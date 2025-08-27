Tendencias

Receta de pionono sin TACC, rápida y fácil

Una alternativa libre de gluten se impone en la cocina latinoamericana, permitiendo a personas con celiaquía disfrutar de un bizcocho esponjoso y versátil, ideal para celebraciones y comidas cotidianas

El pionono sin TACC es
El pionono sin TACC es una opción versátil y apta para celíacos, ideal para recetas dulces o saladas (Imagen Ilusrativa Infobae)

Cuando se piensa en una receta práctica, versátil y que pueda adaptarse tanto al mundo dulce como al salado, el pionono ocupa un lugar privilegiado en las cocinas de muchos hogares latinoamericanos. En su versión sin TACC, es la solución ideal para personas celíacas o con sensibilidad al gluten que no quieren renunciar a los sabores tradicionales. Ya sea para una mesa navideña, un cumpleaños o una merienda improvisada, este pionono libre de gluten puede ser la base de múltiples rellenos y combinaciones.

Este bizcocho esponjoso y enrollable tiene una historia que remonta al siglo XIX, cuando en España se creó un pastelito en honor al Papa Pío IX, llamado “Pío Nono”. La versión que se popularizó en Argentina y el resto de América Latina adoptó el formato de plancha de bizcochuelo, cocido rápidamente al horno y luego enrollado con diferentes rellenos. Hoy, gracias a las premezclas sin gluten, se puede lograr una textura tan suave y flexible como la receta tradicional.

Receta de pionono sin TACC

Para preparar un pionono sin TACC, se baten huevos con azúcar hasta lograr el clásico punto letra. Luego se incorpora una premezcla sin gluten con movimientos envolventes, cuidando de mantener el aire en la preparación. Finalmente, se hornea en una placa forrada durante apenas 10 minutos. Una vez cocido, se enrolla en caliente para que mantenga su forma y esté listo para rellenar.

La receta de pionono sin
La receta de pionono sin gluten se prepara en solo 30 minutos y rinde 8 porciones medianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pionono sin gluten es apto tanto para recetas saladas como dulces, y puede conservarse muy bien si se guarda correctamente. Es una preparación infalible para tener a mano, ya que se hace rápido y no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

Tiempo de preparación

La receta de pionono sin TACC toma aproximadamente 30 minutos en total:

  • Preparación de la mezcla: 10 minutos
  • Cocción en el horno: 10 minutos
  • Enfriado y enrollado: 10 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos grandes
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 4 cucharadas de premezcla sin gluten (harina apta para celíacos)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla (opcional, para la versión dulce)
  • Papel manteca o plancha de silicona para horno
El pionono sin TACC utiliza
El pionono sin TACC utiliza premezcla sin gluten y es apto para personas con sensibilidad al gluten o celiaquía (Freepik)

Cómo hacer pionono sin TACC, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C (temperatura media).
  2. Separar los huevos. Batir las claras con una pizca de sal a punto nieve.
  3. En otro bowl, batir las yemas con el azúcar hasta que la mezcla alcance punto letra (debe quedar espesa y clara).
  4. Agregar la esencia de vainilla si se desea un pionono dulce.
  5. Tamizar la premezcla sin gluten junto con el polvo para hornear, e incorporarlos a la mezcla de yemas con movimientos envolventes.
  6. Agregar las claras batidas a nieve en dos partes, mezclando suavemente para no perder volumen.
  7. Volcar la preparación sobre una placa de horno forrada con papel manteca, enmantecado o una plancha de silicona. Distribuir de forma pareja con una espátula.
  8. Hornear durante 10 minutos, o hasta que al tocar la superficie no se hunda.
  9. Retirar del horno y desmoldar de inmediato sobre un repasador limpio y húmedo. Retirar el papel manteca y enrollar con el repasador aún tibio.
  10. Dejar enfriar enrollado. Una vez frío, desenrollar, rellenar al gusto y volver a enrollar con firmeza.
La textura esponjosa y flexible
La textura esponjosa y flexible del pionono sin TACC se logra con una técnica cuidadosa de batido y horneado (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, el pionono sin TACC rinde 8 porciones medianas si se corta en rodajas de unos 2 a 3 centímetros.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (sin relleno) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 95
  • Grasas: 2,5 g
  • Grasas saturadas: 0,6 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pionono sin TACC se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien envuelto en film transparente o guardado en un recipiente hermético. También se puede congelar sin relleno por un período de hasta 2 meses, envuelto en papel aluminio o bolsa de congelación.

