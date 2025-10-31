Cómo el diseño del entorno urbano puede ser la clave ante la soledad en la vida moderna, según un estudio

El diseño urbano influye directamente en la conexión social y el bienestar emocional de las personas, según expertos de National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que se diseña el entorno urbano puede marcar la diferencia entre el aislamiento y la conexión social, según expertos citados por National Geographic. Erin Peavey, arquitecta y líder en diseño de salud y bienestar, experimentó personalmente el impacto del entorno tras la pérdida de su madre y el nacimiento de su hija.

En ese periodo vulnerable, los paseos diarios por su barrio en Dallas y las interacciones cotidianas en cafeterías y supermercados se convirtieron en un apoyo emocional fundamental. “Fue como un antídoto contra la soledad y la lucha mental que supuso perder a mi madre al mismo tiempo que me convertía en madre primeriza”, relató Peavey a National Geographic.

Su experiencia ilustra una tendencia que preocupa a especialistas en salud pública: la soledad se ha convertido en una epidemia, con riesgos para la salud mental comparables al tabaquismo, y el diseño urbano podría ser una herramienta clave para combatirla.

La pandemia de COVID-19 puso en primer plano la importancia del entorno físico en el bienestar, al obligar a millones de personas a permanecer en casa y a repensar la manera en que los espacios urbanos influyen en la salud.

La pandemia de COVID-19 resaltó la importancia del entorno físico en el bienestar y la salud mental de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julia Day, socia de la firma global de estrategia urbana Gehl, explicó al medio que “el entorno construido, que abarca desde nuestras calles hasta viviendas y sistemas de transporte, es un elemento fundamental de cómo interactuamos”.

Un informe de 2024 de la Fundación para la Conexión Social, citado por National Geographic, respalda esta visión al demostrar que el entorno puede facilitar o dificultar las interacciones sociales, tanto superficiales como profundas.

Estrategias de diseño y ejemplos concretos

Urbanistas y arquitectos han desarrollado estrategias de diseño orientadas a promover la conexión social. Peavey ha impulsado directrices basadas en la evidencia, conocidas como PANACHe, que promueven la accesibilidad, la activación de espacios y la integración de la naturaleza.

Un ejemplo clásico son las plazas italianas, caracterizadas por su apertura, la presencia de restaurantes y tiendas, y materiales naturales que invitan a la calma y la convivencia. “Cuando los lugares nos ayudan a sentirnos anclados y más tranquilos, lo cual es una parte importante de lo que la naturaleza nos proporciona, pueden ayudar a las personas a sentirse más abiertas”, explicó Peavey a National Geographic.

Urbanistas y arquitectos aplican estrategias de diseño para fomentar la conexión social en espacios públicos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas ideas se han materializado en proyectos concretos. En la Universidad de California en San Diego, un campus residencial diseñado por Safdie Rabines Architects y HKS Architects, con la participación de Peavey, incorporó espacios compartidos para cocinar y socializar, escaleras interconectadas y ventanales con vistas a zonas comunes.

Tras su inauguración, los estudios mostraron una reducción del 8,2% en la depresión autodeclarada por los estudiantes y un aumento de casi el 28% en la satisfacción con los espacios residenciales, según datos recogidos por National Geographic.

En el ámbito de la vivienda urbana, la consultora canadiense Happy Cities, junto con el Colectivo Hey Neighbour, desarrolló herramientas para combatir el aislamiento en edificios multifamiliares. Emma Avery, urbanista de la firma, señaló que la crisis de la vivienda, el cambio climático y la soledad exigen soluciones integrales.

Entre las recomendaciones destacan la integración de los edificios con el vecindario, la creación de transiciones graduales entre espacios públicos y privados, y la ubicación de servicios compartidos en puntos estratégicos.

La ubicación estratégica de servicios compartidos en edificios multifamiliares mejora la calidad de vida y la interacción social entre residentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas directrices guiaron el desarrollo de Our Urban Village en Vancouver, un proyecto de covivienda ligera de 12 unidades donde los residentes comparten senderos, patios y rincones sociales. Seis meses después de la mudanza, el 100% de los habitantes afirmó no sentirse solo nunca o casi nunca, y el 88% consideraba amigos a dos o más vecinos. Avery subrayó a National Geographic que “la soledad no siempre se trata de la falta de relaciones sociales, sino de la satisfacción que uno siente en ellas”.

Espacios públicos y desafíos para las ciudades

El diseño de espacios públicos también ha cobrado relevancia. Un estudio de Gehl y la Universidad de Toronto analizó The Bentway, un espacio bajo una autopista en Toronto transformado en un lugar de encuentro con paisajismo, asientos y eventos artísticos.

La mayoría de los visitantes reportó sentirse más saludable y conectado socialmente. Julia Day destacó que este tipo de investigaciones son esenciales para convencer a los profesionales de la salud pública sobre los beneficios de incluir estos elementos en el diseño urbano y para fomentar alianzas entre planificadores, promotores y autoridades.

La implementación de estas ideas enfrenta obstáculos significativos. La regulación estricta, la negociación entre promotores, gobiernos y comunidades, y la escasez de recursos dificultan la transformación de los entornos urbanos.

El paisajismo y los eventos artísticos en espacios públicos fomentan la salud y la integración comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candice Ji, urbanista y diseñadora de Gehl, reconoció que aún faltan datos sistemáticos para fundamentar la acción, aunque los estudios en curso están ampliando la base empírica. Eric Klinenberg, profesor de sociología en la Universidad de Nueva York, advirtió a National Geographic que “la inversión en espacios públicos e infraestructura social sigue siendo escasa y desigual”, y que los recortes en parques, escuelas y bibliotecas pueden agravar la soledad en un momento en que la sociedad necesita vínculos más sólidos.

A pesar de estos desafíos, algunas ciudades han comenzado a aplicar enfoques innovadores. En Nueva York, las Directrices de Diseño Activo, aunque centradas en la salud física, también promueven la interacción social.

Barcelona ha lanzado un plan decenal para reducir la soledad, que incluye la reestructuración de la ciudad en espacios comunitarios y nuevas formas de compartir vivienda. En Corea del Sur, el programa “Seúl Sin Soledad” utiliza tiendas de conveniencia como puntos de encuentro y garantiza la existencia de espacios abiertos para la convivencia.

La creación de entornos urbanos que favorecen la confianza y el sentido de pertenencia puede transformar la vida de las personas, generando beneficios duraderos en su bienestar y en la cohesión social, según la visión de Peavey recogida por National Geographic.