Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

Estas preparaciones permiten variar el menú cotidiano y sumar sabores nuevos con ingredientes sencillos

La versatilidad del pollo convierte
La versatilidad del pollo convierte a este ingrediente en protagonista de preparaciones diarias prácticas y sabrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo sigue posicionándose entre las carnes más consumidas en el mundo por su versatilidad en la cocina. Puede prepararse con técnicas variadas y adaptarse a diferentes sabores. Desde recetas rápidas a la sartén hasta preparaciones al horno con aromas intensos, este ingrediente facilita renovar el menú semanal de manera saludable y sencilla.

A continuación, cinco maneras diferentes de cocinarlo, cada una con propuestas de salsas, acompañamientos y pasos claros.

1. Pollo al horno con hierbas y limón

El uso de especias y
El uso de especias y hierbas frescas realza el sabor y aporta un toque aromático a los platos de pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan un plato aromático que pueda acompañar con vegetales asados. Resulta ideal para preparar durante el fin de semana o cuando hay invitados, ya que puede acompañarse con vegetales asados, papas o arroz y resuelve la comida principal casi sin ensuciar demasiados utensilios.

Ingredientes:

  • 4 muslos de pollo
  • 2 limones
  • 3 dientes de ajo
  • 2 ramas de romero fresco
  • 2 ramas de tomillo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 200 ℃.
  2. Colocar los muslos en una fuente, distribuir encima las hierbas, los dientes de ajo en mitades y rodajas de limón.
  3. Condimentar con sal, pimienta y aceite de oliva.
  4. Hornear durante 40 minutos, girando a mitad del tiempo para que doren ambos lados.
  5. Servir acompañado de verduras asadas o arroz blanco.

2. Pollo en salsa de champiñones

La combinación de pollo y
La combinación de pollo y vegetales asados proporciona opciones nutritivas y completas para la mesa familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta práctica para un almuerzo rápido con sabor intenso. Esta opción es recomendada para quienes desean transformar simples filetes de pechuga en una preparación ideal para servir con pastas, arroz o puré.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo
  • 200 gramos de champiñones frescos
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 250 ml de crema de leche
  • Sal, pimienta y perejil picado

Paso a paso:

  1. Cortar las pechugas en filetes y salpimentar.
  2. En una sartén a fuego medio, dorar el pollo por ambos lados.
  3. Reservar el pollo y, en la misma sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados.
  4. Añadir los champiñones laminados y cocinar dos minutos.
  5. Incorporar el pollo, verter la crema de leche y cocinar cinco minutos.
  6. Finalizar con perejil fresco y acompañar con papas al vapor.

3. Tiras de pollo a la sartén con salsa de soja y miel

El marinado breve con salsa
El marinado breve con salsa de soja y miel destaca en propuestas ágiles para comidas rápidas y deliciosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opción rápida y sabrosa, perfecta para acompañar con arroz blanco o verduras salteadas. Esta receta resulta adecuada para quienes buscan opciones ágiles y sabrosas, ya que el marinado breve con jengibre y ajo realza el gusto sin exigir largos pasos previos.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo en tiras
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • Semillas de sésamo (opcional)

Paso a paso:

  1. Mezclar la salsa de soja, la miel, el jengibre y el ajo.
  2. Marinar el pollo en esta mezcla durante al menos 10 minutos.
  3. Saltear las tiras en sartén muy caliente hasta dorar.
  4. Espolvorear con semillas de sésamo antes de servir.

4. Pollo con salsa de tomates frescos

Las preparaciones en sartén ofrecen
Las preparaciones en sartén ofrecen una alternativa rápida que conserva la jugosidad y el sabor natural del pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solución sencilla para quienes prefieren recetas que lleven pocos ingredientes básicos. Esta receta se adapta tanto para cortes de muslo como de pechuga, y puede presentarse sola o acompañada de pastas, arroz o pan recién horneado.

Ingredientes:

  • 4 piezas de pollo (muslos o pechugas)
  • 5 tomates maduros
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva, sal y orégano

Paso a paso:

  1. Pelar y picar los tomates, la cebolla y los ajos.
  2. En sartén caliente con aceite de oliva, dorar las piezas de pollo.
  3. Retirar el pollo y, en la misma sartén, saltear la cebolla y el ajo.
  4. Añadir los tomates y cocinar cinco minutos.
  5. Introducir el pollo en la salsa y cocinar tapado durante 20 minutos a fuego bajo.
  6. Incorporar orégano antes de servir y acompañar con arroz.

5. Pollo con salsa de yogur y especias

Las opciones con yogur y
Las opciones con yogur y especias brindan alternativas ligeras y saludables perfectas para platos principales o ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una receta apta para quienes buscan variantes saludables y se puede implementar tanto en formato de plato principal como en ensaladas, wraps o acompañando vegetales crudos.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 yogur natural
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Jugo de ½ limón
  • Sal, pimienta y cilantro fresco

Paso a paso:

  1. Mezclar el yogur con el curry, el pimentón, el jugo de limón, sal y pimienta.
  2. Cubrir el pollo con la mezcla y dejar marinar 20 minutos.
  3. Cocinar las pechugas en sartén caliente hasta que se doren y queden cocidas por dentro.
  4. Cortar en tiras y rociar con cilantro.

