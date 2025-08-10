Tendencias

Subastarán prendas históricas de Whitney Houston que muestran su huella en el mundo fashion

Algunas de las piezas más representativas del guardarropa de la legendaria cantante estarán disponibles para coleccionistas este 11 de agosto. Cada atuendo seleccionado refleja la influencia de Houston en tendencias y estilos a lo largo de distintas décadas

La subasta de prendas icónicas
La subasta de prendas icónicas de Whitney Houston celebra su legado en la moda y la cultura pop (REUTERS)

Whitney Houston no solo conquistó al mundo con su voz, sino que se consolidó como un ícono de la moda con su estilo inconfundible.

Referente de elegancia y originalidad, dejó huella en las tendencias de varias generaciones con prendas que reflejaban su personalidad y presencia única.

El lunes 11 de agosto, piezas emblemáticas de su guardarropa llegarán a subasta, lo que reafirma el lugar de Houston como referente de estilo y muestra cómo su influencia sigue vigente en la cultura pop y en el universo fashion.

Aquí, un repaso por las prendas que se subastarán.

1- Set hecho a medida de Marc Bouwer (The Bodyguard Tour)

La colección incluye atuendos emblemáticos
La colección incluye atuendos emblemáticos usados en giras, videoclips y eventos históricos (Trinity Mirror/Mirrorpix)

La subasta es organizada por Julien’s Auctions y la Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Entre las piezas subastadas se encuentra un traje de una sola pieza adornado con cristales, diseñado para cada presentación.

Durante la gira mundial de “The Bodyguard”, Houston confió en Marc Bouwer para crear trajes personalizados adaptados a grandes escenarios.

La prenda materializó la sintonía entre la música poderosa de la cantante y el vestuario sofisticado de Bouwer y mostró la importancia del vestuario escénico como extensión del mensaje artístico. Valorada entre USD 3.000 y USD 5.000, la pieza destaca por el brillo, la teatralidad y la atención al detalle.

2- Campera de “I’m Your Baby Tonight”

Los fondos recaudados apoyarán becas
Los fondos recaudados apoyarán becas para jóvenes afroamericanos en artes y moda (@juliens_auctions)

El videoclip de “I’m Your Baby Tonight” marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera pop de Houston. Lució una campera Harley Davidson de piel personalizada con flecos en las mangas, uno de sus atuendos más recordados.

Esta prenda, hecha a la medida, refleja la versatilidad de Whitney, quien supo transitar del glam de las baladas al estilo urbano del pop y el R&B, consolidando así una identidad artística multifacética.

3- Jersey de la clausura del Mundial (1994)

La iniciativa destaca la influencia
La iniciativa destaca la influencia de Whitney Houston como referente de estilo y transformación cultural (Barry King/Alamy Stock Photo)

Whitney Houston participó en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Pasadena, California, en 1994, evento que significó un logro tanto para el deporte como para la música. Para esa ocasión, la artista eligió un jersey exclusivo con los colores de la bandera de Estados Unidos y se destacó entre los pocos asistentes que llevaron esa prenda.

Combinó el jersey con pantalones coulotte de mezclilla, un sombrero y anteojos de sol. Esto demostró que la moda casual puede ser tan emblemática como la alta costura. Este look mostró su capacidad para unir elegancia y autenticidad, al mantener siempre su sello propio.

4- Mini vestido amarillo de “Dancing With The Stars” (2009)

Entre las piezas subastadas figuran
Entre las piezas subastadas figuran creaciones de Marc Bouwer, Dolce & Gabbana y Michael McCollom (Captura de video)

Durante su aparición en el programa “Dancing With The Stars” en 2009, Whitney usó un mini vestido amarillo eléctrico que contrastaba con su piel y captaba todas las miradas en el escenario. Esta prenda, una de las más recientes de la colección, probó que incluso hacia el final de su carrera, Houston dejó huella en el estilo de la época. El vestido confirmó su capacidad para adaptarse a nuevos formatos mediáticos y preservar una impronta visual única.

5- Mini vestido y abrigo Dolce &amp; Gabbana (Premios Academia 2009)

La subasta coincide con el
La subasta coincide con el cumpleaños número 62 de la artista y se presenta en Atlanta (REUTERS)

En el homenaje a Clive Davis durante los premios de 2009, Houston vistió un mini vestido y un abrigo concebidos por Dolce & Gabbana, ambos incluidos en la subasta como un solo lote.

El conjunto, hecho especialmente para ella, reflejó el acceso privilegiado de la artista a la alta costura internacional. Esta elección reforzó la imagen elegante y sofisticada que la caracterizó en grandes eventos.

Cada prenda refleja momentos clave
Cada prenda refleja momentos clave de la carrera y la identidad artística de Houston (Europa Press)

Otros artículos de valor estético y simbólico

La subasta suma también zapatos de firmas como Dolce & Gabbana, un abrigo de piel de Michael McCollom, una camiseta personalizada de la Copa Mundial y diversas piezas de joyería personal. Se añaden premios y reconocimientos que subrayan la importancia artística y cultural de Houston.

Cada prenda subastada trasciende el recuerdo de Whitney Houston como estrella y la consolida como inspiración para la moda. Los fondos recaudados financiarán becas para jóvenes afroamericanos en artes y moda, vinculando el glamour y la creatividad de la artista con nuevas oportunidades para futuras generaciones.

De este modo, la moda reafirma su papel como motor de transformación cultural e inclusión.

