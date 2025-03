Una réplica virtual de la Basílica de San Pedro llega a Minecraft por iniciativa del Vaticano

Vaticano presenta un nuevo juego de Minecraft.

En un esfuerzo por conectar con las generaciones más jóvenes y promover el conocimiento de su patrimonio cultural, el Vaticano ha presentado un innovador videojuego basado en Minecraft, que permite a los usuarios explorar virtualmente la Basílica de San Pedro.

Según informó Euro News, el proyecto, titulado “Peter is Here” (Pedro está aquí), forma parte de las iniciativas del año jubilar del Vaticano y busca combinar entretenimiento con educación histórica y artística.

El videojuego, desarrollado en colaboración con el programa Minecraft Education de Microsoft, ofrece una representación tridimensional de la icónica basílica. Los jugadores pueden recorrer sus pasillos, interactuar con sus obras de arte y aprender sobre la historia detrás de las estatuas, mosaicos y demás elementos arquitectónicos.

Durante una conferencia de prensa realizada el 18 de marzo, Allison Matthews, directora de Minecraft Education, explicó que el objetivo del proyecto es proporcionar una experiencia inmersiva que permita a los niños y jóvenes descubrir las maravillas de este emblemático lugar desde una perspectiva educativa y lúdica.

Un puente entre la tecnología y la fe

El cardenal Mauro Gambetti, quien estuvo presente en la presentación del videojuego, destacó que esta iniciativa ya estaba en desarrollo antes de que el Papa Francisco fuera hospitalizado por neumonía.

También, Gambetti expresó que, de estar presente, el pontífice habría aprobado el proyecto, señalando que iniciativas como esta reflejan una perspectiva de eternidad y fe. “Lo que hacemos ahora demuestra que, a través de la diversión, en cierto sentido, nos transportamos a otra dimensión”, afirmó el cardenal, según detalló Euro News.

Además, Gambetti compartió una actualización sobre la salud del Papa Francisco, indicando que su estado estaba mejorando y que la comunidad seguía rezando por su pronta recuperación. Este comentario añadió un matiz esperanzador al evento, que no solo celebró el lanzamiento del videojuego, sino también la resiliencia del líder de la Iglesia Católica.

Minecraft como herramienta educativa

El uso de Minecraft con fines educativos no es una novedad. Según recordó Euro News, el año pasado, la plataforma fue utilizada por el proyecto UNITED24 para recrear las minas de sal de Soledar, en Ucrania, con el objetivo de visibilizar el conflicto en curso en ese país. Esta iniciativa también buscaba recaudar fondos para la reconstrucción de una escuela devastada por los ataques rusos.

Iniciativa educativa del Vaticano combina Minecraft con historia y arte (Crédito: Captura de video Minecraft Education)

Por otro lado, el diseñador de videojuegos Luc Bernard utilizó el popular juego Fortnite para crear el primer museo educativo del Holocausto dentro de la plataforma. Este espacio virtual permite a los jugadores explorar momentos clave de la historia, como los esfuerzos de Abdol Hossein Sardari, un diplomático iraní que ayudó a judíos a escapar de la Francia ocupada por los nazis, y las contribuciones del batallón de tanques de las Panteras Negras en la liberación de prisioneros judíos.

Estas iniciativas demuestran cómo los videojuegos pueden ser herramientas poderosas para la educación y la concienciación histórica.

Un proyecto con miras al futuro

El lanzamiento de “Peter is Here” no solo representa un avance en la forma en que el Vaticano se conecta con las nuevas generaciones, sino que también subraya el potencial de los videojuegos como plataformas para la difusión cultural y educativa.

Al permitir que los jugadores interactúen con la Basílica de San Pedro de una manera accesible y atractiva, el proyecto busca inspirar curiosidad y aprecio por el arte y la historia, al tiempo que refuerza los valores de la fe católica.

El videojuego busca inspirar curiosidad por el arte y la historia en jóvenes (Crédito: Captura de video Minecraft Education)

Con esta iniciativa, el Vaticano se suma a una tendencia global en la que las instituciones culturales y educativas recurren a la tecnología para llegar a audiencias más amplias. Según destacó Euro News, el proyecto no solo es una herramienta de aprendizaje, sino también una forma de preservar y compartir el legado de uno de los lugares más emblemáticos del cristianismo.