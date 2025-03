¿El fin de las apps de citas?: a diez años de su creación, por qué ya no son tan elegidas

Apertura Tomas Balmaceda

Las apps de citas están cumpliendo años, diez exactamente. Lo que en un principio era una novedad, hoy ya es moneda corriente a la hora de quienes eligen la tecnología para empezar nuevas relaciones. Sin dudas, en materia de vínculos, hay y después de las apps.

El filósofo Tomás Balmaceda analizó en Infobae en Vivo, los cambios en las formas de conocer personas y las dificultades que enfrentan quienes buscan pareja en la actualidad. Para experto, la crisis radica en que “la gente se hartó, por lo menos, de las apps tradicionales”.

Entre los factores que menciona, se destaca la paradoja de la elección: “Tener tantas opciones al ser humano, lo pone mal, lo abruma”. Según explicó Balmaceda, la abundancia de alternativas en las aplicaciones de citas genera incertidumbre: “Cuando vos tenés que elegir entre dos cosas, te parece que es difícil, pero si te digo que podés elegir entre 100 o 200 cosas, te parecería que es más fácil, y es todo lo contrario”.

“Mucha gente usa fotos un poquito trucadas", dijo Balmaceda

En Infobae en Vivo, el ciclo audiovisual conducido en la edición de la tarde de 18 a 21 horas, por los periodistas Jesica Bossi, Maru Duffard, Federico Mayol y Diego Iglesias, quienes analizan la agenda del día y ponen en valor los temas indispensables para comprender la actualidad, el experto sostuvo que se suma la falta de autenticidad en las plataformas.

Balmaceda señaló que las imágenes suelen estar retocadas o no coinciden con la realidad: “Mucha gente usa fotos un poquito trucadas, muchas fotos en París o en Brasil este verano. Pero después te das cuenta de que no es lo que esperabas”. Además, mencionó que muchas personas han mantenido sus perfiles sin actualizar durante años: “Si vos me dijiste que medís 1,79 y viene un tipo de 1,60, te das cuenta. O alguien que pone una edad y después en persona es diez años mayor”.

Otro aspecto que mencionó es el cansancio que generan los dispositivos móviles en la vida cotidiana: “Mucha gente, sobre todo los más jóvenes, está diciendo: ‘No quiero saber más nada con los teléfonos’. Uso el teléfono para laburar, tengo a mi jefe en WhatsApp, veo noticias todo el tiempo, estoy en redes sociales... ¿También tengo que seguir con el teléfono para buscar pareja?”.

En la era digital, personas utilizando una app de citas en su celular buscan vínculos significativos, exploran el sexting y buscan el match perfecto. Una ventana a las nuevas formas de salir. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el filósofo, este hartazgo ha impulsado la aparición de nuevas formas de contacto.

Además, citó estudios realizados en Estados Unidos que indican que “hoy es más difícil ponerse de novio que hace diez años”. En ese sentido, mencionó la pérdida del llamado “levante callejero”: “Hace diez años que la gente no levanta en la calle. Imaginate que volvés al mercado y ya no sabés cómo hacerlo”.

Según Balmaceda, esta falta de práctica hace que muchas personas se sientan inseguras a la hora de conocer a alguien fuera de una aplicación.

Nuevas alternativas

Ante este escenario, han surgido nuevas alternativas para conocer personas. Balmaceda mencionó tres opciones recientes, entre ellas Gleeden, una aplicación pensada para mujeres que buscan relaciones no monogámicas. “Podríamos decir, de manera porteña, que es una app de trampas”, afirmó en tono jocoso.

Según explicó, la plataforma permite mantener discreción: “Le podés cambiar el ícono para que no sea identificable en el teléfono”. También aseguró que las usuarias pueden controlar su identidad y que su información privada no se filtra.

En la era digital, personas utilizando una app de citas en su celular buscan vínculos significativos. Sin embargo, conocer gente cara a cara vuelve a ser tendencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra opción que mencionó es TimeLeft, una plataforma que organiza cenas a ciegas para grupos de seis personas. “Un algoritmo junta tus respuestas a ciertas preguntas y te arma una cena con cinco personas más”, explicó Balmaceda. “Podría ser tranquilamente esta mesa, pero sin conocernos previamente”. La idea es propiciar interacciones fuera del entorno digital y sin la presión de las aplicaciones convencionales. “Es interesante porque nadie sabe nada de nadie hasta que se sienta en la mesa”, agregó.

Finalmente, destacó el regreso de las citas a ciegas y la búsqueda de nuevas formas de socialización. En su opinión, la fatiga digital también ha generado un interés por experiencias fuera de las pantallas: “Para muchas personas, hoy es más difícil hacer nuevos amigos que encontrar pareja”.

Tomás Balmaceda en Infobae en vivo de 18 a 21

Un estudio de la aplicación Inner Circle reveló que el 61% de los usuarios en Argentina prefiere conocer personas en encuentros cara a cara. Sin embargo, el 57% considera que, desde la aparición de las apps de citas y las redes sociales, la gente se volvió menos sociable en las salidas nocturnas, y el 63% cree que los solteros hacen menos esfuerzo para iniciar conversaciones en bares.

Ante este panorama, las fiestas de solteros ganan popularidad como una alternativa para conocer personas sin intermediación digital. El 93% de los encuestados afirmó que asistiría a un evento de este tipo, ya sea porque lo considera una opción entretenida para salir por la noche (32%) o porque lo ven como la forma más cercana a coincidir con otros que buscan pareja (19%).

La nota completa en Infobae en vivo