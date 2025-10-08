Tendencias

Dos bares argentinos están entre los 50 mejores del mundo: uno de ellos quedó en el top 10

Se trata de un ranking global que se divulgó este miércoles en Hong Kong. Qué señalaron los autores

Por Pilar Alvarez

La inclusión de bares porteños en el ranking mundial impulsa la proyección internacional de la coctelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coctelería argentina alcanzó un nuevo reconocimiento internacional tras la publicación de la lista de los mejores bares del mundo 2025, en la que dos establecimientos de Argentina figuran entre los más destacados. Uno de ellos logró ingresar en el top 10 a nivel global. Se trata del listado que realiza The Worlds 50 Best.

El anuncio, efectuado el 8 de octubre en Hong Kong, generó entusiasmo en la industria y entre los aficionados.

El bar Tres Monos, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, obtuvo el décimo puesto en el ranking: es el único representante argentino dentro de los diez mejores del planeta.

Por su parte, CoChinChina, también en Palermo, alcanzó la posición 26 en la lista.

El bar Tres Monos destaca la importancia de la capacitación y la creatividad en el sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ubicado en la esquina de una calle arbolada en el cosmopolita distrito de Palermo de Buenos Aires, Tres Monos es el pequeño bar independiente que deja un gran impacto. Se ha pensado mucho en el abastecimiento local: el bar se asocia con productores para crear sus propios productos, como un whisky estilo bourbon con granos locales, licores, sake y vinos, y la academia La Escuelita del bar capacita a personas de barrios desfavorecidos en habilidades de hospitalidad”, escribieron sobre Tres Monos.

En relación a CoChinChina, apuntaron: “Ya sea que te hundas en una tumbona a rayas en la acera o te sientes en la llamativa barra en forma de U bajo los imponentes letreros callejeros asiáticos, la intención es clara: CoChinChina quiere transportarte a un destino completamente nuevo. Un bar de cócteles y restaurante teatral ubicado en Palermo, Buenos Aires, cuyo nombre en español se traduce como ‘un lugar lejano’, la propietaria y bartender Inés De Los Santos une los dos mundos diversos de Vietnam y Francia y les da un acento argentino”.

“Estamos felices de estar en el puesto 26 entre los mejores bares del mundo”, dijo la bartender y representante de CoChinChina Inés De Los Santos desde Hong Kong.

“Volver a estar en la lista nos llena de orgullo y emoción. Representar a la Argentina y Latinoamérica en este tipo de escenarios es un honor enorme, y también una motivación para seguir creciendo y mejorando lo que hacemos cada día. Además, nos llena de orgullo ver cómo crece la coctelería latinoamericana y compartir esta experiencia con colegas de la región. Sentirnos parte de una industria que se apoya, se celebra y se impulsa mutuamente es algo increíble. Este reconocimiento nos inspira a seguir buscando lo mejor y a celebrar todo el camino recorrido”, concluyó.

El top 10 de los mejores bares del mundo 2025

CoChinChina fusiona culturas y sabores, consolidando su identidad en la escena global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado de los diez mejores bares del mundo en 2025 refleja la diversidad y el dinamismo de la coctelería global.

  1. Bar Leone: en la cima se encuentra Bar Leone, en Hong Kong, fundado por Lorenzo Antinori, quien rinde homenaje a la cultura pop italiana y a la coctelería clásica.
  2. Handshake Speakeasy: el segundo lugar lo ocupa Handshake Speakeasy, en Ciudad de México, reconocido por su hospitalidad y cócteles innovadores en un ambiente inspirado en la década de 1920.
  3. Sips: el podio lo completa Sips, en Barcelona, célebre por su diseño disruptivo y presentaciones audaces.
  4. Paradiso: Paradiso, también en Barcelona, se sitúa en el cuarto puesto, destacando por sus experiencias multisensoriales y su enfoque en la sostenibilidad.
  5. Tayēr + Elementary: Tayēr + Elementary, en Londres, ocupa la quinta posición gracias a su filosofía minimalista y su carta en constante evolución.
  6. Connaught Bar: el sexto lugar corresponde a Connaught Bar, otro referente londinense, famoso por su Dry Martini preparado a medida.
  7. Moebius Milano: Moebius Milano, en Milán, se ubica séptimo, combinando coctelería, gastronomía y diseño en un espacio multifacético.
  8. Line: Line, en Atenas, se posiciona octavo con su apuesta por la economía circular y la fermentación propia de vinos y cervezas.
  9. Jigger & Pony: Jigger & Pony, en Singapur, figura en el noveno puesto, reconocido por su hospitalidad y menús conceptuales. Finalmente,
  10. Tres Monos.

