El edredón artesanal abandonó el armario y se convirtió en tendencia en el diseño de interiores

El edredón acolchado vintage vuelve a ocupar un lugar central en la decoración de interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los edredones acolchados vintage han vuelto con fuerza a la decoración y figuran entre los detalles más buscados para dar calidez, textura e historia a una casa.

Según House Beautiful, piezas que antes quedaban guardadas en el armario de ropa de casa o se conservaban por valor sentimental ahora se aprecian por su carácter artesanal y por cómo transforman un ambiente.

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Son tendencia porque aportan autenticidad, un aspecto vivido y trabajo hecho a mano en un momento en que muchos compradores se alejan de los productos fabricados en serie.

Las costuras a mano y el desgaste natural convierten cada pieza en un textil irrepetible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio citado, antes de adquirir uno conviene revisar la confección, los patrones, el estado de conservación y la calidad de los materiales, con preferencia por 100% fibras naturales, como algodón, o una mezcla de algodón y lino.

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Para Virginia Chamlee, anticuario y autora de Big Thrift, el cambio responde al cansancio frente a lo uniforme. En declaraciones recogidas por el medio, señaló que los consumidores buscan objetos hechos a mano, con uso y antigüedad.

La artista y diseñadora Bari J. Ackerman, de Bari J. Designs, vinculó ese interés con la búsqueda de piezas con pasado. Ackerman afirmó que, en la era de la IA, crece el deseo de bienes artesanales con historia y que lo que antes se veía como casero ahora se percibe como una rareza valiosa.

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La búsqueda de autenticidad impulsa el interés por objetos con historia y trabajo artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué crece el interés por los edredones acolchados vintage

El interés renovado por estas piezas forma parte de una búsqueda más amplia de autenticidad en el diseño. Frente a la producción en serie, los edredones antiguos destacan por sus costuras a mano, su desgaste natural y un estilo irrepetible que conecta el interior de una vivienda con el pasado.

A ese factor se suma el precio. Krista Wells, de Georgestown On My Mind, dijo que a la gente le gusta comprar de segunda mano y que estos textiles suelen costar una fortuna, de modo que encontrar uno barato aumenta su atractivo.

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La confección, los patrones y el estado de conservación definen el valor de un quilt antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar antes de comprar una pieza vintage

Al buscar una de estas piezas, la confección y los materiales ocupan el primer lugar. Chamlee aconsejó fijarse en diseños elaborados, patrones auténticos y señales claras de trabajo manual, como costuras pequeñas y regulares.

El desgaste moderado entra dentro de lo esperable y puede sumar encanto. Aun así, un adelgazamiento acusado del tejido o daños extensos pueden limitar su uso, salvo que el comprador quiera reutilizar la pieza con otro fin.

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Las fibras naturales como algodón y mezclas con lino envejecen mejor que las sintéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olivia Massie, fundadora y directora creativa de Maison Venu, remarcó que el aspecto principal al comprar un quilt es la calidad de los materiales. La diseñadora recomendó elegir piezas hechas con fibras naturales, como algodón o mezcla de algodón y lino, porque envejecen mejor y resultan más consistentes que las fibras sintéticas.

El peso también influye en la elección. Aunque los quilts clásicos de capas de algodón mantienen su vigencia, Massie dijo que suele inclinarse por piezas con una caída algo más pesada, porque transmiten una presencia más definida dentro del espacio.

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Dónde encontrarlos y cómo integrarlos en la decoración

Las ventas de herencias y los barrios históricos reúnen oportunidades fuera de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chamlee sostuvo que algunas de las mejores piezas aparecen fuera de internet. Las ventas de herencias, sobre todo en barrios antiguos e históricos, pueden ocultar hallazgos valiosos, y la experta recomendó revisar armarios, estantes altos y camas.

Massie defendió que un quilt puede encajar en cualquier parte de la casa. En el dormitorio, propuso colocarlo a los pies de la cama o bajo el edredón, como colcha ligera, en especial durante el invierno.

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Las piezas más pequeñas también tienen lugar en salas de estar. Massie explicó que los modelos de tamaño individual pueden colocarse detrás de los cojines de un sofá o un sillón para añadir textura y abrigo sin recargar el ambiente.

Las piezas especiales también se exhiben como arte textil en la pared para resaltar su confección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trata de una pieza especial, el textil también puede pasar a la pared como arte textil. Según House Beautiful, exhibirlo de ese modo permite destacar la confección y adaptarlo a estilos de interior muy distintos.

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Ackerman planteó otra salida para los ejemplares dañados que ya no pueden repararse. La diseñadora dijo que esos quilts pueden cortarse para retapizar muebles o crear almohadas, y contó que ha usado piezas nuevas y antiguas para sillas, calcetines navideños y otros proyectos.

La lógica de compra pasa también por reconocer una pieza difícil de repetir. En el mercado de segunda mano, donde cada hallazgo es distinto, dejar pasar un diseño convincente puede significar no encontrar otro parecido.