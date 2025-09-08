Guía para lucir rizos perfectos: ideas de peinados y los cuidados que hacen la diferencia

El cabello rizado expresa personalidad y requiere cuidados específicos para realzar su forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello rizado siempre ha sido sinónimo de carácter, magnetismo y autenticidad. Es una textura que transmite movimiento, personalidad y fuerza, pero también exige un corte adecuado y productos específicos para mantenerlo impecable.

En este artículo, compartiré cuáles son los cortes de tendencia para el cabello rizado, cómo elegir el largo según la edad y qué productos utilizar para peinarlo y cuidarlo día a día.

Tendencias en cortes para cabellos rizados y cómo peinarlos

1. Curly Bob. Un clásico reinventado. El bob rizado se lleva justo a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo. Su origen se remonta a los años 20 en París, pero hoy vuelve con fuerza para quienes buscan un look fresco y elegante.

Ideal para mujeres con rizos pequeños o medianos que desean resaltar sus facciones y estilizar el cuello.

Ideal para rostros ovalados y alargados , ya que equilibra proporciones. También suaviza facciones cuadradas.

Famosas que lo llevan: Zendaya y Rihanna en varias alfombras rojas lo han lucido con glamour.

Cómo peinarlo: después del lavado, recomiendo aplicar una crema de rizos ligera que no apelmace y defina. En mi línea Rocco Donna Professional tenemos el Curl Defining Cream. Es perfecto porque deja un acabado flexible y sin frizz. Finalizar con difusor a baja temperatura.

Tip pro: usar un sérum nutritivo en las puntas (como nuestro Suero Radiante para el cabello de la Colección Roccoil de aceites exóticos) para dar brillo y evitar resequedad.

2. Shaggy Curly

Con capas desiguales, puntas desfiladas y un aire desenfadado, este corte setentero vuelve como uno de los más trendy. Aporta volumen natural y un look juvenil con mucho movimiento y rebeldía.

Ideal para cabellos rizados con bastante densidad, ya que distribuye el volumen y realza la textura.

Ideal para rostros redondos y cuadrados , ya que estiliza y alarga visualmente el rostro.

Famosas que lo usan: Taylor Swift en su versión curly, y Sarah Jessica Parker en su icónica melena de los 90.

Cómo peinarlo: aplicar un spray texturizante en medios y puntas para acentuar las capas y además aporta cuerpo y definición sin rigidez.

Tip pro: si se busca un look más pulido para la noche, trabajar mechones con un gel ligero en crema que mantenga el control.

3. Midi Curly con flequillo

El largo medio hasta los hombros es tendencia en 2025, y combinado con flequillo rizado crea un efecto fresco y juvenil. Es versátil porque puede peinarse natural o con acabados más pulidos.

Ideal para mujeres de 30 y 40 años que buscan un estilo moderno sin sacrificar practicidad.

Ideal para rostros ovalados, alargados o triangulares , porque el flequillo ayuda a equilibrar proporciones.

Famosas que lo llevan: Natalia Dyer de Stranger Things y la modelo Alanna Arrington.

Cómo peinarlo: tras aplicar una mascarilla hidratante semanal, recomiendo definir el flequillo con mousse liviano para que conserve elasticidad.

Tip pro: usar un peine de dientes anchos mientras el cabello está húmedo para mantener la forma del rizo sin desarmarlo.

4. Butterfly Curly

Inspirado en el butterfly cut viral, pero adaptado al cabello rizado: capas largas que simulan alas y generan ligereza. Permite conservar el largo sin perder definición y a la vez dar dinamismo.

Ideal para rizos grandes y sueltos que necesitan más movimiento.

Favorece a casi todos los tipos de rostro , pero resalta especialmente en caras triangulares o corazón y ovalados, ya que suaviza la frente y alarga el rostro.

Famosas que lo usan: Kaia Gerber y Camila Cabello han popularizado su versión rizada.

Cómo peinarlo: aplicar aceites ligeros para controlar el frizz y aportar brillo sin perder volumen. Mi recomendación: el Serum de la Colección Roccoil con su complejo de Aceites Exóticos, con macadamia, pequi y argán.

Tip pro: secar con difusor, inclinando la cabeza hacia abajo, para dar más cuerpo y resaltar el efecto de las capas.

5. Melena XXL rizada

Las melenas largas y con rizos definidos nunca pasan de moda. Este corte, trabajado en capas suaves, evita el efecto “pirámide” y logra un look glamoroso y femenino. Lo vimos en divas como Beyoncé y Shakira.

Ideal para mujeres con rizos medianos a grandes que aman la versatilidad. Funciona muy bien en edades maduras, ya que suaviza el rostro y transmite vitalidad.

Ideal para rostros ovalados y diamante , pues equilibra los ángulos y realza la expresión.

Famosas que lo llevan: Beyoncé, Shakira y Tracee Ellis Ross son referentes absolutos de esta melena poderosa.

Cómo peinarlo: aplicar un leave-in nutritivo y reparador en largos y puntas para mantener la hidratación. Luego definir con un gel ligero para rizos y terminar con unas gotas de aceite nutritivo.

Tip pro: desenredar siempre en húmedo, con acondicionador, para evitar quiebre y mantener la elasticidad.

Los largos ideales de acuerdo a la edad

20 y 30 años: looks atrevidos como el shaggy, bobs con flequillo o butterfly cut. La juventud permite arriesgarse con cortes dinámicos y peinados desenfadados.

40 años: largos medios (midi curly) con capas estratégicas que estilizan y rejuvenecen. Aporta frescura y practicidad para la vida diaria. Requieren cremas de rizos nutritivas para mantener el orden.

50 y más: capas largas y melenas definidas, que aporten suavidad y luminosidad al rostro. Los aceites nutritivos y mascarillas reparadoras se vuelven aliados clave.

Cuidados especiales para rizos perfectos

El cabello rizado es naturalmente más seco porque los aceites del cuero cabelludo tardan más en recorrer la hebra. Por eso, necesita un refuerzo de hidratación, nutrición y definición.

Limpieza suave: usar shampoos libres de sulfatos para no barrer los aceites naturales del cabello.

Hidratación semanal: mascarillas intensivas, como la de Chocolate de Rocco Donna Professional, para devolver elasticidad.

Nutrición profunda: aceites naturales y tratamientos con aminoácidos para fortalecer desde la fibra. Tratamientos como el shot de proteínas son excelentes.

Definición sin peso: cremas y geles ligeros, mousses suaves y sprays texturizantes que realcen la forma natural.

Protección constante: usar protector térmico y preferir secado con difusor.

Corte regular: cada 8 a 12 semanas, para mantener la forma y evitar puntas abiertas.

Rutina nocturna: dormir con funda de seda o con trenzas sueltas para proteger los rizos y evitar el frizz.

Tratamientos caseros fáciles y efectivos

Mascarilla de palta y aceite de oliva: nutre profundamente y controla el frizz.

Mezcla de miel y yogur natural: aporta brillo y suavidad al rizo.

Infusión de romero como último enjuague: estimula el cuero cabelludo y aporta frescura.

Gel de linaza casero: define rizos de manera natural y económica.

El cabello rizado no es solo una textura: es una declaración de estilo y confianza. Desde el bob hasta la melena XXL, cada corte ofrece una forma distinta de resaltar su belleza natural. Con los productos adecuados y una rutina de cuidado constante, los rizos pueden ser protagonistas de un look sofisticado, saludable y lleno de vida.

Como siempre digo en mi salón: “los rizos no se doman, se potencian”. Y con la elección del corte correcto y la rutina adecuada, cada mujer puede lograr que su melena sea su mejor carta de presentación.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.