Tendencias

Cuáles son las 20 mejores empresas para el talento joven en Argentina 2025

Un nuevo informe de Great Place to Work reveló cuáles son las compañías más valoradas por las nuevas generaciones. El listado completo

Guardar
El informe de GPTW muestran
El informe de GPTW muestran que la capacitación, la cultura organizacional y la flexibilidad marcan la preferencia del talento sub 25 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prioridades del talento joven en la Argentina redefinen el escenario laboral: hoy las nuevas generaciones priorizan el bienestar y la evolución personal desplazando los paradigmas de jerarquías tradicionales.

En ese marco, el nuevo ranking de Great Place to Work revela que en Argentina el desarrollo profesional, la cercanía de los líderes y una cultura de aprendizaje continuo marcan la diferencia en Los Mejores Lugares para Trabajar para el Talento Joven 2025.

Great Place to Work (GPTW) evaluó la experiencia de profesionales menores de 25 años en 95 organizaciones, de las cuales solo 20 se posicionaron en el ranking final.

El ranking de Great Place
El ranking de Great Place to Work destacó a las 20 mejores empresas para el talento joven en Argentina en 2025

“Las nuevas generaciones traen consigo una forma distinta de entender el trabajo. Valoran la libertad para elegir cómo y dónde hacerlo, la posibilidad de aprender continuamente y la coherencia entre los valores que se declaran y los que se practican. Su permanencia ya no se mide en años, sino en experiencias”, remarca el informe de GPTW.

El ranking se elaboró a partir de encuestas de clima laboral que toman en cuenta elementos como la confianza, maximización del potencial, valores, liderazgo e innovación.

Para formar parte de la selección, las empresas debieron contar con al menos un 20% de su plantilla de personal de menos de 25 años y demostrar un índice mínimo de percepción positiva según el Trust Index de GPTW.

Propósito y flexibilidad laboral

El ranking incluyó empresas de
El ranking incluyó empresas de distintos tamaños, desde grandes corporaciones hasta pymes destacadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado de éxito profesional para el talento joven en Argentina muestra diferencias respecto a las generaciones de más edad.

La nueva agenda valora la autenticidad, el propósito y la libertad de elección por encima de la estabilidad formal o el avance jerárquico. El trabajo en las organizaciones que integran el ranking es entendido como un espacio donde cada experiencia suma crecimiento y el paso por la compañía deja una huella positiva en cada trayecto laboral.

Las cifras del informe Los Mejores Lugares para Trabajar para el Talento Joven 2025 reflejan una evaluación favorable del entorno laboral por parte de los jóvenes:

  • El 92% recomienda su empresa y expresa orgullo por pertenecer
  • El 89% destaca la contribución de su trabajo al entorno comunitario
  • El 95% manifiesta confianza en la integridad y honestidad de sus líderes

Bienestar laboral y mental

El desarrollo profesional, la cercanía
El desarrollo profesional, la cercanía de los líderes y la cultura de aprendizaje continuo son claves para los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también señala que las culturas laborales más valoradas promueven el bienestar psicológico y el balance entre lo profesional y lo personal. Entre los colaboradores de las empresas que integran el ranking:

  • El 91% percibe un interés genuino de su líder por su bienestar
  • El 86% considera que la empresa constituye un entorno saludable. Las prácticas de desarrollo se sustentan en programas como pasantías, incubadoras de talento y programas globales que ofrecen aprendizaje en proyectos reales y distintas áreas internas
  • El 87% afirma que en su empresa es posible equilibrar la vida profesional y personal

El vínculo con los líderes

Según el estudio de GPTW,
Según el estudio de GPTW, el 94% de los jóvenes afirma que reciben capacitación y oportunidades de desarrollo profesional, ubicando al aprendizaje como la moneda principal de motivación y permanencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores destacados en Los Mejores Lugares para Trabajar, el diálogo cercano con los líderes es decisivo. “El liderazgo joven no se mida por la autoridad, sino por la capacidad de generar confianza y conexión humana”, describe el informe de GPTW.

Un 94% de los encuestados asegura que los jefes son accesibles y resulta sencillo contactarlos para realizar consultas o expresar inquietudes. Además, la confianza y la autonomía ocupan un rol clave, con un 93% de respuestas positivas respecto a la confianza depositada por los líderes en el trabajo de los empleados, incluso sin supervisión constante.

El ranking de 2025 establece que las culturas organizacionales más valoradas fomentan la innovación, el error como parte del aprendizaje y el vínculo horizontal entre colaboradores. La comunicación transparente y frecuente se consolida como una de las características más apreciadas, junto con la posibilidad de participar en canales internos colaborativos y en espacios de diálogo directo con figuras de liderazgo.

Bienestar y flexibilidad, la clave para atraer al talento joven

“El talento joven busca organizaciones que comprendan que la productividad sostenida nace del equilibrio, no del agotamiento"

Entre las prácticas más valoradas figuran el acceso a jornadas flexibles, licencias extendidas, apoyo al bienestar emocional y propuestas híbridas de trabajo que adaptan la modalidad a las necesidades individuales. La retención de talento, según el relevamiento, depende de que el entorno sea percibido como claro, coherente y alineado con las expectativas de las nuevas generaciones.

La principal razón por la que los jóvenes se quedan (o se van) es su posibilidad de crecer”, detalla el informe de Great Place to Work. Las oportunidades de formación incluyen academias internas, mentoring intergeneracional, planes de carrera personalizados y un acompañamiento activo al momento de asumir nuevos desafíos.

El sentido de pertenencia y orgullo también alcanza cifras sobresalientes en las 20 empresas que integran el ranking: el 92% de los jóvenes recomienda su organización y expresa satisfacción por cómo su trabajo contribuye al entorno social y a la comunidad.

El 92% de los jóvenes
El 92% de los jóvenes de las empresas del ranking recomienda su compañía y expresa orgullo por pertenecer a ella (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que la permanencia resulta un desafío para las compañías, ya que la intención de seguir a largo plazo en la compañía alcanza el 85%, frente al 97% de los mejores lugares para trabajar a nivel general.

Este dato responde al perfil de una generación que prioriza el crecimiento sobre la estabilidad tradicional.

El listado completo

Entre las 95 compañías participantes, 20 organizaciones lograron integrar el ranking Los Mejores Lugares para Trabajar para Talento Joven 2025, divididas en cuatro categorías según la cantidad de colaboradores.

Empresas de más de 1000 empleados

  1. Arcos Dorados
  2. EY
  3. Konecta
  4. Deloitte
  5. SAP

Empresas de 251 a 1000 empleados

  1. AES Servicios America
  2. ZS Argentina
  3. Assurant
  4. Cinemark Hoyts

Empresas de hasta 250 empleados

  1. ABN Digital
  2. Hotel Saint George
  3. ELDAR
  4. Growketing
  5. Mercap
  6. Artech

Pymes

  1. Gea Logistics
  2. GDA
  3. Vivi Marketing
  4. Macro Intell SA
  5. AKO AGRO LABORATORIO

Para consultar el ranking completo de Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2025, hacé click acá.

Temas Relacionados

GPTWGreat Place to WorkTalento JovenLos Mejores Lugares para Trabajar para Talento Joven 2025últimas noticias

Últimas Noticias

Receta de brownies sin TACC, rápida y fácil

Una combinación sencilla que permite disfrutar de un plato, ideal para quienes buscan alternativas seguras y deliciosas, con ingredientes accesibles y de preparación simple

Receta de brownies sin TACC,

La puntualidad extrema revela rasgos de ansiedad y necesidad de control

Un análisis de la psicóloga Olga Albaladejo indica que el hábito de llegar siempre antes de la hora, lejos de ser solo cortesía, puede estar relacionado con la gestión de la ansiedad y factores culturales

La puntualidad extrema revela rasgos

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

La paciencia y la comprensión resultan determinantes para que un felino construya un lazo de confianza profundo

¿Cómo elige un gato a

Gundy, el wombat ciego que perdió a su madre, encuentra una segunda oportunidad en santuario de vida silvestre

Tras quedar huérfano por un accidente automovilístico, diagnosticado con discapacidad visual, los especialistas concluyeron que la cría no podía regresar a su hábitat

Gundy, el wombat ciego que

Los huérfanos del femicidio: el drama invisible de los niños que pierden a sus madres

Cada año, decenas de chicos quedan sin cuidados parentales tras los asesinatos de mujeres por violencia de género y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. Cómo protegerlos

Los huérfanos del femicidio: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de brownies sin TACC,

Receta de brownies sin TACC, rápida y fácil

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Fuerte recuperación en la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

TELESHOW
Guido Kaczka protagonizó un momento

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable