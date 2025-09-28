Tendencias

El vestido de novia de Lana Del Rey: revelan nuevos detalles sobre el diseño que eligió para su casamiento

Al cumplirse un año de su boda con Jeremy Dufrene en Luisiana, la artista estadounidense difundió imágenes inéditas de la celebración. Cómo fue el proceso de creación de la prenda

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Lana Del Rey y Jeremy
Lana Del Rey y Jeremy Dufrene posan juntos sobre una airboat, evocando el espíritu del bayou en su boda en Des Allemandes, Luisiana

Al cumplirse un año de su boda, la cantante estadounidense Lana Del Rey publicó una serie de imágenes inéditas que muestran diferentes instantes de un día cargado de simbolismo, complicidad y un ambiente íntimo.

Las fotografías capturan detalles significativos y momentos compartidos junto a sus seres cercanos durante la celebración en Des Allemands, Luisiana, donde contrajo matrimonio con Jeremy Dufrene.

El protagonismo recae en el vestido que eligió para esa ocasión especial.

El vestido de encaje y
El vestido de encaje y falda amplia, creado por la diseñadora Macye Wysner, se convirtió en el símbolo visual de la jornada Crédito: IG CINQ @shop_cinq

El vestido: una historia de azar y diseño

La cantante adquirió inicialmente una prenda de encaje blanco en una tienda de Nueva Orleans. La pieza costó menos de 400 dólares. Según relató la propia artista, quedó cautivada al ver el vestido expuesto en la vidriera y, tras probar varias opciones, optó por ese diseño.

El proceso no quedó allí. El vestido, posteriormente, fue adaptado y personalizado en colaboración con Macye Wysner. Según contó Wysner a Vogue, la transformación se apoyó en un modelo de inspiración victoriana denominado “River”, al que se le sumaron detalles personales: encaje, lazos de tela pequeños y una configuración en capas de algodón y tul de seda.

El vestido de Lana Del
El vestido de Lana Del Rey combinó encaje de algodón, tul de seda y pequeños lazos, logrando una silueta inspirada en la moda victoriana que reflejaba su identidad artística Crédito: IG CINQ @shop_cinq

Durante varias noches, la cantante y el equipo de diseño trabajaron en el showroom para decidir cada elemento de la pieza final.

La parte superior del vestido presentó un escote pronunciado, con los hombros descubiertos y mangas cortas abullonadas formadas por volantes. El tejido del corpiño mostró una textura sutil y apariencia semitranslúcida, decorado con bordes rizados. Además, tuvo una falda voluminosa, elaborada en una tela ligera que se extendió sobre el suelo a su alrededor.

El impacto de Lana del Rey en la moda

Así, Del Rey sumó un nuevo paso hacia la sofisticación y reafirmó su lugar como ícono de la moda. Desde hace más de diez años, se ha destacado por construir un estilo personal dentro del ámbito. En el inicio de su trayectoria expresó una preferencia por una estética nostálgica y singular, caracterizada por el maquillaje retro y elementos propios de la cultura estadounidense.

Por caso, en el video de su primer sencillo oficial, “Video Games”, dirigido por ella misma, utiliza recursos visuales como imágenes de webcam y animaciones vintage, acompañada de un peinado bouffant parcial y un delineado negro marcado.

Lana del Rey en una
Lana del Rey en una Met Gala /REUTERS/Mario Anzuoni

La portada del álbum Born to Die refuerza su atracción por el glamour de los años 50. Allí luce ondas suaves, una marcada raya al costado y su distintivo labial rojo. Aparece con una camisa blanca transparente que deja ver un sujetador rojo, posando ante un cielo azul claro, reforzando la referencia a la paleta de la bandera estadounidense, un motivo presente en su música.

Ceremonia junto al agua

La boda de Lana del Rey transcurrió lejos del foco mediático, rodeada de agua, vegetación exuberante y la atmósfera propia del sur estadounidense. Las fotos, en su mayoría en blanco y negro, alternan escenas sobre una tradicional embarcación fanguera y en la orilla del bayou, con la pareja acompañada por un pequeño círculo de familiares y amigos.

La celebración, documentada a través de las fotografías compartidas en Instagram, se realizó bajo una carpa blanca, en una orilla del bayou.

Esta elección no fue azarosa: en ese mismo paisaje ambos se conocieron años antes, cuando Dufrene —dedicado a liderar excursiones entre caimanes para turistas— recibió a la artista y su grupo de amigos. Una fuente cercana a la pareja enfatizó que el sitio tenía un significado especial para ambos y que actuó como eje de la celebración.

Un momento de complicidad entre
Un momento de complicidad entre Del Rey, Dufrene y amigos cercanos como Jack Antonoff y Margaret Qualley durante la recepción

El menú, la decoración y la disposición de los invitados reflejaron ese deseo de sencillez. Como recuerdo del evento, los asistentes recibieron una pequeña botella de perfume, grabada con la frase “Love on the Bayou” y la fecha del casamiento: 26 de septiembre de 2024.

En cuanto a la torta, la pareja optó por un pastel decorado con una ilustración de una cabaña de madera sobre el agua enmarcada con glaseado dorado y flores de fondant, inspirada en un libro infantil clásico de la región.

El corset ajustado del vestido
El corset ajustado del vestido fue anudado en el domicilio de Dufrene por la diseñadora Madelyn Wysner Crédito: IG CINQ @shop_cinq

Del Rey relató previamente que, desde ese primer día, supo que sentía algo especial, aunque existía una inquietud: la dificultad que podía implicar la convivencia con su exposición pública. “Trabajo con caimanes –tengo la piel dura”, fue la respuesta con la que Dufrene tranquilizó a la artista.

Las imágenes difundidas por Lana Del Rey aportan además una sensación de atemporalidad. La estética en blanco y negro, los encuadres y los objetos elegidos (desde los lazos de colores en el peinado hasta las joyas de plata y los broches florales) refuerzan el carácter nostálgico, pero en conexión con el presente. La ceremonia reunió tradición local, sencillez afectiva y una cuidada elaboración artesanal que va más allá de la moda.

Las imágenes inéditas muestran la
Las imágenes inéditas muestran la complicidad de la pareja

Las fotos del casamiento, publicadas en el primer aniversario de la unión, plasman el deseo de la cantante de conmemorar una celebración marcada por la naturaleza, los gestos personales y la vida fuera del circuito habitual de las celebridades estadounidenses.

Temas Relacionados

Lana Del ReyBodaMatrimonioVestido de noviaÚltimas noticiasModa

Últimas Noticias

Por qué la promesa de la “U de la felicidad” ya no se cumple para los jóvenes de hoy

Expertos de Psychology Today advierten que las nuevas generaciones enfrentan mayores niveles de malestar psicológico sin perspectivas claras de mejora con el paso del tiempo

Por qué la promesa de

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Un estudio internacional analizó cómo la presencia de estos animales en el hogar durante los primeros meses de vida se vincula con el riesgo de asma

La ciencia investiga los beneficios

Del tributo a Giorgio Armani al auge del loungewear: nuevos looks definen la Semana de la Moda de Milán

Durante los desfiles predominaron las siluetas etéreas, los conjuntos inspirados en la ropa de casa y los detalles de nostalgia urbana, en una edición marcada por gestos emotivos y propuestas que fusionan comodidad y sofisticación para la primavera-verano 2026

Del tributo a Giorgio Armani

Científicos analizaron los niveles históricos de carbono en los océanos y encontraron un dato inesperado

Se trató de un estudio publicado en Nature que investigó factores como el desarrollo del clima, las glaciaciones y la diversidad biológica

Científicos analizaron los niveles históricos

Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

Expertos internacionales destacaron distritos urbanos que sobresalen por su vida cultural, la convivencia de tradiciones y propuestas contemporáneas y la actividad gastronómica

Seis barrios de Latinoamérica están
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

En su evento anual, el turismo apuntó a mejorar sus resultados: objetivos, anuncios y nuevos destinos

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

INFOBAE AMÉRICA
China abrió al tráfico el

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

TELESHOW
Las fotos de Lali Espósito

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte