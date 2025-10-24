Tendencias

Así multiplicaban los egipcios hace 3 mil: el método sin calculadora

Una antigua técnica permite resolver multiplicaciones solo con duplicaciones y sumas

Guido Rimati

La aritmética en el Antiguo Egipto se basaba en principios simples y sorprendentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidate de la calculadora por un momento. ¿Te animás a multiplicar como lo hacían en el Antiguo Egipto hace más de 3.000 años? Solo necesitás saber duplicar.

Supongamos que queremos realizar 13 x 17.

Ponemos en una columna al 17 (que es uno de los 2 factores), y en la otra columna al 1.

1 17

En la columna del 1 empiezo a duplicar los valores. Es decir, a multiplicar por 2:

1 17

2

4

8

Paro ahí. ¿Por qué decido parar en este preciso instante? Porque en el próximo paso, si vuelvo a duplicar estaría llegando a 16. Al hacer eso me estaría pasando de 13 (el otro número que quería multiplicar),

Repitamos el proceso de ir duplicando, pero ahora en la columna del 17:

1 17

2 34

4 68

8 136

Un procedimiento milenario revela otra forma de pensar la multiplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bien. Fijate ahora algo muy loco. En la columna del 1 están los números que al sumarlos obtengo como resultado 13. Serían 8 + 4 + 1. Tomemos los números de esas filas, pero de la columna del 17:

1 17

2 34

4 68

8 136

Serían el 17, el 68 y el 136. Fijate ahora que si los sumo:

17 + 68 + 136 = 221

Es precisamente 221 el resultado de la cuenta que queríamos hacer en un principio. 13 x 17 = 221.

Un proceso similar se puede realizar también para la división. ¿Qué opinas? ¿Abandonamos la calculadora y nos volvemos “Team Egipto”?

Aprovechando el momento te dejo una curiosidad más, la columna del 1 tiene todos los números que resultan ser potencias de 2:

20 = 1, 21= 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32… y así la lista sigue y sigue. Esto no es casualidad. Cualquier número entero se puede expresar como suma de potencias de 2. Vimos que 13 = 8 +4 + 1, también 7 = 4+ 2 + 1, etc. No importa cuál sea el número, vas a poder construirlo de esta manera.

Jugar con números. Hacer matemática muchas veces es jugar con números.

