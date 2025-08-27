Tendencias

Los looks combinados de Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las claves de su impacto fashionista

La pareja anunció recientemente su casamiento y captó la atención global, no solo por su relación, sino por la forma en que construyen una imagen distintiva en el universo de la moda

Pilar Alvarez

Pilar Alvarez

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce se consolidan como iconos de estilo en cada aparición pública (Instagram/Travis Kelce)

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce generó interés global no solo por su vínculo sentimental, sino por cómo elaboraron juntos una identidad visual propia en el mundo de la moda.

A partir del anuncio del compromiso, el vestuario de la pareja se transformó en foco de miradas al consolidar referencias para el mundo del fashionismo y sus seguidores. ¿Cómo? Principalmente, a través de una sincronía precisa de colores, cortes y texturas.

1- Casual y urbano

La sincronía visual de Taylor
La sincronía visual de Taylor Swift y Travis Kelce establece nuevas tendencias en la moda de celebridades (Grosby group)

En una de las primeras apariciones tras conocerse la relación, Swift y Kelce caminaron por el festival Coachella. Ella llevó una campera de cuero negra con acabado brillante, shorts oscuros y camiseta clara, con lo que logró esa estética urbana y actual del “effortless style”. Botas negras de taco medio, bolso de cadena y gorra verde aportaron un giro entre deportivo y sofisticado.

Su pelo suelto reforzó la simpleza y la comodidad. Kelce eligió camisa a cuadros blanca y lila, abierta sobre camiseta clara y pantalón de corte amplio con rayas verticales azules y blancas. El conjunto lo completó con zapatillas blancas y gorra con la inscripción “Happy Gilmore”, sumando así un toque humorístico.

2- Mezclilla y accesorios en interiores

Cada aparición conjunta de Swift
Cada aparición conjunta de Swift y Kelce representa un ejercicio de coordinación estética minuciosa (AP Foto/Ed Zurga)

En otra ocasión, la pareja fue fotografiada paseando en la ciudad. Swift eligió un corsé azul de mezclilla sin mangas y shorts a juego, junto a botas altas y colgante dorado circular, detalles que enfatizaron su predilección por los accesorios.

Su peinado con ondas y flequillo sumó frescura juvenil al conjunto. Kelce apostó por pantalones holgados, camisa blanca con degradado beige y camiseta clara debajo, gorra blanca de visera roja y gafas de sol de cristales rojizos.

Cadenas y reloj dorados reforzaron el aire urbano, logrando un equilibrio visual que dialogó perfectamente con la estética de Swift.

3- Cuadros y verano luminoso

Los looks casuales y urbanos
Los looks casuales y urbanos de la pareja inspiran looks relajados y sofisticados para el día a día (REUTERS/Eduardo Munoz)

Posando juntos en otro evento, la pareja transmitió ligereza y un aire veraniego. Swift vistió un vestido de tirantes finos con estampado de cuadros rojo y blanco, acompañado de gafas de sol oscuras y labios intensos. El cabello suelto en ondas y el flequillo recto evocaron un estilo vintage.

Kelce lució camiseta blanca y suéter de punto sobre los hombros, decorado con líneas rojas y verdes, en sintonía con el tono de su sombrero pescador blanco. Los accesorios dorados en ambos consolidaron el look premeditado.

4- Moda invernal y funcional sobre hielo

Las transparencias florales y accesorios
Las transparencias florales y accesorios metálicos de Swift ganan protagonismo en la moda nocturna actual (Instagram/TravisKelce)

Durante un encuentro en una pista de hielo nocturna, la originalidad surgió en la interpretación estilística de ambos. Swift vistió chaqueta tipo aviador negra con interior claro de borrego, pantalones oscuros y gorro tejido.

Guantes y patines enfatizaron la funcionalidad del atuendo, mientras que su postura y expresión destacaron la cualidad dinámica del instante. Kelce contrastó con pantalón claro recto, jersey con diseño de paisaje en tonos naranjas, verdes y amarillos, guantes oscuros y gorro claro con orejeras, lo que refleja una influencia de la moda deportiva de montaña.

5- Transparencias florales para la noche urbana

La funcionalidad se destaca en
La funcionalidad se destaca en la moda invernal elegida por la pareja para eventos como la pista de hielo (The Grosby Group)

La moda nocturna también sirvió de escenario para la pareja. Swift optó en una de sus salidas por una blusa transparente con motivos florales en verdes, lilas y púrpura.

Kelce combinó una campera beige recta y camiseta negra. La variedad de materiales y la paleta de color otorgaron centralidad a Swift, sin perder coherencia estilística como pareja.

6- Elegancia sobria en restaurante

El uso de cuadros y
El uso de cuadros y tonos luminosos por Swift y Kelce resalta la frescura del verano en atuendos casuales (Instagram/TravisKelce)

En una cena en un restaurante, la pareja mostró su versatilidad para la moda de interiores. Swift lució vestido negro sin mangas, cinturón metálico ancho y anteojos de pasta negra sostenidos frente al rostro.

Pendientes y collar dorado circular aportaron lujo sobrio. Kelce eligió chaqueta negra y camiseta oscura. Como siempre, lució su barba prolija.

