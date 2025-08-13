Receta de bizcochuelo con harina de almendras, rápida y fácil

Un bizcochuelo de harina de almendras es una opción rica y elegante que transforma el clásico bizcochuelo en una propuesta más sofisticada y nutritiva. Es ideal para un domingo a la tarde, acompañado de un mate o un café, donde cada bocado combina la suavidad que caracteriza a la repostería casera con el sabor profundo y ligeramente dulce de la almendra. No solo es ideal para quienes buscan alternativas sin gluten, sino también para sumar un toque gourmet a cualquier merienda o fiesta.
La harina de almendras es un ingrediente cada vez más utilizado en la pastelería argentina e internacional, tanto por su sabor como por sus propiedades nutricionales. Además, esta preparación se convirtió en un clásico para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o sin gluten. El bizcochuelo con harina de almendras puede servirse solo, espolvoreado con azúcar impalpable, o bien convertirse en base de tortas y postres más elaborados. Su textura húmeda y aireada lo hace ideal para combinar con frutas frescas, cremas o mermeladas.
Receta de bizcochuelo con harina de almendras
Preparar un bizcochuelo con harina de almendras es más simple de lo que se imagina. La clave está en utilizar ingredientes a temperatura ambiente para lograr una mezcla aireada y uniforme. Al no llevar harina de trigo, el batido de huevos es fundamental para aportar estructura y lograr esa miga suave y esponjosa. Además, la harina de almendras aporta humedad y un sabor único que combina perfecto tanto con ingredientes cítricos, como el limón, como con algunos toques dulces, como miel o azúcar mascabo.
Esta receta no requiere equipos especiales, solo un bol grande, batidor —preferiblemente eléctrico—, y una espátula de silicona. En menos de una hora se tendrá un bizcochuelo listo, perfecto para cortar en porciones o utilizar de base para una torta personalizada.
Tiempo de preparación
El tiempo total para preparar este bizcochuelo rápido y fácil es de unos 45 minutos.
- Preparación de ingredientes y batido: 15 minutos.
- Cocción en horno convencional: 25 a 30 minutos.
- Tiempo de enfriado previo a desmoldar: 5-10 minutos (opcional, pero recomendado).
Ingredientes
- 4 huevos grandes
- 120 g de azúcar (puede ser común o mascabo)
- 200 g de harina de almendras
- 1 cucharadita de polvo de hornear (sin gluten, si es necesario)
- 50 ml de aceite vegetal neutro (girasol o maíz)
- Ralladura de 1 limón (opcional, para saborizar)
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla (opcional)
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Cómo hacer bizcochuelo con harina de almendras, paso a paso
- Precalentar el horno a 180℃. Enmantecar y forrar con papel manteca un molde de 20 centímetros de diámetro
- . En un bol grande, batir los huevos con el azúcar y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla espumosa y pálida, con volumen duplicado.
- Agregar el aceite y la esencia de vainilla e integrar de forma suave.
- Tamizar la harina de almendras junto con el polvo de hornear y una pizca de sal.
- Incorporar estos ingredientes secos a la mezcla de huevos y azúcar, integrando con movimientos suaves y envolventes para no perder aire.
- Verter la preparación en el molde y nivelar la superficie de manera pareja.
- Llevar al horno durante 25 o 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.
- Dejar enfriar cinco minutos en el molde, luego desmoldar y colocar sobre una rejilla.
- Espolvorear, si se desea, con azúcar impalpable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, el bizcochuelo rinde aproximadamente 8 porciones estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 15 g
- Grasas saturadas: 1,2 g
- Carbohidratos: 17 g
- Azúcares: 12 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El bizcochuelo de harina de almendras se puede conservar en la heladera, bien tapado, hasta 5 días. También admite congelación hasta 2 meses, envuelto en film y dentro de un recipiente hermético.