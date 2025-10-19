Desde Asia hasta América del Sur: cuáles son las 10 ciudades más felices del mundo

Más de 18 mil personas respondieron la encuesta de Time Out, evaluando sus niveles de felicidad en diferentes ciudades de todo el mundo

La percepción de bienestar en una ciudad va más allá de su desarrollo económico o la calidad de sus servicios. Factores como la interacción social, el acceso a espacios verdes, la diversidad cultural y la satisfacción con el día a día moldean la experiencia urbana y definen cómo sus habitantes valoran su entorno.

En ese contexto, la revista Time Out realizó una encuesta global en la que más de 18.000 personas evaluaron sus niveles de felicidad en distintas ciudades. El ranking resultante identifica los destinos donde la alegría cotidiana alcanza sus niveles más altos, según la valoración de quienes viven allí, desde Medio Oriente hasta América Latina.

1. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Abu Dhabi lidera el ranking con el 99% de sus residentes que aseguran sentirse feliz de vivir allí (REUTERS)

La capital emiratí lidera el ranking con un 99% de sus habitantes que asegura sentirse feliz de vivir allí. En los últimos años, Abu Dhabi consolidó una identidad que combina modernidad y bienestar: barrios impecables, infraestructura de vanguardia, amplios espacios verdes y un nivel de seguridad que la ubica entre las urbes más tranquilas del planeta.

La apuesta por la sostenibilidad también suma puntos, con proyectos como Masdar City, que es la primera ciudad planificada con emisiones casi nulas, y reservas naturales que conservan ecosistemas desérticos únicos. A eso se suma una agenda cultural diversa que incluye museos, galerías y festivales.

2. Medellín, Colombia

El arte en las calles y los parques biblioteca refuerzan la vida cultural y la alegría cotidiana según quienes habitan Medellín (REUTERS/Herbert Villarraga)

Medellín se reinventa desde hace dos décadas con un enfoque en innovación y comunidad. Su clima primaveral constante, el verde de sus montañas y su sistema de transporte integrado, con el MetroCable como símbolo de inclusión, la convirtieron en un ejemplo de cómo la planificación urbana puede mejorar la vida diaria.

Sus habitantes valoran la cercanía entre vecinos, el arte en las calles, los parques-biblioteca y la energía cultural que late en sus barrios. No sorprende que el 97% de los encuestados haya dicho que encuentra alegría en las experiencias cotidianas que la ciudad ofrece.

3. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

La Montaña de la Mesa es un emblema en Ciudad del Cabo y marca su identidad paisajística (Freepik)

Rodeada de montañas, viñedos y playas de aguas turquesa, Ciudad del Cabo es una postal de belleza natural, pero también una capital cultural vibrante. La Montaña de la Mesa, visible desde cualquier punto, marca su identidad paisajística y su espíritu al aire libre.

Los residentes destacan la diversidad de su oferta gastronómica y artística, desde los mercados de comida local hasta los museos contemporáneos del Waterfront. La sensación de equilibrio entre naturaleza, arte y convivencia impulsa el bienestar de quienes la habitan: el 97% afirma que su ciudad los hace sentir alegres y orgullosos.

4. Ciudad de México, México

El sentido de comunidad y la vibrante vida cultural hacen de Ciudad de México un lugar donde la felicidad define la experiencia cotidiana (REUTERS/Raquel Cunha)

En la capital mexicana, el caos y el encanto conviven con una intensidad única. Su gente la describe como un lugar con calles llenas de música, comida, historia y color. Desde los murales de Rivera y los mercados tradicionales hasta la creciente escena gastronómica y de diseño, Ciudad de México ofrece estímulos permanentes.

Los parques urbanos, como Chapultepec, actúan como pulmones en medio de la densidad, y el sentido de comunidad en los barrios refuerza la sensación de pertenencia. Para sus habitantes, la felicidad está en disfrutar del movimiento incesante y la calidez de su gente.

5. Bombay, India

En Bombay, la solidaridad y la diversidad son motores del bienestar, mientras la ciudad nunca duerme y su vida callejera permanece activa (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Bombay encarna la energía de la India contemporánea. Entre los contrastes de rascacielos modernos y barrios históricos, sus residentes destacan la solidaridad, la diversidad y el optimismo como motores de su vida cotidiana.

La ciudad nunca duerme, impulsada por el Bollywood, su industria financiera y una vida callejera efervescente. En los últimos años, las mejoras en transporte público y los espacios frente al mar, como Marine Drive, contribuyeron a una percepción más positiva del entorno urbano.

6. Beijing, China

Beijing ofrece equilibrio entre historia y futuro con parques, templos y tecnología, destacando el orgullo y la estabilidad de sus habitantes (REUTERS/Florence Lo)

Beijing logra equilibrar su peso histórico con una visión de futuro. Sus residentes disfrutan de una ciudad que combina templos antiguos, parques arbolados y tecnología avanzada. Aunque el ritmo es rápido, la vida cultural y los espacios públicos invitan al esparcimiento: el Templo del Cielo, la Ciudad Prohibida y los cafés artísticos del distrito 798 conviven con una red de transporte moderna y eficiente.

Para muchos, la felicidad aquí proviene del orgullo por su patrimonio y de la estabilidad que ofrece vivir en una metrópolis bien organizada y en permanente evolución.

7. Shanghái, China

El dinamismo económico y la apertura cultural de Shanghái favorecen una calidad de vida mejorada, marcada por sostenibilidad y creatividad (REUTERS/Aly Song)

Con su perfil de rascacielos y luces de neón, Shanghái representa el corazón moderno de China. La ciudad late a un ritmo cosmopolita, donde conviven arquitectura art déco, moda, arte y gastronomía internacional.

En los últimos años, sus políticas de sostenibilidad, la expansión de ciclovías y la recuperación de espacios verdes han mejorado notablemente la calidad de vida. Sus habitantes valoran la energía creativa y el dinamismo económico, pero también la apertura cultural que permite que cada día se viva como una experiencia nueva.

8. Chicago, Estados Unidos

La identidad local de Chicago se nutre de parques, festivales y una arquitectura única, logrando un balance entre modernidad y comunidad (REUTERS/John Gress)

Ubicada junto al lago Michigan, Chicago combina elegancia arquitectónica, diversidad y una fuerte identidad local. Sus parques, festivales y museos alimentan una vida cultural en constante movimiento, mientras que su gastronomía refuerza el orgullo ciudadano.

El equilibrio entre modernidad y comunidad es una de las razones por las que sus habitantes la consideran una de las mejores ciudades del país para disfrutar y vivir.

9. Sevilla, España

La calidez de su gente, la sociabilidad y la prioridad del disfrute cotidiano distinguen a Sevilla como una de las urbes más disfrutables (EFE/Julio Muñoz)

La calidez de su gente hacen de Sevilla una de las urbes más disfrutables de Europa. Las terrazas llenas, las tapas compartidas y la música flamenca que se escapa por las calles crean una atmósfera de celebración permanente.

Su patrimonio histórico, con joyas como la Giralda o el Alcázar, convive con una vida moderna que prioriza la sociabilidad y el disfrute cotidiano. Para los sevillanos, la felicidad se mide en momentos simples: un café al sol o una charla en una plaza al atardecer.

10. Melbourne, Australia

Melbourne se destaca por políticas de sostenibilidad y barrios multiculturales, lo que mantiene una alta calidad de vida año tras año (Freepik)

Melbourne vuelve a destacar como referente de bienestar urbano gracias a su equilibrio entre arte, deporte y calidad ambiental. Sus barrios multiculturales, sus cafés y su reconocida escena musical reflejan una ciudad que valora la creatividad y el tiempo libre.

Las políticas de sostenibilidad, los espacios verdes y la planificación pensada para los peatones hacen que sus habitantes sientan orgullo y satisfacción de vivir allí. No es casual que, año tras año, aparezca entre los lugares con mejor calidad de vida del mundo.