Las mejores fotos de la tercera jornada de Lollapalooza Argentina 2025: un cierre inolvidable para una década de música

El décimo aniversario del Lollapalooza Argentina convirtió al Hipódromo de San Isidro en el epicentro de la música durante tres días inolvidables.

La décima edición de Lollapalooza Argentina 2025 llega a su día final en el Hipódromo de San Isidro con una dosis de música que reúne a miles de fanáticos en una celebración única.

Este domingo, los escenarios brillan con artistas consagrados, sonidos emergentes y promesas que deslumbran al público en una jornada de cierre que quedará en la memoria de los amantes de la música.

Más de 100 artistas, múltiples escenarios y espectaculares shows de drones marcaron el cierre de una década dorada.

Tras dos días colmados de diversidad artística, el tercer día del festival confirmó que Lollapalooza no es solo un evento musical, sino una experiencia completa para todas las edades.

Desde los primeros artistas en tomar los escenarios al mediodía, hasta los grandes nombres que cerrarán el día, la propuesta es tan rica y ambiciosa como la historia que construyó el festival a lo largo de sus diez años en Argentina.

Familias, amigos y fanáticos de todas las edades disfrutaron de un evento que fue mucho más allá de la música.

Las expectativas eran altas, y no era para menos. Con un line-up que combinaba figuras internacionales de renombre, artistas consagrados de la escena local y nuevas voces que pisan fuerte, los asistentes vivieron una fiesta que abarcó géneros como el pop, el rock, la electrónica y la música urbana.

Cada escenario se transformó en un espacio para la euforia, el disfrute y, por momentos, la nostalgia, en un encuentro que cautivó tanto a las generaciones más jóvenes como a quienes acompañan al festival desde sus inicios.

Los asistentes del Lollapalooza Argentina 2025 desplegaron su creatividad con looks vibrantes, llenos de colores, brillos y estilos eclécticos que reflejaron la diversidad del festival.

El Lollapalooza 2025 no solo celebró su décimo aniversario con una impecable organización y una grilla de lujo, sino que también reafirmó su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del continente. A continuación, un recorrido por los momentos más destacados de este último día.

Los primeros talentos del día

Estratosfera abrió la jornada con un set envolvente de texturas electrónicas y exploración sonora.

Estratosfera fue el encargado de inaugurar el escenario a las 12:45, llevando su propuesta de música electrónica con un enfoque experimental que cautivó a los primeros en llegar al Hipódromo de San Isidro.

Su set, cargado de beats envolventes y sonidos atmosféricos, creó un paisaje sonoro que sumergió a los asistentes en un viaje único mientras el día comenzaba a tomar forma.

Los paisajes sonoros de Estratosfera ofrecieron un viaje musical temprano en el Lollapalooza.

Este dúo dejó en claro su capacidad para crear momentos introspectivos y llenos de energía, marcando un inicio prometedor para la jornada.

Lichi inauguró el escenario Alternative con canciones emotivas y letras cargadas de frescura.

A la misma hora, aunque en otro de los escenarios, Lichi abrió con su estilo íntimo y emocional.

La sensibilidad de Lichi conquistó a quienes buscaban una experiencia íntima y reflexiva.

Con una guitarra como su principal compañera y letras que hablan de experiencias cotidianas, el joven artista conectó rápidamente con quienes buscaban propuestas frescas y auténticas.

Entre acordes de guitarra, Lichi mostró por qué es una de las promesas emergentes del indie local.

Su presentación, cargada de sensibilidad, fue un perfecto inicio para quienes llegaron temprano al festival y logró destacar entre el dinamismo característico del evento.

Lara Project mezcló sonidos electrónicos y acústicos en un set cargado de emociones.

A las 14:15, Lara Project tomó el escenario para continuar la jornada con una presentación que combinó sonidos electrónicos y acústicos.

La fusión entre modernidad y emotividad definió el paso de Lara Project por el Lollapalooza.

Su set melódico y envolvente fue una experiencia para los sentidos, alternando entre ritmos optimistas y momentos introspectivos. Temas como “Luces de neón” destacaron, dejando una fuerte impresión en los espectadores que disfrutaron de su innovadora propuesta.

Temas como “Mentira” y “No fue” lograron que el público conectara y coreara cada palabra.

Más tarde, fue el turno de Chita, quien aportó toda la elegancia de su R&B y pop contemporáneo. Con canciones como “Mentira” y “No fue”, la artista consolidó su capacidad para liderar momentos cargados de emoción y conexión con el público.

Chita agradeció a su público mientras ofrecía uno de los momentos más importantes de la tarde.

Su potente voz y una presencia escénica magnética dejaron claro por qué es una referente en la escena local.

La potente voz de Chita resonó entre los asistentes, consolidándola como una de las figuras del día.

Chita agradeció al público y desde el campo, la gente le retribuyó con una ovación.

Girl in Red cautivó al público con una interpretación cargada de emociones.

A las 17:45, Girl in Red se hizo presente y sumergió al público en una experiencia cargada de melancolía y sensibilidad. La noruega, conocida por su capacidad de conectar con las emociones, se presentó y desplegó una lista de temas que incluyó grandes éxitos como “We Fell in Love in October” y “Serotonin”.

La noruega conquistó al público argentino con su indie pop y canciones icónicas como “Serotonin”.

Su voz introspectiva y la energía contenida de su actuación generaron un ambiente íntimo a pesar de la magnitud del festival.

Con una conexión única con los asistentes, Girl in Red dejó su marca en la tercera jornada del Lollapalooza.

Girl in Red agradeció varias veces al público argentino, destacando lo especial que fue para ella actuar frente a una audiencia tan efusiva. Desde el público, la respuesta fueron aplausos ensordecedores.

*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y Prensa Lollapalooza

Noticia en desarrollo