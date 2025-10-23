Tendencias

Receta de brownies sin TACC, rápida y fácil

Una combinación sencilla que permite disfrutar de un plato, ideal para quienes buscan alternativas seguras y deliciosas, con ingredientes accesibles y de preparación simple

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Brownies sin TACC: opción húmeda
Brownies sin TACC: opción húmeda y sabrosa para celíacos y quienes evitan el gluten - (Freepik)

Se trata de brownies sin TACC, ideales para quienes buscan un postre libre de gluten, pero igual de sabroso y húmedo que el tradicional. El intenso aroma del chocolate horneado llena la cocina en minutos, demostrando que con las opciones adecuadas cualquier receta clásica resulta adaptable para todos.

El brownie, de origen estadounidense, se popularizó en Argentina gracias a su textura y sabor. La versión sin TACC emplea harinas alternativas y premezclas especializadas. Existen muchas variantes posibles: con nueces, frutas secas o chips de chocolate, y resulta ideal para reuniones, meriendas o como base de postres más elaborados.

Receta de brownies sin TACC rápida y fácil

La preparación consiste en un postre húmedo y chocolatoso, apto para celíacos y aquellos que prefieren evitar el gluten. Se utiliza premezcla sin TACC para repostería que facilita el proceso. El resultado fue un brownie de miga esponjosa y sabor intenso. Se combina la premezcla con fécula de maíz para obtener un acabado más suave, y se agregan opcionalmente nueces o chips de chocolate.

La preparación de brownies sin
La preparación de brownies sin TACC requiere solo 35 minutos y rinde 9 porciones - (Freepik)

Tiempo de preparación

El tiempo total de la receta resultó de aproximadamente 35 minutos:

  • 10 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.
  • 20-25 minutos de horneado.
  • 5 minutos de enfriado antes de cortar.

Ingredientes

  • 150 g de manteca (o margarina apta para celíacos o aceite neutro)
  • 180 g de azúcar
  • 2 huevos grandes
  • 120 g de chocolate semiamargo apto para celíacos
  • 100 g de premezcla sin TACC para repostería
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 50 g de nueces picadas, chips de chocolate o frutas secas

Cómo hacer brownies sin TACC, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde cuadrado o rectangular (aprox. 20x20 cm) o forrarlo con papel manteca.
  2. Derretir el chocolate con la manteca, a baño María o en microondas por intervalos cortos, mezclando hasta que sea homogéneo. Dejar entibiar.
  3. Batir los huevos con el azúcar hasta que la preparación esté cremosa y pálida.
  4. Agregar la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  5. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y azúcar, batiendo suavemente hasta integrar.
  6. Añadir la premezcla sin TACC (y la fécula de maíz si se desea), mezclando con espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Evitar batir en exceso.
  7. Se pueden sumar las nueces o chips de chocolate.
  8. Verter la mezcla en el molde y llevar al horno durante 20-25 minutos. Estará listo cuando al pinchar con un palillo, este salga apenas húmedo.
  9. Dejar enfriar, cortar en porciones y ¡a disfrutar!
La receta de brownies sin
La receta de brownies sin TACC mantiene la textura esponjosa y el sabor intenso del original - (Freepik)

¿Cuántas porciones rindió esta receta?

Con la cantidad indicada de ingredientes, la receta rindió 9 porciones individuales.

¿Cuál fue el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción presentó aproximadamente:

  • Calorías: 250
  • Grasas: 12 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas fueron estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependieron de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se pudo conservar esta preparación?

Estos brownies sin TACC se conservaron en recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3 días, o en heladera hasta 5 días manteniendo su frescura y humedad.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

La puntualidad extrema revela rasgos de ansiedad y necesidad de control

Un análisis de la psicóloga Olga Albaladejo indica que el hábito de llegar siempre antes de la hora, lejos de ser solo cortesía, puede estar relacionado con la gestión de la ansiedad y factores culturales

La puntualidad extrema revela rasgos

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

La paciencia y la comprensión resultan determinantes para que un felino construya un lazo de confianza profundo

¿Cómo elige un gato a

Gundy, el wombat ciego que perdió a su madre, encuentra una segunda oportunidad en santuario de vida silvestre

Tras quedar huérfano por un accidente automovilístico, diagnosticado con discapacidad visual, los especialistas concluyeron que la cría no podía regresar a su hábitat

Gundy, el wombat ciego que

Los huérfanos del femicidio: el drama invisible de los niños que pierden a sus madres

Cada año, decenas de chicos quedan sin cuidados parentales tras los asesinatos de mujeres por violencia de género y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. Cómo protegerlos

Los huérfanos del femicidio: el

La conexión clave entre intestino y cerebro: cómo la microbiota influye en el estado de ánimo

Investigaciones recientes destacan que el equilibrio de las bacterias digestivas incide en la regulación emocional y la respuesta al estrés. Cuáles son los hábitos saludables que recomiendan los expertos para potenciar el bienestar psicológico a cualquier edad

La conexión clave entre intestino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 5 grandes canciones de

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Fuerte recuperación en la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

Una llamada anónima y dos hombres en la camioneta: las nuevas pistas en la búsqueda de los jubilados en Chubut

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

TELESHOW
Lissa Vera habló de Lourdes

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina