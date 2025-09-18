Tendencias

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Desde la versión tradicional con carne hasta opciones con cordero, chorizo colorado y una propuesta vegetariana, este plato se reinventa en la cocina para ofrecer variedad y sabor en cualquier reunión

Guardar
El pastel de papa tradicional
El pastel de papa tradicional reúne a familias argentinas en torno a una receta clásica que perdura en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de papa es, sin dudas, uno de los grandes platos de la cocina argentina. Reconfortante, abundante y versátil, es un clásico que entusiasma tanto a grandes como a chicos y se adapta a cualquier reunión familiar.

Se trata de una opción infaltable en las mesas durante casi todo el año. Su secreto está en la combinación de un relleno con un puré suave y gratinado.

1- Pastel de papa clásico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicional e inconfundible, esta receta es la preferida en la mayoría de los hogares argentinos. La unión de carne picada, huevo duro, aceitunas y cebolla, más el puré bien cremoso, logran ese sabor casero que nos transporta a la infancia y las grandes mesas familiares.

Ingredientes

  1. 1 kg de papas
  2. 600 g de carne picada
  3. 1 cebolla grande
  4. ½ morrón rojo
  5. 2 dientes de ajo
  6. 2 huevos duros
  7. 50 g de aceitunas verdes
  8. 3 cucharadas de manteca
  9. ½ taza de leche
  10. Sal, pimienta, comino, pimentón a gusto
  11. Queso rallado

Preparación

  1. Hervir las papas peladas hasta que estén tiernas. Hacer un puré mezclando con manteca, leche, sal y pimienta.
  2. Saltear cebolla, morrón y ajo picados; agregar la carne picada y cocinar bien, condimentar.
  3. Incorporar las aceitunas y el huevo duro picado fuera del fuego.
  4. Armar el pastel en una fuente: base de puré, relleno, y cubrir con más puré.
  5. Espolvorear con queso y gratinar en horno fuerte hasta dorar.

Tiempo de preparación: 1 hora

Porciones: 6-8

Conservación: 3 días en heladera.

2- Pastel de papa con carne y chorizo colorado

Las variantes con chorizo colorado
Las variantes con chorizo colorado y cordero aportan nuevos sabores al pastel de papa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión suma el sabor característico del chorizo colorado, logrando un pastel intenso, ahumado y diferente. Es ideal para quienes buscan salir de la rutina y sorprender con sabores más marcados en la tradicional receta.

Ingredientes

  1. 1 kg de papas
  2. 500 g de carne picada
  3. 2 chorizos colorados chicos
  4. 1 cebolla
  5. 1 morrón
  6. 2 dientes de ajo
  7. 3 cucharadas de manteca
  8. ½ taza de leche
  9. Sal, pimienta, pimentón
  10. Queso para gratinar

Preparación

  1. Hervir papas, pisar y hacer puré con manteca, leche, sal y pimienta.
  2. Saltear el chorizo colorado en cubitos hasta que suelte grasa; añadir la carne, luego la cebolla, ajo y morrón, y cocinar todo junto. Condimentar.
  3. Armar capas de puré y relleno, cubrir con más puré y queso en fuente para horno.
  4. Gratinar hasta dorar.

Tiempo de preparación: 1 hora

Porciones: 6-8

Conservación: 3 días en heladera.

3- Pastel de papa gourmet de cordero y batatas

Pastel de papa de cordero
Pastel de papa de cordero y batatas, un homenaje a la cocina patagónica dentro del recetario nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en la cocina de la Patagonia, este pastel combina cordero desmenuzado con el dulzor y cremosidad del puré de batatas y papas. Es una versión más sofisticada, perfecta para ocasiones especiales o para sorprender a los fanáticos de los sabores intensos.

Ingredientes

  1. 700 g de cordero cocido y desmenuzado
  2. 500 g de batatas
  3. 500 g de papas
  4. 1 cebolla morada
  5. 1 zanahoria
  6. 1 vasito de vino tinto
  7. 2 cucharadas de manteca
  8. ½ taza de leche
  9. Romero, sal, pimienta, nuez moscada
  10. Queso parmesano

Preparación

  1. Hervir batatas y papas, pisar y preparar un puré cremoso con manteca, leche y especias.
  2. Saltear cebolla y zanahoria; agregar el cordero, el vino y una ramita de romero, cocinar hasta que se evapore el alcohol.
  3. En fuente, colocar capa de puré, después el relleno y cubrir con más puré. Terminar con parmesano.
  4. Gratinar en horno fuerte hasta dorar.

Tiempo de preparación: 1 hora 15 minutos

Porciones: 6-8

Conservación: 3 días en heladera.

4- Pastel de papa vegetariano con hongos y lentejas

El pastel de papa vegetariano
El pastel de papa vegetariano con hongos y lentejas suma opciones para quienes buscan alternativas sin carne (Imagen ilustrativa Infobae)

Una opción liviana, sabrosa y rendidora, donde las lentejas y los hongos asumen el protagonismo del relleno. Su textura y sabor conquistan incluso a quienes extrañan la receta tradicional, haciendo de este pastel una excelente alternativa para toda la familia.

Ingredientes

  1. 1 kg de papas
  2. 300 g de hongos frescos
  3. 1 taza de lentejas cocidas
  4. 1 cebolla
  5. 2 dientes de ajo
  6. 1 zanahoria
  7. 1 rama de apio
  8. 3 cucharadas de manteca o aceite
  9. ½ taza de leche o bebida vegetal
  10. 200 ml de puré de tomate
  11. Sal, pimienta, tomillo
  12. Queso rallado (opcional)

Preparación

  1. Hervir las papas peladas y hacer el puré clásico.
  2. Saltear cebolla, apio, zanahoria y ajo. Sumar los hongos en láminas, cocinar hasta que larguen líquido.
  3. Agregar las lentejas y el puré de tomate, condimentar.
  4. En fuente, formar la base de puré, agregar el relleno, cubrir con más puré y, si se desea, queso rallado.
  5. Gratinar al horno hasta dorar.

Tiempo de preparación: 1 hora

Porciones: 6-8

Conservación: 3 días en heladera.

Temas Relacionados

Pastel de papaRecetas argentinasComidaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo influyen la mensajería y la inteligencia artificial en los vínculos sociales actuales

El avance de la tecnología y la presencia de la inteligencia artificial transformaron la manera de construir relaciones. Cuáles son los desafíos para la privacidad y la convivencia entre el mundo digital y el real

Cómo influyen la mensajería y

Sueño y memoria: por qué dormir fortalece los recuerdos, según la ciencia

El descanso nocturno e incluso una siesta breve después del estudio, facilita fijar la información y reduce la interferencia y el olvido, según diversos estudios. Cómo potenciar el enriquecimiento de las redes neuronales

Sueño y memoria: por qué

Cómo las redes sociales aceleran la creación de nuevas palabras, según un especialista de Harvard

Adam Aleksic, joven lingüista especializado en algoritmos, profundiza en el rol de las plataformas digitales para acelerar la difusión y aceptación de vocablos. Las razones detrás de los nuevos ecosistemas lingüísticos

Cómo las redes sociales aceleran

Receta de mermelada de ciruela y nuez rápida y fácil

Ideal para quienes buscan un toque casero y diferente para acompañar las comidas

Receta de mermelada de ciruela

Las causas ocultas de los infartos en adultos jóvenes: qué sucede con las mujeres

Según un estudio reciente de Mayo Clinic, más de la mitad de los infartos en mujeres menores de 65 años, se deben a causas no tradicionales, como la disección espontánea de la arteria coronaria. Los detalles

Las causas ocultas de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Humanidad y sentido común”: los

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

De Schwartzman a las Leonas: los 90 años de Hacoaj, un club que forjó grandes atletas

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa anunció que someterá

Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente

Un comando armado asesinó al investigador que más daño causó al mayor grupo criminal de Brasil

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

TELESHOW
Pepe Cibrián denunció a los

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”

La tajante respuesta de Cami Homs ante las opiniones que recibe sobre su embarazo: “No me importa tu consejo”