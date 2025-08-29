Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Noah Centineo exhibió su nueva imagen como Ken Masters en redes sociales, cosechando miles de reacciones en pocos minutos

La irrupción de Noah Centineo en redes sociales con una imagen sin remera sorprendió a quienes lo siguieron desde sus papeles románticos. El actor de 29 años, conocido por producciones como ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ y ‘La cita perfecta’, mostró en su perfil una silueta muy diferente a la habitual, acompañada del siguiente mensaje: “Luchador de carretera”.

La foto, tomada en una habitación de Sídney, provocó reacciones masivas. Un impulso viral reforzado por comentarios dentro del propio mundo del espectáculo. La actriz Rachel Zegler escribió: “Espera un momento...”, mientras Paris Hilton dedicó un emoji de corazón.

La transformación como exigencia física

El compromiso de Noah Centineo con el rol de Ken Masters, figura emblemática de ‘Street Fighter’, implicó una transformación drástica de su cuerpo. El propio actor contó: “Estoy más grande que nunca”, afirmó según Men’s Health. Este proceso de entrenamiento, guiado por expertos en fitness, CrossFit y suplementación deportiva, resultó en más de 100 kilos de masa muscular.

El actor revela su exigente entrenamiento y dieta para su nuevo papel

Centineo detalló que su alimentación se basa en comidas abundantes y equilibradas, con alimentos como bistec y huevos en el desayuno, pollo y arroz durante el día, y un batido postentrenamiento para favorecer la recuperación. El actor no contabiliza cada macronutriente, sino que prefiere alimentos no procesados y una nutrición sencilla, aunque se prevé que el consumo de proteínas aumente conforme avance su preparación física para el papel.

La elección de Noah Centineo para el papel se produjo en paralelo a otras propuestas fuertemente demandantes a nivel físico. El intérprete prepara además una aparición como versión joven de John Rambo en una película prevista para 2026.

Para interpretar a Rambo, el actor incorporará rutinas de hipertrofia, ejercicios de resistencia y acondicionamiento de combate.

El paso del actor hacia un perfil atlético responde a la naturaleza de Ken, creado para la saga en 1987. Este personaje es definido por su melena rubia y destreza en artes marciales, elementos que Centineo buscó reproducir con exactitud.

El karateka viste karategi rojo sin mangas y cinturón negro, símbolos de su historial disciplinado y rango avanzado. La asignación del personaje no solo sube la exigencia muscular, sino que pone al actor frente a un reparto plagado de figuras del cine de acción, como Andrew Koji, Jason Momoa, Cody Rhodes, Vidyut Jammwal, Roman Reigns, Hirooki Goto y Curtis “50 Cent” Jackson.

La saga 'Street Fighter' busca renovar su atractivo para nuevas generaciones con un enfoque en el realismo visual

Street Fighter es una de las sagas de videojuegos de lucha más reconocidas a nivel global desde su lanzamiento original en 1987. El juego instaló personajes emblema como Ryu y Ken Masters, icónicos tanto por sus habilidades de combate como por su estética visual. La historia gira en torno a torneos de artes marciales, desafíos personales y rivalidades marcadas, aspecto que en sus versiones previas en pantalla grande y animada intentaron plasmar.

La producción, aún en fase previa al rodaje, busca renovar el atractivo de Street Fighter para las nuevas generaciones. Además del reto actoral, el foco está puesto en lograr un realismo visual superior respecto a versiones anteriores, lo que explica el nivel de preparación física exigido al elenco.

Nuevo rumbo lejos del romance adolescente

Si bien Noah Centineo se convirtió en referencia dentro de la comedia romántica juvenil, su trayectoria incluyó giros hacia otros géneros. Además de su rol en “The Recruit”, donde encarnó a un abogado envuelto en tramas de espionaje, coprotagonizó ‘Black Adam’ junto a Dwayne Johnson, dando un paso decisivo en su cruce hacia el cine de acción.

Noah Centineo deja atrás la comedia romántica y consolida su salto al cine de acción internacional

Desde el entorno de la cultura pop, este vuelco generó un cúmulo de interpretaciones. Su imagen, replicada hasta viralizarse, multiplicó los comentarios de los seguidores. Entre las respuestas, algunas contienen referencias a su carrera previa: “¿Qué pensará Lara Jean?”, preguntó un fan, evocando a la protagonista de sus películas. Otros mensajes aluden al giro drástico del actor: “Este no es el Noah Centineo que yo recuerdo”.

Más allá de la recepción en redes, el salto físico y profesional redefine el lugar de Centineo en el panorama de Hollywood y del cine global. En la actualidad, encara con su transformación los desafíos del cine de acción y las franquicias internacionales.