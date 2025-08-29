El tríplex de Palermo que todos quieren: una remodelación con ambientes llenos de calidez y una terraza de ensueño

El proyecto de remodelación del tríplex integró elegancia, funcionalidad y calidez en todos los ambientes

La transformación de la terraza en un refugio urbano, con un cerramiento en el sector de parrilla y una zona abierta que permite disfrutar del sol y las vistas enmarcadas por la copa de los árboles, se erige como uno de los logros más notables de la renovación de este tríplex en el corazón de Palermo.

El proyecto, llevado adelante por la arquitecta Melina Trogolo del estudio MTDArquitectura, abarcó cada rincón de la vivienda.

La cocina y el comedor diario fueron rediseñados con muebles iluminados y una nueva disposición de la isla

Tuvo como premisa redefinir la identidad del departamento y crear ambientes donde la elegancia, la funcionalidad y la calidez se integran de manera armónica.

La reorganización del área social incluyó un mueble multifuncional que oculta la televisión y optimiza el espacio

La intervención comenzó con una transformación integral de las aberturas y la instalación de pisos en formato chevron en los dos niveles principales.

Esta decisión imprimió al espacio una atmósfera sofisticada y atemporal, estableciendo la base para el nuevo carácter del hogar.

Las paredes se enriquecieron revestimientos entelados, mientras que el mobiliario, confeccionado en maderas naturales, aportó textura y nobleza, consolidando la impronta clásica solicitada por los propietarios.

En la planta superior, el playroom fue ampliado y cerrado para convertirse en un ambiente flexible, apto tanto para el trabajo como para el entretenimiento o la recepción de visitas.

La división de este espacio se resolvió mediante carpinterías de vidrio repartido, acompañadas por cortinas de lino natural, que otorgan ligereza y transparencia, permitiendo que la luz fluya sin obstáculos.

El área social experimentó una reorganización a partir de un mueble multifuncional que integra biblioteca, espacio de guardado y equipamiento tecnológico.

El proyecto arquitectónico explora nuevas formas de habitar, priorizando la conexión con el entorno, la flexibilidad de los espacios y la integración de materiales nobles en la vida urbana

Uno de los requerimientos específicos de los clientes, la televisión, quedó oculta dentro de este volumen, evitando que se convierta en el foco visual y reforzando la continuidad espacial del ambiente.

La cocina y el comedor diario fueron replanteados por completo. Se diseñó un mueble de guardado con iluminación y espejo, lo que permitió amplificar la luz natural.

La reubicación de la isla, junto con nuevas terminaciones y un plan lumínico integral, optimizó la funcionalidad del espacio sin sacrificar la calidez. La intervención en estos sectores resultó clave para lograr un equilibrio entre practicidad y estética.

En el dormitorio principal, un mueble diseñado a medida integra un sector de tocador y un amplio espacio de guardado.

La combinación de materiales nobles en este ambiente generó una síntesis equilibrada entre lo clásico y lo contemporáneo, cumpliendo con la premisa de crear un entorno funcional y acogedor.

El proyecto, que implicó un desafío tanto en la escala como en el detalle, alcanzó su objetivo central: redefinir la identidad del tríplex y generar un nuevo clima interior, donde la elegancia convive con la practicidad y la calidez del hogar.

Fotos: @studiomaiacroizet