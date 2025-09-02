Tendencias

Los jugadores de la selección de Francia apuestan a la moda urbana con looks denim y guiños al streetwear

En el inicio de la concentración previa a los partidos de clasificación al Mundial 2026, el plantel francés exhibe combinaciones de prendas oversize y detalles de diseño contemporáneo

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Los look de la Selección francesa

La selección de Francia inicia su concentración en el Parque de los Príncipes, su base temporal para la clasificación al Mundial 2026 por ajustes logísticos. El equipo nacional vuelve a reunirse con la mira puesta en dos partidos clave: el primero frente a Ucrania el viernes 5 y el siguiente ante Islandia el martes 9.

Más allá del fútbol, el arranque de la temporada reúne tendencias, estilos y modas singulares: la llegada al predio funciona como un despliegue de alta costura, athleisure y referencias urbanas.

Kylian Mbappé: líder con sello contemporáneo

El look del futbolista
El look del futbolista

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y capitán de la selección nacional, opta por un conjunto en tonos naturales. La sobrecamisa cruda de textura suave se complementa con pantalón al tono y camiseta negra básica. Un bolso de mano negro y reloj suman funcionalidad ejecutiva. El delantero encarna el lujo minimalista, donde predomina el corte sencillo y las combinaciones neutras.

Maghnes Akliouche: nueva generación, creatividad deportiva

La sobriedad de su look
La sobriedad de su look

Maghnes Akliouche, mediocampista ofensivo del AS Mónaco y debutante en la convocatoria, genera atención con su apuesta urbana. Elige un cardigan de tejido grueso, corte relajado, sobre una camiseta blanca que asoma bajo la chaqueta. El pantalón tipo jogger en verde militar aporta un guiño utilitario que resalta sobre la base neutra.

Jules Koundé: experimentación estética

La innovación en la ropa
La innovación en la ropa que usa el jugador

Jules Koundé, defensa del FC Barcelona, experimenta con siluetas y referencias poco convencionales. Lleva una sudadera cropped de tono gris oscuro, estampado gráfico audaz y pantalón ancho estilo hakama negro, fusionando influencias japonesas y techwear. Gafas angulosas, muñequera negra y elementos colgantes confirman un approach artístico.

Benjamin Pavard: tradición renovada

La elegancia de Benjamin
La elegancia de Benjamin

Benjamin Pavard, quien hasta recientemente era zaguero del Inter de Milán, pero cambió para ser defensa del Olympique de Marsella, recurre a un jersey burdeos de punto grueso, cuello en “V” y caída estructurada.

Ousmane Dembélé: elegancia práctica

Ousmane Dembélé y la combinación
Ousmane Dembélé y la combinación de colores terrales

Ousmane Dembélé, extremo del Paris Saint-Germain, selecciona una sobrecamisa lana gris topo y pantalón marrón recto. El corte ajustado y la ausencia de estampados refuerzan la apuesta por la sencillez eficaz. La combinación de tonos tierra dibuja una imagen pulida, funcional para eventos informales del grupo y encuentros alejados del protocolo estricto. Dembélé explora el minimalismo elegante, sin riesgos innecesarios ni estridencias.

Désiré Doué: vitalidad monocromática

El outfit monocromático de Désiré
El outfit monocromático de Désiré

Désiré Doué, mediocampista del PSG, se apropia del look deportivo amarillo pastel: hoodie y jogger combinados con una base blanca. El color suave refleja su perfil joven y añade energía al clásico conjunto de entrenamiento.

Marcus Thuram: raíces urbanas y relax

El look deportivo de Marcus
El look deportivo de Marcus

Marcus Thuram, atacante del Inter de Milán, conserva la familiaridad del streetwear original. Hoodie gris de corte amplio, pañuelo oscuro y prendas neutras conforman una impronta directa y cultural.

Michael Olise

Michael sorprendió con la elegancia
Michael sorprendió con la elegancia de su look

Michael Olise, centrocampista del Bayern Múnich, cruza referencias entre pasarela y cultura urbana. Luce camisa oversized estilo jersey-kimono en blanco y negro, estampado “PARIS”, manga amplia y parche de autor. Cabello trenzado con toques de color rojo potencia el carácter personal del conjunto.

Théo Hernandez: comodidad sobria

Outfit relajado, pero con una
Outfit relajado, pero con una sonrisa en el rostro

Théo Hernández, defensa de Al-Hilal SFC, introduce básicos atemporales. Gorra beige, sudadera oscura y camiseta en tonos neutros cubren la llegada sin sobrecargas estilísticas. El francés da la bienvenida a la temporada con elementos cómodos que dialogan con su actividad deportiva. La practicidad y la moda casual van de la mano.

Lucas Hernández: clásico denim

Lucas lleva con estilo una
Lucas lleva con estilo una campera de jean

Lucas Hernández, central del Paris Saint-Germain, reaparece con chaqueta denim azul y camiseta blanca limpia. El look se mantiene en la tradición cotidiana de los vestidores europeos y sostiene la funcionalidad.

Lucas Digne: aire joven y urbano

El outfit urbano de Lucas
El outfit urbano de Lucas

Lucas Digne, lateral del Aston Villa, prefiere bomber beige, jeans rotos y zapatillas blancas salpicadas de detalles pastel. La combinación suelta y casual abre espacio al juego y la espontaneidad. Digne da una versión más lúdica del streetwear, con atención a los guiños juveniles y a la construcción de una imagen relajada.

Hugo Ekitiké: sofisticación deportiva

El look monocromático de Hugo
El look monocromático de Hugo

Hugo Ekitiké, delantero del Liverpool FC, fusiona athleisure y elegancia con chaqueta y pantalón bomber en marrón oscuro, bolso de cuero y gafas de diseñador. La coordinación cromática y la elección de accesorios definen la búsqueda de distinción y comodidad. El atacante deja claro que la modernidad también implica atención al detalle.

Temas Relacionados

FranciaMbappeMundial 2026Kylian MbappéMaghnes Akliouche

Últimas Noticias

Receta de coquitos sin harina, rápida y fácil

Con pocos minutos de preparación, se transforman en los aliados perfectos para quienes buscan un postre fácil, apto para celíacos y repleto de sabor casero

Receta de coquitos sin harina,

Brillos metálicos y terciopelo dominan la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia: los últimos looks

Estilos audaces y materiales llamativos predominaron en la pasarela del célebre certamen. Un repaso por las recientes postales

Brillos metálicos y terciopelo dominan

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

El cocinero británico informó que tenía un carcinoma de células basales. De qué se trata este cuadro

El chef Gordon Ramsay se

Stewie, el perro rescatado que solo se siente seguro cuando lo toman de las patas delanteras

Hallado en estado de pánico, el can mostró mejoría significativa al recibir apoyo físico directo, lo que permitió a los cuidadores avanzar en su socialización y confianza

Stewie, el perro rescatado que

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cinco consejos para que dejen de hacerlo

Qué hay detrás de este comportamiento y cuáles son las claves para evitar que lo repitan y mejorar la convivencia

Por qué los gatos maúllan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por un conflicto gremial, se

Por un conflicto gremial, se paralizó el alto horno de la planta de Ternium en San Nicolás

El gobierno de Kicillof advirtió por las condiciones de seguridad para el cierre de campaña de Milei en Moreno

Se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA el primer Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Justicia

La Corte Suprema confirmó la condena de la organizadora de varios atentados contra jueces en nombre de Los Monos

Tras las lluvias, regresan las bajas temperaturas en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
3I/ATLAS y su paso por

3I/ATLAS y su paso por el sistema solar: cómo este cometa podría cambiar lo conocido sobre el universo

República Dominicana declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista

Ante la amenaza rusa, Reino Unido negocia la construcción de fragatas para Dinamarca y Suecia

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

TELESHOW
La gran felicidad de Lizardo

La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”

“Lo que hacían con las fotos no era mi problema”: así se defendió la madre de Ayelén Paleo

La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla

La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja