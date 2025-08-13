Tendencias

Receta de bizcochuelo con harina de almendras, rápida y fácil

Una preparación simple y versátil que combina la suavidad de la repostería casera con el sabor delicado de la almendra, ideal para quienes buscan opciones sin gluten o con un toque gourmet en la merienda

La receta de bizcochuelo con
La receta de bizcochuelo con harina de almendras ofrece una opción sin gluten, fácil y rápida de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bizcochuelo de harina de almendras es una opción rica y elegante que transforma el clásico bizcochuelo en una propuesta más sofisticada y nutritiva. Es ideal para un domingo a la tarde, acompañado de un mate o un café, donde cada bocado combina la suavidad que caracteriza a la repostería casera con el sabor profundo y ligeramente dulce de la almendra. No solo es ideal para quienes buscan alternativas sin gluten, sino también para sumar un toque gourmet a cualquier merienda o fiesta.

La harina de almendras es un ingrediente cada vez más utilizado en la pastelería argentina e internacional, tanto por su sabor como por sus propiedades nutricionales. Además, esta preparación se convirtió en un clásico para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o sin gluten. El bizcochuelo con harina de almendras puede servirse solo, espolvoreado con azúcar impalpable, o bien convertirse en base de tortas y postres más elaborados. Su textura húmeda y aireada lo hace ideal para combinar con frutas frescas, cremas o mermeladas.

Receta de bizcochuelo con harina de almendras

Preparar un bizcochuelo con harina de almendras es más simple de lo que se imagina. La clave está en utilizar ingredientes a temperatura ambiente para lograr una mezcla aireada y uniforme. Al no llevar harina de trigo, el batido de huevos es fundamental para aportar estructura y lograr esa miga suave y esponjosa. Además, la harina de almendras aporta humedad y un sabor único que combina perfecto tanto con ingredientes cítricos, como el limón, como con algunos toques dulces, como miel o azúcar mascabo.

El bizcochuelo de harina de
El bizcochuelo de harina de almendras combina suavidad y sabor gourmet, ideal para meriendas y celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta no requiere equipos especiales, solo un bol grande, batidor —preferiblemente eléctrico—, y una espátula de silicona. En menos de una hora se tendrá un bizcochuelo listo, perfecto para cortar en porciones o utilizar de base para una torta personalizada.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar este bizcochuelo rápido y fácil es de unos 45 minutos.

  • Preparación de ingredientes y batido: 15 minutos.
  • Cocción en horno convencional: 25 a 30 minutos.
  • Tiempo de enfriado previo a desmoldar: 5-10 minutos (opcional, pero recomendado).

Ingredientes

  • 4 huevos grandes
  • 120 g de azúcar (puede ser común o mascabo)
  • 200 g de harina de almendras
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (sin gluten, si es necesario)
  • 50 ml de aceite vegetal neutro (girasol o maíz)
  • Ralladura de 1 limón (opcional, para saborizar)
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
El bizcochuelo sin gluten se
El bizcochuelo sin gluten se prepara en menos de una hora y no requiere equipos especiales de cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bizcochuelo con harina de almendras, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180℃. Enmantecar y forrar con papel manteca un molde de 20 centímetros de diámetro
  • . En un bol grande, batir los huevos con el azúcar y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla espumosa y pálida, con volumen duplicado.
  • Agregar el aceite y la esencia de vainilla e integrar de forma suave.
  • Tamizar la harina de almendras junto con el polvo de hornear y una pizca de sal.
  • Incorporar estos ingredientes secos a la mezcla de huevos y azúcar, integrando con movimientos suaves y envolventes para no perder aire.
  • Verter la preparación en el molde y nivelar la superficie de manera pareja.
  • Llevar al horno durante 25 o 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.
  • Dejar enfriar cinco minutos en el molde, luego desmoldar y colocar sobre una rejilla.
  • Espolvorear, si se desea, con azúcar impalpable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el bizcochuelo rinde aproximadamente 8 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Grasas saturadas: 1,2 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Azúcares: 12 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Cada porción de bizcochuelo de
Cada porción de bizcochuelo de harina de almendras aporta 220 calorías y es apta para dietas bajas en carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcochuelo de harina de almendras se puede conservar en la heladera, bien tapado, hasta 5 días. También admite congelación hasta 2 meses, envuelto en film y dentro de un recipiente hermético.

