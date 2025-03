Las mejores 45 mejores fotos de la primera jornada de Lollapalooza 2025

LASSO en plena combustión Prensa Lollapalooza

La primera jornada de Lollapalooza Argentina 2025 arrancó con gran energía bajo un sol abrasador y 30 grados de temperatura. El evento, que celebraba su décima edición, convocó a miles de personas desde temprano, quienes esperaban el debut de Justin Timberlake, el regreso de Alanis Morissette y las presentaciones de Ana Mena, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Lasso y Mon Laferte, entre otros.

Justin Timberlake el encargado de cerrar la primera jornada

La presentación del cantante Justin Timberlake, casi al cierre, era una de las más esperadas del festival, por lo que muchos decidieron llegar bien temprano para tener buenos lugares y no perderse de ningún detalle. El exmiembro de NSYNC comenzó a interpretar “Mirrors”, uno de sus grandes éxitos, que generó un griterío ensordecedor.

Durante la hora y media que duró el concierto, el carisma del príncipe del pop se hizo palpable y el cariño del público fue más allá. Un clásico de los espectadores argentinos es el “olé, olé, olé” y por primera vez en su vida Timberlake recibió la ovación típica de nuestro país. Fue un cierre increíble para la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2025.

Alanis Morissette otra de las figuras de Lollapalooza 2025 Prensa Lollapalooza

Miles de fans se dirigieron al escenario Samsung para recibir a Alanis Morissette, otro de los platos fuertes de la noche. Las pantallas se encendieron y comenzaron a proyectar imágenes de su vida, su trayectoria, haciendo un recorrido por su vida.

Lasso en otro momento de su shw Prensa Lollapalooza

Luego, la intérprete de “Ironic” salió a escena luciendo un jean claro, remera negra y una camisa azul.

KIDZAPALOOZA ya es un clásico del megaevento Prensa Lollapalooza

Con armónica en mano, la canadiense provocó la euforia de miles de fans al cantar “Hand In My Pocket”. “Es grandioso volver a verlos”, dijo la cantante ante la multitud.

Barry Can’t Swim en el escenario Prensa Lollapalooza

A las 22:30, la cantante chilena Mon Laferte apareció en el escenario Alternative Stage, desatando la euforia de un público que la aguardaba con expectación.

Mon Laferte otro de los paltos fuertes Jaime Olivos

Desde los primeros acordes, interpretó algunos de sus temas más reconocidos, generando una respuesta inmediata entre los asistentes, quienes la acompañaron con gritos, aplausos y una calurosa recepción durante toda su actuación.

Ca7riel & Paco Amoroso dieron un vistoso show Prensa Lollapalooza

Para esta presentación, Mon Laferte eligió un vestuario que resaltó su carácter escénico y su estilo inconfundible.

La gastronomía, el otro plato fuerte Gustavo Gavotti

Se mostró con un audaz conjunto en tono verde, compuesto por un corset elegante adornado con detalles ornamentales que acentuaban su figura, y una pollera cuyo borde inferior presentaba encaje, aportando un matiz de sensualidad y sofisticación al conjunto.

Nessa Barrett en Lollapalooza Prensa Lollapalooza

Cuando el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte del Hipódromo de San Isidro, CA7RIEL & Paco Amoroso dieron inicio a su esperado show.

Micro TDH arriba del escenario Prensa Lollapalooza

Luego de su comentado listening party en Lollapalooza 2024, en el que hicieron una escucha de Baño María en un jacuzzi, los artistas respondieron con todo.

Los carteles se hicieron ver Prensa Lollapalooza

Así, con el éxito del tiny desk impulsando a miles de jóvenes por todo el campo, los músicos salieron a escena en el Samsung stage.

Los Ángeles Azules fueron muy aplaudidos Prensa Lollapalooza

El escenario Flow fue invadido por la alegría y el movimiento de Los Ángeles Azules. La banda de cumbia montó un gran show con numerosos artistas sobre el escenario. El grupo presentó por primera vez en vivo su tema con Kenia Os, “Una nada más”. Como si faltara agregar algo a la fiesta, los músicos sorprendieron al invitar a una fiel amiga, Ángela Leiva.

Foster the people en pleno show Gustavo Gavotti

Al termino de Ca7riel & Paco Amoroso, quienes se llevaron todas las miradas fueron Foster The People. Con 14 años de carrera, la banda de Estados Unidos llegó al Hipódromo de San Isidro siendo uno de los pesos pesados del día y luego de haber tenido su propio sideshow, días atrás. en el Complejo C.

Foster the People Gustavo Gavotti

Por esta razón, la química entre el grupo y el público era evidente. Uno de los mejores momentos se dio cuando los músicos interpretaron su hit “Sit Next To Me”, el cual acumuló más de 200 millones de reproducciones en todo el mundo.

Uno de los accesorios que eligió la gente Gustavo Gavotti

A las 15:45, Ana Mena hizo su esperado debut en el festival, presentándose con un look total black con brillos y cantando sus éxitos, lo que hizo vibrar a un público entusiasta.

PARCELS Prensa Lollapalooza

Con un look total black con detalles brillantes, Mena interpretó varios de sus éxitos más conocidos, entre ellos “Mienteme”, “Ya es hora” y “Cae el sol”. Este último, un homenaje al icónico tema de Airbag, se convirtió en uno de los puntos más altos de su presentación.

Pablopablo en Lollapalooza 2025 Prensa Lollapalooza

El artista logró conectarse rápidamente con el público argentino, quienes corearon sus canciones con gran entusiasmo, lo que emocionó profundamente a la cantante.

Mil Shake Prensa Lollapalooza

En una entrevista posterior con Teleshow , Mena comentó: “Me sentí muy eufórica, no me esperaba ver tanta gente, que se supieran mis canciones, de verdad quedé muy emocionada con el público argentino. Me lo habían contado, pero hasta que no lo vives en un festival como este no puedes contar la experiencia de esta manera. Tenía muchas expectativas, pero creo que las superaron realmente. La gente fue brutal”. Respecto a su interpretación de “Cae el sol”, Mena explicó: “Me encanta Airbag, la canción la escucho en loop, especialmente la versión en el estadio Vélez. Quisimos hacerles un pequeño homenaje, porque amo la música argentina”.

Milk Shake Prensa Lollapalooza

Simultáneamente, en el escenario Alternative , se presentó Darumas , el trío musical nominado al Latin Grammy , quienes también estaban debutando en el festival.

Planta otra de la bandas de este Lollapalooza Prensa Lollapalooza

Los jóvenes artistas, que venían de acompañar a Emilia Mernes en varias fechas de su gira, ofrecieron una fusión única de pop, disco y reggae que sorprenderá al público con su frescura y creatividad.

La Cintia encendió el megafestival Prensa Lollapalooza

A lo largo de su show, interpretaron canciones como “Mago”, un tema que mezcla pop con disco, “La Llamada”, con influencias de reggae, y su contagioso single debut “Daruma”, el cual hace alusión al amuleto japonés que da nombre al grupo y simboliza la perseverancia y el cumplimiento de los deseos.

Otro de los momentos de Ana Mena Prensa Lollapalooza

Durante su show, los artistas expresaron a Teleshow su asombro por la recepción del público, comentando que nunca esperaron tal nivel de entusiasmo y apoyo en su primera presentación en un festival de esta magnitud.

Loos looks se imponen en Lollapalooza Gustavo Gavotti

Poco después, el escenario Flow se llenó de energía con la actuación de Los Ángeles Azules , la famosa banda de cumbia. El grupo, conocido por su capacidad de contagiar de alegría a cualquier audiencia, presentó un espectáculo que incluyó colaboraciones con varios artistas invitados, lo que enriqueció aún más su espectáculo.

Ana Mena Prensa Lollapalooza

Entre los momentos más destacados se contó la interpretación de su tema “Una nada más”, realizada por primera vez en vivo junto a Kenia Os . Además, los músicos sorprendieron a los asistentes al invitar a una amiga de la banda, Ángela Leiva , para sumarse a la fiesta.

KidzPalooza Prensa Lollapalooza

Antes de salir al escenario, la banda compartió su experiencia con Teleshow en la villa de artistas, donde expresó lo especial que era para ellos presentarse en Argentina:

Ana Mena Prensa Lollapalooza

“Para nosotros es una responsabilidad muy grande, estamos aquí en nuestra Argentina, nos sentimos como en casa. Creemos que cada uno de los temas va a ser muy trabajado, por ejemplo, ‘17 años’ es una de las canciones más importantes para nosotros. Además, es increíble todas las colaboraciones que tenemos en Argentina, nos sentimos en casa”. En cuanto a la respuesta del público argentino, los músicos añadieron: “Amamos a la gente de Argentina. Cuando venimos, siempre están encima de nosotros en todas las canciones, se saben todos los temas. Nos muestran un sonido tan fuerte que no se puede apagar. No los queremos, los amamos”.

Darumas Prensa Lollapalooza

Con el sol ya comenzando a esconderse en el horizonte, el escenario Samsung se preparaba para la actuación de Ca7riel & Paco Amoroso , dos de los artistas más provocadores y esperados del día.

Justin arriba del escenario de Lollapalooza Prensa Lollapalooza

Tras su comentado listening party en Lollapalooza 2024 , donde realizó una escucha de su álbum Baño María mientras se relajaban en un jacuzzi, los músicos respondieron con un show explosivo que cautivó a los miles de jóvenes presentes.

Look con trenzas para Lollapalloza Gustavo Gavotti

En su presentación, la banda montó dos enormes cabezas inflables, similar a las de su cortometraje Papota , lo que añadió un toque surrealista y visualmente impactante a su actuación.

Otros chicos que eligieron el abanico Gustavo Gavotti

La puesta en escena no decepcionó, ya que la banda se mantuvo fiel a su estilo único, provocando gritos y aplausos con cada tema.

La increíble puesta de CA7RIEL & Paco Amoroso Jaime Olivos

Uno de los momentos más inolvidables ocurrió durante la interpretación de “#tetas”, cuando musculosos luchadores vestidos con pantalones cortos de leopardo subieron al escenario, caminando por una pasarela mientras los artistas continuaban su espectáculo, lo que generó una gran ovación por parte del público.

CA7RIEL & Paco Amoroso

Lollapalooza Argentina continúa su celebración de diez años con una jornada llena de emociones, mientras se prepara para el segundo día del festival. Este sábado, millas de fanáticos llenarán el Hipódromo de San Isidro, donde podrán disfrutar de las presentaciones de Shawn Mendes y la potencia de Tool .

El público fue colmando el hipódromo desde el comienzo de la jornada

El canadiense regresa al país tras su última actuación en 2019, mientras que la banda estadounidense hará su debut en Argentina.

CA7RIEL & Paco Amoroso

Con el lanzamiento de Shawny se reencontrará con el público argentino ., su nuevo disco previsto para octubre, Mendes regresa a los escenarios y se reencontrará con el público argentino, ansioso por revivir los momentos de su última visita en 2019.

Shawn Mendes , días antes de su presentación en el festival, fue visto paseando por el barrio porteño de San Telmo, donde interactuó con sus seguidores y generó gran revuelo en las redes sociales. En las imágenes, se le ve con una indumentaria casual: camiseta negra, jeans celestes y una bandolera de detalles étnicos. Además, comenzó a seguir a la cantante Tini Stoessel. en Instagram , lo que aumentó la atenciónen Instagram, lo que aumentó la atención mediática.

Los tatuajes no faltaron en la primera jornada

Desde Buenos Aires, el cantante compartió un mensaje en sus redes sociales, acompañado de un emoji de la bandera argentina. “Estoy muy contento de estar aquí, recibiendo mucho amor en la ciudad”, expresó en inglés. Al final del video, agregó: “Hace mucho tiempo que no venía, así que estoy emocionado de tocar el sábado. Nos vemos pronto, gracias por todo”.

Por otro lado, Tool será uno de los números más esperados del día . la bandaserá uno de los números más esperados del día. La banda de metal progresivo hará su debut en Argentina en el marco del décimo aniversario del festival. Su actuación será un evento destacado para sus seguidores en el país.

Jaime Olivos

Desde su formación en 1992, Tool ha sido reconocida por su estilo musical complejo , que combinaha sido reconocido por su estilo musical complejo, que combina distorsiones oscuras, bajos prominentes y una percusión única. El vocalista Maynard James Keenan. también es clave en la identidad sonora y visual del grupo .También es clave en la identidad sonora y visual del grupo.

Gustavo Gavotti

En una entrevista con Teleshow , el guitarrista Adam Jones expresó su emoción por la primeraexpresó su emoción por la primera visita a Sudamérica: “Nunca hemos estado allí, y por fin se dio. Estamos muy emocionados por tocar para un público que nos aprecia. Eso probablemente sea la razón por la que estamos encabezando el festival”.

Otro momento de la gastronomía del festival

Tool presentará un espectáculo que fusionará su virtuosismo musical con una propuesta visual que incluye elementos psicodélicos, surrealistas y esotéricos, alejándose de los videos musicales convencionales y ofreciendo una experiencia única.

Looks coloridos Gustavo Gavotti

En cuanto a los artistas locales, destacan WOS y La K’onga . WOS , un nombre central de la escena urbana argentina, traerá su mezcla de rap y rock, mientras que la banda cordobesa La K’onga hará vibrar a los asistentes con su cuarteto.

La familia también es parte de Lollapalooza Gustavo Gavotti

Desde el exterior, la canadiense Tate McRae presentará lo mejor de sus discos Think Later y I Used to Think I Could Fly . También estará el DJ y productor Zedd , quien ofrecerá un set de música electrónica. Por su parte, Teddy Swims llevará su fusión de R&B, soul, country y pop al escenario, mientras que The Marías hará lo propio con su The Submarine Tour . Además, Sepultura representará el heavy metal con su estilo consolidado desde Brasil.

Los Gen Z son parte del público Gustavo Gavotti

Otros artistas del sábado incluyen Inhaler , Wave To Earth , San Holo y Artemas , lo que promete una jornada musical diversa que abarcará una amplia gama de géneros y estilos.

Gustavo Gavotti

Así, la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2025 se consolidó como una celebración inolvidable, llena de sorpresas, nuevas propuestas y un público entusiasta que vivió cada momento al máximo, reafirmando el carácter único del festival que, a lo largo de sus diez años en el país, ha logrado transformar el panorama musical argentino.

Gustavo Gavotti

Fotos: Gustavo Gavotti. Jaime Olivos