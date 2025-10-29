Halloween: 7 disfraces icónicos de celebridades que hicieron historia

Los disfraces de celebridades en Halloween consolidan la fecha como referente anual de tendencias en creatividad y moda

La celebración de Halloween se consolidó como un escaparate de creatividad y despliegue de estilo entre las famosas internacionales. Celebridades de la música, la moda, el cine y las redes sociales apuestan por atuendos espectaculares.

Un repaso por siete disfraces de famosas distintas de ls últimos años:

1. Kim Kardashian como Mystique de X-Men (2022)

El espectacular disfraz de Mystique que Kim Kardashian lució en una fiesta exclusiva de Los Ángeles destacó por su realismo y detalle (@kimkardashian)

En una exclusiva fiesta en Los Ángeles, Kim Kardashian sorprendió al personificar a Mystique, el personaje azul de la saga X-Men. El look requirió un body ajustado con texturas que simulaban escamas, prótesis de látex para el rostro y una peluca roja de gran longitud.

Kim compartió con sus seguidores el proceso de maquillaje y la sesión de fotos previa en redes sociales, reafirmando su reputación de asumir cada Halloween como un proyecto profesional.

2. Heidi Klum como E.T.

La transformación de Heidi Klum en E.T. marcó un nuevo estándar de producción para las celebraciones de Halloween en la industria del entretenimiento internacional (REUTERS/Caitlin Ochs)

La modelo alemana volvió a acaparar titulares en 2024 al presentarse en su popular fiesta anual de Halloween en Nueva York convertida en E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg. El disfraz incluyó un traje anatómicamente exacto con cabeza animatrónica, manos y torso de silicona y ojos móviles, obra de un equipo de especialistas en efectos.

La transformación llevó horas y mantuvo a la audiencia cautiva durante toda la noche, sirviendo como ejemplo de producción y dedicación para la industria del entretenimiento.

3. Kylie y Kendall Jenner como Sugar y Spice de “Batman Forever”

Las estrellas de reality lucieron sensuales disfraces que recrean a Drew Barrymore en la película "Batman Forever" durante Halloween 2023

Kylie y Kendall Jenner eligieron como disfraz para Halloween a los personajes de Sugar y Spice, interpretados por Drew Barrymore y Debi Mazar en la película “Batman Forever” de 1995. Las hermanas recrearon los looks originales con atuendos inspirados en la década del 90 y una estética fiel a la de la cinta.

Kendall Jenner vistió un corset de encaje blanco, bata de plumas y medias, interpretando a Sugar, personaje asociado visualmente al color blanco y con un carácter dulce y opuesto al de Spice.

Por su parte, Kylie Jenner optó por un corset negro, accesorios con calaveras y una daga de empuñadura morada para encarnar a Spice, la secuaz de Dos-Caras de personalidad seductora y provocadora. El maquillaje y los detalles de ambos disfraces mantuvieron referencias directas a las interpretaciones originales de Barrymore y Mazar.

4. Gigi Hadid como La Máscara

Gigi Hadid sorprendió al público en Nueva York al personificar a La Máscara con un atuendo y maquillaje minuciosamente logrados (@gigihadid)

En una fiesta de Nueva York en 2019, Gigi Hadid apostó por el personaje de La Máscara de la película protagonizada por Jim Carrey.

Eligió un traje verde, camisa y corbata amarilla y un elaborado maquillaje facial completamente verde, con cejas, dientes y líneas negras replicando a la perfección el icono noventero.

5. Kylie Jenner como sirena

Kylie Jenner se inspiró en la sirenita Ariel para su disfraz, combinando escamas brillantes, conchas marinas y una llamativa melena pelirroja (@kyliejenner)

En 2023, Kylie Jenner lució un disfraz de sirena, específicamente de Ariel, la sirenita para una sesión.

LLevó colas de escamas de lentejuelas, top de conchas marina y melena ondulada pelirroja. La armonía en colores y texturas convirtió el momento en tema de conversación, posicionando a la modelo como una de las más y comentadas.

6. Brie Larson como Britney Spears

Brie Larson homenajeó a Britney Spears al recrear el icónico look escolar del video “…Baby One More Time” durante Halloween (Instagram/Brie Larson)

Brie Larson recreó el atuendo escolar característico de Britney Spears en el video musical de “...Baby One More Time”.

El disfraz incluyó una camisa blanca de manga larga atada al frente, suéter gris, falda plisada oscura, medias hasta la rodilla y coletas sujetas con ligas rosas, elementos que remiten al estilo popularizado por Spears en 1998

7. Paris Hilton como Sailor Moon

Paris Hilton eligió un disfraz basado en Sailor Moon que combinó elementos característicos del anime con detalles modernos y llamativos (Photo by MEGA/GC Images)

En una de las noches de Halloween Paris Hilton le rindió homenaje a la princesa del pop al usar un disfraz de asistente de vuelo azul, similar al que Britney Spears usó en el video musical de su exitoso sencillo del 2003, “Toxic”.

El atuendo incluyó un vestido azul con detalles blancos, gorra a juego y accesorios plateados, copiando el uniforme que Spears popularizó en el icónico videoclip.