago: el guiño al Barcelona

Huracán visita a Defensa con la obligación de ganar para mantener la ilusión de acceder a los playoffs del Torneo Clausura

Cuáles son los jugadores que han salido de Pumas por situaciones extracancha

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

FIFA confirmó la suspensión por falsificación de documentos para los jugadores de la selección de Malasia: los argentinos sancionados

TELESHOW
Melody Luz mostró en video

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a dos presuntos

Israel abatió a dos presuntos terroristas de Hezbollah en ataques en el sur de Líbano

Con una novela sobre femicidios, la mauriciana Nathacha Appanah ganó el Premio Femina de Francia

Expectativa por el Premio Goncourt 2025: Emmanuel Carrère lidera la lista de finalistas

Cómo funciona el método de estimulación eléctrica experimental que ayudaría a reparar tejidos y controlar la inflamación

OpenAI selló una alianza histórica con Amazon Web Services por UDS 38.000 millones para potenciar la inteligencia artificial