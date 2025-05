Evolución, placer o autodefensa: cuál es el verdadero origen de las cosquillas

El cerebro humano no permite hacerse cosquillas a uno mismo porque anticipa los movimientos propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cosquillas son una reacción curiosa que, desde el punto de vista científico, no están relacionadas con el placer, sino con la autodefensa. Este fenómeno ocurre cuando alguien toca de manera ligera áreas sensibles del cuerpo, provocando reacciones como risas o movimientos convulsivos.

Aunque muchas personas asocian las cosquillas con un juego, su origen evolutivo parece tener un propósito más pragmático: advertir sobre posibles peligros en el entorno. El cerebro humano tiene la capacidad de predecir constantemente lo que podría suceder en el ambiente, especialmente cuando percibe estímulos inesperados o desconocidos.

Este tipo de reacción ocurre porque, al recibir cosquillas, no podemos anticipar el movimiento o la dirección del contacto, generando estrés. Esto activa un sistema de defensa instintivo que puede manifestarse en forma de risas o contracciones musculares, diseñados para evitar posibles daños​.

Por qué no es posible hacerse cosquillas a uno mismo

Las cosquillas surgen como un mecanismo evolutivo para alertar sobre posibles peligros en el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del contacto externo, hacerse cosquillas a uno mismo no genera las mismas respuestas porque el cerebro suprime la incertidumbre al anticipar los movimientos propios. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2019, el cerebro es capaz de discriminar entre el tacto propio y el ajeno al inhibir la actividad en ciertas áreas de la corteza cerebral relacionadas con la percepción​.

Los investigadores pidieron a los participantes que se acariciaran el brazo mientras se encontraban en una máquina de resonancia magnética. Luego, el experimento se repitió, pero esta vez otra persona realizaba la misma acción.

Al comparar las imágenes cerebrales, descubrieron que al tocarse a sí mismos, las regiones del cerebro responsables de procesar el tacto mostraban una menor activación. Esto explica por qué no se sienten cosquillas cuando el contacto es autoinducido.

Un estudio de 2019 mostró que el cerebro discrimina entre el tacto propio y el externo, reduciendo la percepción del primero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Linköping aportó datos clave para comprender cómo el cerebro procesa diferentes tipos de contacto físico. Durante los experimentos, los científicos también utilizaron filamentos de distintos grosores para tocar el brazo de los participantes mientras ellos se acariciaban simultáneamente.

Los resultados mostraron que la percepción del estímulo externo disminuye cuando es acompañado de un contacto autoinducido.

Este hallazgo tiene aplicaciones prácticas, como explicar por qué las personas tienden a frotarse una parte del cuerpo cuando sienten dolor, como ocurre después de un golpe en el pie. Además, el estudio reveló que el contacto generado por otra persona activa áreas cerebrales relacionadas con la cognición social, resaltando el rol fundamental del contacto físico en la interacción humana y en otras especies sociales​.

Importancia del contacto físico

La investigación de la Universidad de Linköping demostró que los estímulos externos pierden intensidad cuando ocurren simultáneamente con el tacto autoinducido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su función como mecanismo de advertencia, el contacto físico juega un papel vital en las relaciones sociales. Según los hallazgos del estudio, el contacto externo activa la corteza insular, una región del cerebro involucrada en la cognición social y las emociones.

Esto sugiere que el tacto no solo se percibe como un estímulo físico, sino también como una experiencia emocional y social​.

Entre humanos, primates y otras especies, el contacto físico fortalece los vínculos sociales y tiene implicancias profundas en el bienestar. Por ejemplo, las caricias o el contacto físico positivo pueden reducir el estrés y promover una sensación de seguridad y confianza, lo que subraya la importancia del tacto como medio de comunicación no verbal.

Cuáles son las zonas que generan más cosquillas

Algunas zonas del cuerpo son más propensas a causar cosquillas, diferenciando entre el cosquilleo intenso que provoca risa y el suave que puede generar irritación o placer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Cleveland, los puntos del cuerpo más propensos a causar cosquillas tienden a ser aquellos que también son más sensibles, como los pies, el cuello, la caja torácica, el estómago y las axilas.

Además, es importante destacar que no todas las cosquillas son iguales. De hecho, existen dos tipos diferentes, cada una con su propio nombre científico:

La gargalesis , o cosquilleo intenso, es el tipo de cosquilleo manual habitual que provoca risa y estremecimiento. Aunque a menudo puede ser motivo de risas, algunas personas lo consideran incómodo o doloroso.

La knismesis, por otro lado, es un cosquilleo más suave, similar al roce de una pluma o un toque ligero. Dependiendo del nivel de sensibilidad de una persona, puede causar picazón, irritación o incluso placer. Esta es la sensación que solemos experimentar cuando un cabello suelto nos roza la piel o un insecto se posa sobre alguien y genera una exclamación típica de “¡Ay, qué cosquillas!”, aunque no provoca risa como las cosquillas más intensas.