Nicole Kidman cumple años: la evolución de su estilo a través de los momentos más emblemáticos

Nicole Kidman celebra 59 años consolidándose como referente de estilo y elegancia en la industria cinematográfica y la moda

Una mujer, una silueta y una cámara. Desde hace más de tres décadas, Nicole Kidman ha dominado la escena internacional con una presencia que parece desafiar el paso del tiempo. Además de conquistar al público por su talento en la pantalla, la actriz australiana, que este sábado 19 de junio celebra sus 59 años, se ha transformado en un ícono de estilo que fascina tanto en la alfombra roja como en las portadas de revistas.

Cada look representa una declaración de intenciones y un capítulo más en la historia de la moda contemporánea. Reconocida mundialmente por su trabajo en películas como Moulin Rouge!, The Hours, Eyes Wide Shut y la serie Big Little Lies, Kidman también ha sabido reinventar su imagen a través de estilismos que resumen su capacidad camaleónica y su influencia duradera.

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El rojo vibrante: símbolo de poder y textura

Nicole Kidman impactó en la Met Gala con un vestido rojo ajustado de lentejuelas y detalles de plumas, combinando volumen arquitectónico con elegancia (REUTERS/Daniel Cole)

En dos momentos distintos, Nicole Kidman apostó por el rojo, pero desde perspectivas opuestas. En la Met Gala de este año eligió un vestido ajustado de lentejuelas con detalles arquitectónicos de plumas en los puños y la cadera, creando volumen y dinamismo. El diseño abrazaba su figura y, junto con su cabello rubio lacio y flequillo, equilibraba la estructura con suavidad.

En un photocall, la actriz eligió un vestido de encaje rojo de cuello alto y manga larga, apostando por la sobriedad y el refinamiento en los detalles (REUTERS/Stephane Mahe)

En contraste, en un photocall se mostró con un vestido de encaje rojo, cuello alto y manga larga, donde la fuerza residía en la simplicidad y la riqueza del patrón. La silueta columna y el peinado liso reforzaron una imagen de elegancia contenida. El rojo, en sus manos, se convierte en un recurso de autoridad y sofisticación.

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Sastrería moderna: la feminidad reinventada

Para la presentación de la serie, Kidman deslumbró con un traje negro de dos piezas, escote profundo en “V” y guantes de cuero, aportando una dosis de modernidad y misterio (REUTERS/Mario Anzuoni)

La sastrería también ocupa un lugar clave en la evolución de la ganadora del Oscar. En el estreno de “Nine Perfect Strangers”, deslumbró con un traje negro de dos piezas con destellos sutiles y escote en “V” profundo, sin camisa debajo. Los guantes negros de cuero y el peinado hacia atrás aportaron una dosis de audacia y misterio, demostrando que un traje puede ser tan glamoroso como un vestido de gala.

Kidman optó por la sastrería andrógina con un conjunto oversized beige, chaqueta cruzada y corbata, equilibrando comodidad y sofisticación (REUTERS/Daniel Cole)

En los Critics Choice Awards, llevó la androginia a otro nivel con un conjunto oversized beige, chaqueta cruzada, pantalones anchos y corbata. El cabello suelto con ondas naturales equilibró la estructura masculina del atuendo. Ambas elecciones reflejan comodidad, seguridad y una visión moderna de la alta costura.

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Glamour clásico de Hollywood: homenaje y renovación

En los Oscars, la actriz revivió el glamour clásico con un vestido columna en rosa champán, corpiño de pedrería y falda fluida de plumas (REUTERS/Caroline Brehman)

Al evocar la “Edad de Oro” de Hollywood, la actriz de BabyGirl ha dado nuevas lecturas al glamour clásico. En los Oscars, optó por un vestido columna de corte sirena en rosa champán, corpiño adornado con pedrería y falda fluida de plumas. Su cabello en ondas suaves remarcó el aire nostálgico.

Deslumbró en la Met Gala 2025 con un vestido negro de gala, escote palabra de honor, falda voluminosa y lazos en la cintura, acompañada de joyas arquitectónicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la Met Gala de 2025 fue con un vestido negro de gala con falda voluminosa, escote palabra de honor y lazos en la cintura. Guantes cortos de terciopelo y joyas arquitectónicas reforzaron la estética clásica, mientras el cabello recogido permitía que el escote y los accesorios tomaran protagonismo.

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En un evento, apostó por un vestido midi ajustado con patrón gráfico blanco y negro y paneles de encaje semitransparente, fusionando tradición y modernidad (REUTERS/Jeenah Moon)

En otro evento, apostó por un vestido midi ajustado, con un patrón gráfico en blanco y negro y paneles de encaje semitransparente. El moño sofisticado y el contraste de texturas ofrecieron una versión contemporánea de la elegancia tradicional.

Vanguardia editorial y riesgo estilístico

Para un photocall, eligió un vestido corto negro de satén y plumas, accesorios Chanel y gafas felinas, encarnando el lujo urbano (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La faceta más experimental de Nicole Kidman se despliega en producciones editoriales y portadas de revistas. A un photocall, se mostró con un vestido negro corto de satén y plumas oscuras, gafas de sol felinas y bolso Chanel, en una síntesis de lujo urbano y alta costura.

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En Vogue, destacó con un vestido marrón chocolate de satén y falda crinolina, un look que mezcla delicadeza y fuerza expresiva

En la portada de Vogue, impactó con un vestido de satén marrón chocolate y falda crinolina, sobre un fondo azul profundo. El cuerpo lencero y el encaje añadieron delicadeza, mientras el peinado despeinado y la pose transmitieron poder y libertad.

El misterio arquitectónico: la silueta en negro

En una de sus apariciones más recordadas, lució un vestido negro columna con escote tipo barco y guantes de ópera, acentuando el misterio (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más recordadas, la actriz de Los Otros lució un vestido negro de gala ajustado, silueta columna y discreta cola, acompañado de guantes de ópera extralargos. El contraste con un telón rojo y el escote tipo barco potenciaron la imagen de misterio y sofisticación. El cabello recogido con ondas suaves suavizó las líneas del diseño y reforzó su dominio absoluto de la escena.

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Opulencia dorada: brillo y escultura

En la gala del AFI Life Achievement Award, brilló con un vestido de lentejuelas doradas, corpiño estructurado y larga cola de corte sirena (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la gala del AFI Life Achievement Award, la actriz eligió un vestido de lentejuelas doradas con reflejos cobrizos, corpiño estructurado y una larga cola de corte sirena. La textura tridimensional y el peinado con ondas suaves permitieron que el vestido capturara la luz y la atención, consolidando su capacidad para imponer tendencias en cualquier evento.

Romanticismo etéreo: homenaje a la alta costura

Revivió un diseño legendario de Chanel en la Met Gala 2023, con un vestido rosa empolvado bordado y cascada de plumas de avestruz degradadas (Evan Agostini/Invision/AP)

En la Met Gala 2023, Nicole Kidman revivió un diseño legendario de Chanel en rosa empolvado, bordado con cristales y lentejuelas, y una cascada de plumas de avestruz degradadas. La capa de tul transparente y la melena rubia lacia crearon una imagen de elegancia etérea y teatralidad, confirmando su afinidad con la moda histórica y su talento para actualizarla.

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A sus 59 años, Nicole Kidman sigue siendo un faro de inspiración para diseñadores, fotógrafos y amantes de la moda. Ya sea en la pantalla, en un evento internacional o en una portada, su recorrido estilístico es un testimonio de audacia, reinvención y elegancia sin concesiones.