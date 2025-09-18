Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

El pastel de papa es, sin dudas, uno de los grandes platos de la cocina argentina. Reconfortante, abundante y versátil, es un clásico que entusiasma tanto a grandes como a chicos y se adapta a cualquier reunión familiar.
Se trata de una opción infaltable en las mesas durante casi todo el año. Su secreto está en la combinación de un relleno con un puré suave y gratinado.
1- Pastel de papa clásico
Tradicional e inconfundible, esta receta es la preferida en la mayoría de los hogares argentinos. La unión de carne picada, huevo duro, aceitunas y cebolla, más el puré bien cremoso, logran ese sabor casero que nos transporta a la infancia y las grandes mesas familiares.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 600 g de carne picada
- 1 cebolla grande
- ½ morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 huevos duros
- 50 g de aceitunas verdes
- 3 cucharadas de manteca
- ½ taza de leche
- Sal, pimienta, comino, pimentón a gusto
- Queso rallado
Preparación
- Hervir las papas peladas hasta que estén tiernas. Hacer un puré mezclando con manteca, leche, sal y pimienta.
- Saltear cebolla, morrón y ajo picados; agregar la carne picada y cocinar bien, condimentar.
- Incorporar las aceitunas y el huevo duro picado fuera del fuego.
- Armar el pastel en una fuente: base de puré, relleno, y cubrir con más puré.
- Espolvorear con queso y gratinar en horno fuerte hasta dorar.
Tiempo de preparación: 1 hora
Porciones: 6-8
Conservación: 3 días en heladera.
2- Pastel de papa con carne y chorizo colorado
Esta versión suma el sabor característico del chorizo colorado, logrando un pastel intenso, ahumado y diferente. Es ideal para quienes buscan salir de la rutina y sorprender con sabores más marcados en la tradicional receta.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 500 g de carne picada
- 2 chorizos colorados chicos
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de manteca
- ½ taza de leche
- Sal, pimienta, pimentón
- Queso para gratinar
Preparación
- Hervir papas, pisar y hacer puré con manteca, leche, sal y pimienta.
- Saltear el chorizo colorado en cubitos hasta que suelte grasa; añadir la carne, luego la cebolla, ajo y morrón, y cocinar todo junto. Condimentar.
- Armar capas de puré y relleno, cubrir con más puré y queso en fuente para horno.
- Gratinar hasta dorar.
Tiempo de preparación: 1 hora
Porciones: 6-8
Conservación: 3 días en heladera.
3- Pastel de papa gourmet de cordero y batatas
Inspirado en la cocina de la Patagonia, este pastel combina cordero desmenuzado con el dulzor y cremosidad del puré de batatas y papas. Es una versión más sofisticada, perfecta para ocasiones especiales o para sorprender a los fanáticos de los sabores intensos.
Ingredientes
- 700 g de cordero cocido y desmenuzado
- 500 g de batatas
- 500 g de papas
- 1 cebolla morada
- 1 zanahoria
- 1 vasito de vino tinto
- 2 cucharadas de manteca
- ½ taza de leche
- Romero, sal, pimienta, nuez moscada
- Queso parmesano
Preparación
- Hervir batatas y papas, pisar y preparar un puré cremoso con manteca, leche y especias.
- Saltear cebolla y zanahoria; agregar el cordero, el vino y una ramita de romero, cocinar hasta que se evapore el alcohol.
- En fuente, colocar capa de puré, después el relleno y cubrir con más puré. Terminar con parmesano.
- Gratinar en horno fuerte hasta dorar.
Tiempo de preparación: 1 hora 15 minutos
Porciones: 6-8
Conservación: 3 días en heladera.
4- Pastel de papa vegetariano con hongos y lentejas
Una opción liviana, sabrosa y rendidora, donde las lentejas y los hongos asumen el protagonismo del relleno. Su textura y sabor conquistan incluso a quienes extrañan la receta tradicional, haciendo de este pastel una excelente alternativa para toda la familia.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 300 g de hongos frescos
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria
- 1 rama de apio
- 3 cucharadas de manteca o aceite
- ½ taza de leche o bebida vegetal
- 200 ml de puré de tomate
- Sal, pimienta, tomillo
- Queso rallado (opcional)
Preparación
- Hervir las papas peladas y hacer el puré clásico.
- Saltear cebolla, apio, zanahoria y ajo. Sumar los hongos en láminas, cocinar hasta que larguen líquido.
- Agregar las lentejas y el puré de tomate, condimentar.
- En fuente, formar la base de puré, agregar el relleno, cubrir con más puré y, si se desea, queso rallado.
- Gratinar al horno hasta dorar.
Tiempo de preparación: 1 hora
Porciones: 6-8
Conservación: 3 días en heladera.