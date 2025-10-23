Brownies sin TACC: opción húmeda y sabrosa para celíacos y quienes evitan el gluten - (Freepik)

Se trata de brownies sin TACC, ideales para quienes buscan un postre libre de gluten, pero igual de sabroso y húmedo que el tradicional. El intenso aroma del chocolate horneado llena la cocina en minutos, demostrando que con las opciones adecuadas cualquier receta clásica resulta adaptable para todos.

El brownie, de origen estadounidense, se popularizó en Argentina gracias a su textura y sabor. La versión sin TACC emplea harinas alternativas y premezclas especializadas. Existen muchas variantes posibles: con nueces, frutas secas o chips de chocolate, y resulta ideal para reuniones, meriendas o como base de postres más elaborados.

Receta de brownies sin TACC rápida y fácil

La preparación consiste en un postre húmedo y chocolatoso, apto para celíacos y aquellos que prefieren evitar el gluten. Se utiliza premezcla sin TACC para repostería que facilita el proceso. El resultado fue un brownie de miga esponjosa y sabor intenso. Se combina la premezcla con fécula de maíz para obtener un acabado más suave, y se agregan opcionalmente nueces o chips de chocolate.

La preparación de brownies sin TACC requiere solo 35 minutos y rinde 9 porciones - (Freepik)

Tiempo de preparación

El tiempo total de la receta resultó de aproximadamente 35 minutos:

10 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.

20-25 minutos de horneado.

5 minutos de enfriado antes de cortar.

Ingredientes

150 g de manteca (o margarina apta para celíacos o aceite neutro)

180 g de azúcar

2 huevos grandes

120 g de chocolate semiamargo apto para celíacos

100 g de premezcla sin TACC para repostería

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Opcional: 50 g de nueces picadas, chips de chocolate o frutas secas

Cómo hacer brownies sin TACC, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde cuadrado o rectangular (aprox. 20x20 cm) o forrarlo con papel manteca. Derretir el chocolate con la manteca, a baño María o en microondas por intervalos cortos, mezclando hasta que sea homogéneo. Dejar entibiar. Batir los huevos con el azúcar hasta que la preparación esté cremosa y pálida. Agregar la esencia de vainilla y la pizca de sal. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y azúcar, batiendo suavemente hasta integrar. Añadir la premezcla sin TACC (y la fécula de maíz si se desea), mezclando con espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Evitar batir en exceso. Se pueden sumar las nueces o chips de chocolate. Verter la mezcla en el molde y llevar al horno durante 20-25 minutos. Estará listo cuando al pinchar con un palillo, este salga apenas húmedo. Dejar enfriar, cortar en porciones y ¡a disfrutar!

La receta de brownies sin TACC mantiene la textura esponjosa y el sabor intenso del original - (Freepik)

¿Cuántas porciones rindió esta receta?

Con la cantidad indicada de ingredientes, la receta rindió 9 porciones individuales.

¿Cuál fue el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción presentó aproximadamente:

Calorías: 250

Grasas: 12 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 32 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas fueron estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependieron de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se pudo conservar esta preparación?

Estos brownies sin TACC se conservaron en recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3 días, o en heladera hasta 5 días manteniendo su frescura y humedad.