Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Miles de corredores desafiaron las condiciones climáticas y llenaron las calles porteñas de color y emoción desde la madrugada. La presencia de atletas de más de 45 países, el despliegue de voluntarios y el apoyo constante del público marcaron una jornada que quedó retratada en imágenes que muestran superación y celebración colectiva

Más de 15.000 corredores largaron
Más de 15.000 corredores largaron la Maratón Internacional 2025 desde Figueroa Alcorta y Dorrego bajo una llovizna que comenzó de madrugada (Jaime Olivos)

Con las primeras luces del domingo 21 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires volvió a convertirse en un epicentro global del atletismo. La Maratón Internacional 2025 congregó a más de 15.000 corredores, que largaron a partir de las 7 hs desde la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, bajo un cielo cubierto y una llovizna constante que se mantuvo desde la madrugada.

El etíope Habtamu Birlew Denekew
El etíope Habtamu Birlew Denekew ganó la prueba masculina tras enfrentar un grupo compacto y marcar un tiempo de 2 horas y 9 minutos

La cifra de inscriptos extranjeros fue la mayor registrada hasta el momento: más de 4.500 atletas provenientes de América, Europa, África y Asia se sumaron al pelotón principal, fortaleciendo el perfil internacional de la carrera.

El 21 de septiembre Buenos
El 21 de septiembre Buenos Aires fue epicentro global del atletismo con participantes extranjeros de todos los continentes y récord de inscriptos

La postal de la largada reflejó la magnitud y la diversidad de la convocatoria. Corredores de equipos y clubes deportivos, aficionados y atletas de élite se agruparon desde las 6:00, identificados por camisetas de colores, banderas y carteles distintivos de sus lugares de origen.

Más de 4.500 corredores provenientes
Más de 4.500 corredores provenientes de otros países de América, Europa, África y Asia se sumaron al pelotón principal en una edición histórica (RS Fotos)

El operativo de largada incluyó una organización segmentada: primero partieron los participantes con discapacidad, a continuación lo hizo la élite internacional y luego los diferentes “corrales” definidos por tiempos estimados, una mecánica que permitió distribuir la salida a lo largo de varios minutos y favorecer un ritmo ordenado, a pesar del asfalto mojado.

El operativo segmentó la salida,
El operativo segmentó la salida, primero largaron atletas con discapacidad, después la élite internacional y luego los distintos corrales

El recorrido, validado por World Athletics, atravesó numerosos barrios porteños y ofreció una síntesis visual de la ciudad.

La postal de la largada
La postal de la largada mostró la diversidad de la convocatoria con equipos, clubes, aficionados y atletas de elite agrupados desde temprano

Palermo y el Rosedal mostraron las primeras señales de la primavera con sus árboles florecidos; Ciudad Universitaria sumó largas rectas y apoyo estudiantil.

Recoleta y Retiro sumaron arquitectura
Recoleta y Retiro sumaron arquitectura histórica, mientras el microcentro tuvo pasos emblemáticos frente al Teatro Colón y el Obelisco

Recoleta y Retiro agregaron arquitectura histórica, y el microcentro aportó un marco urbano con pasos frente al Obelisco, el Teatro Colón y la Plaza de Mayo.

Camisetas de colores y banderas
Camisetas de colores y banderas identificaron desde las 6 de la mañana a los corredores de diferentes lugares de origen y nacionalidades

Uno de los segmentos icónicos estuvo en La Boca, donde los maratonistas giraron frente al estadio de Boca Juniors antes de continuar por la costa del río hacia Puerto Madero y la Reserva Ecológica.

El recorrido de la Maratón
El recorrido de la Maratón fue validado por World Athletics y atravesó numerosos barrios porteños a lo largo de toda la ciudad

Las imágenes a lo largo del trayecto exhibieron la combinación de naturaleza y ciudad.

El recorrido de la Maratón
El recorrido de la Maratón incluyó la zona del Planetario, uno de los lugares emblemáticos de Palermo por donde pasaron miles de corredores

La banda sonora fueron los tambores de quienes alentaban a los atletas y música que representa al país. Los miles de espectadores se encontraron protegidos con paraguas y animaron a los corredores sin pausa.

Una exhibición de tango sumó
Una exhibición de tango sumó cultura al cronograma y fue una de las postales más compartidas en redes sociales

Una exhibición de tango a la altura del Cabildo sumó un elemento cultural porteño al cronograma deportivo y fue una de las postales más compartidas en redes sociales.

Turistas y locales pudieron observar una combinación atípica de atletas internacionales y expresiones típicas de la ciudad.

El 2do puesto, Esphond Cheruiyot
El 2do puesto, Esphond Cheruiyot de Kenia, junto al ganador Habtamu Birlew Denekew de Etiopía

Para acompañar la competencia, la logística desplegó puntos de hidratación cada cinco kilómetros, puestos de asistencia médica, voluntarios con remolques de ayuda rápida, patrullas policiales y monitoreo con drones, tecnología clave para garantizar la seguridad con una cobertura total en tiempo real.

Miles de espectadores animaron a
Miles de espectadores animaron a los corredores durante la jornada, resguardados por paraguas, abrigos y con aplausos ininterrumpidos durante horas

Cinco hospitales permanecieron en alerta durante toda la jornada, mientras que el sistema de cronometraje digital permitió que familiares, amigos y entrenadores siguieran el avance de cada atleta desde dispositivos móviles y computadoras.

Voluntarios, patrullas y drones fueron
Voluntarios, patrullas y drones fueron parte de la logística clave para la seguridad y el monitoreo permanente de la maratón

En materia de resultados, la élite africana volvió a dominar los primeros puestos, consolidando la tendencia de los últimos años.

La corredora etíope Alemitu Tariku
La corredora etíope Alemitu Tariku Olana, quien llegó 3ra entre las mujeres, cerca de cruzar la meta

La prueba masculina fue ganada por el etíope Habtamu Birlew Denekew, quien enfrentó un grupo compacto de favoritos hasta los tramos finales y se impuso con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos.

En la prueba femenina, Elfinesh
En la prueba femenina, Elfinesh Demise Amare de Etiopía terminó primera, y Maritu Ketema Gutema y Alemitu Tariku Olana, sus compatriotas, la acompañaron en el podio internacional femenino

Lo escoltaron los keniatas Esphond Cheruiyot y Dickson Kiptoo, quienes también lograron registros destacados pese a las condiciones adversas.

La elite africana volvió a
La elite africana volvió a dominar los primeros puestos, reforzando la tendencia internacional de los últimos años en Buenos Aires

En la competencia femenina, la etíope Elfinesh Demise Amare impuso su ritmo desde los primeros kilómetros y ratificó la supremacía de su país en la categoría, finalizando en 2 horas, 28 minutos y 12 segundos. Maritu Ketema Gutema y Alemitu Tariku Olana, también de Etiopía, la acompañaron en el podio.

El cronometraje digital permitió que
El cronometraje digital permitió que familiares y entrenadores siguieran el avance de cada deportista desde computadoras o celulares

El grupo de punta argentino estuvo liderado por Joaquín Emanuel Arbe en varones (sexto en la general) y Luján Urrutia en la rama femenina, mientras que David Rodríguez, Ezequiel Chavarría, Anahí Castaño y Agustina Chretien completaron las mejores posiciones nacionales y sudamericanas.

Los keniatas Esphond Cheruiyot y
Los keniatas Esphond Cheruiyot y Dickson Kiptoo completaron el podio masculino junto a Habtamu Birlew Denekew con registros destacados pese a las condiciones climáticas

El clima fue un factor que puso a prueba la determinación de los participantes. La llovizna y el frío obligaron a ajustar estrategias, tanto en la vestimenta como en el ritmo de competencia.

Elfinesh Demise Amare impuso ritmo
Elfinesh Demise Amare impuso ritmo desde el inicio y terminó en 2 horas 28 minutos lo que consolidó la supremacía etíope

Las imágenes de llegada muestran a corredores recibiendo la medalla “finisher” con rostros de esfuerzo y satisfacción, abrazados por equipos y familiares, y posando con camisetas empapadas, relojes deportivos y carteles con mensajes de aliento.

El clima desafiante obligó a
El clima desafiante obligó a los participantes a modificar estrategias de carrera frente a la llovizna

El apoyo del público fue un aspecto central de la jornada. A pesar de la lluvia, el aliento se mantuvo constante en todo el trayecto, con grupos de running, familias completas y espectadores que corearon los nombres de los corredores. Desde el evento ofrecieron agua, golosinas y palabras de ánimo, incluso en los sectores menos transitados de la ciudad.

El público alentó en todo
El público alentó en todo el trayecto, y desde la organización del evento ofrecieron agua y golosinas en sectores de la ciudad a quienes corrían

La cobertura del evento se complementó con la presencia activa de voluntarios, puntos de control de hidratación y energía, servicios de seguridad, monitoreo aéreo y un extenso operativo médico.

El ambiente festivo se mantuvo
El ambiente festivo se mantuvo en las calles, con espectadores animando sin pausa y generando un marco inolvidable para la maratón

Las fotos del detrás de escena documentaron el trabajo de cada una de estas áreas y la magnitud del dispositivo movilizado para sostener la prueba.

El monitoreo con drones reforzó
El monitoreo con drones reforzó la cobertura del evento y garantizó la seguridad de todos los partícipes y espectadores

Tras la llegada de los últimos corredores, se realizó la premiación en el área central. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la diversidad y la magnitud de la convocatoria.

La música fue parte central
La música fue parte central del evento, además de mostrar la cultura argentina a los visitantes extranjeros

También subrayó que la presencia extranjera alcanzó el 30% del total de inscriptos y posicionó a Buenos Aires como la principal maratón del hemisferio sur en 2025.

El operativo de largada segmentada
El operativo de largada segmentada permitió que cientos de atletas comenzaran la competencia de manera ordenada y segura en medio de la multitud

Las estadísticas oficiales dan cuenta de la participación de atletas de todas las provincias argentinas y de más de 45 países.

Las corredoras etíopes luego de
Las corredoras etíopes luego de terminar la carrera y recibir sus medallas

La difusión digital inmediata de los resultados permitió a corredores y cuerpos técnicos realizar análisis precisos y compartir los logros personales en minutos.

Cinco hospitales permanecieron en alerta
Cinco hospitales permanecieron en alerta durante toda la jornada para asegurar la atención médica inmediata ante cualquier eventualidad

La Maratón de Buenos Aires 2025 unió deporte de alto rendimiento y fiesta colectiva. Bajo la lluvia y en el arranque de la primavera, la ciudad se transformó en escenario de historias de superación y encuentro, protagonistas de una jornada ya marcada en la memoria del atletismo local e internacional.

Más fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025

*Fotos: Jaime Olivos y RS Fotos

