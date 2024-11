El truco para eliminar el olor a orina de gato de casa que no falla

Eliminar el olor a pis de gato de la casa es esencial para mantener un ambiente agradable cuidando el bienestar del hogar y de quienes lo habitan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar el olor a pis de gato de la casa es esencial para mantener un ambiente agradable y evitar que el gato vuelva a orinar en el mismo lugar. Este aroma persistente puede resultar molesto y, si no se trata adecuadamente, podría impregnar muebles y alfombras.

Existen varios métodos efectivos para neutralizar estos olores, desde soluciones caseras hasta productos especializados, permitiendo que tu hogar recupere su frescura.

Cómo eliminar el olor a pis de gato de casa

Los limpiadores enzimáticos son ideales para eliminar la orina (Archivo)

Es fundamental no solamente limpiar las áreas en las que el gato orinó, sino también desodorizarlas ya que si reconoce su olor es posible que vuelva a hacer sus necesidades en ese lugar. Además, se debe actuar con rapidez, ya que mientras más tiempo pase la orina sobre la superficie, es más probable que se impregne su olor y deje una mancha.

Desde la ONG Sociedad Humanitaria de Estados Unidos, dedicada a promover el bienestar de los animales, recomiendan los siguientes pasos a seguir para lograr deshacerse de las manchas y el olor a orina en textiles: si el objeto se puede lavar en un lavarropas, por ejemplo sábanas y prendas de vestir, se le debe agregar bicarbonato al detergente que se usa normalmente. Si esto no logra eliminar por completo el mal aroma, se pueden conseguir limpiadores enzimáticos que descomponen los compuestos orgánicos del pis sin dañar las telas.

Con respecto a los sillones, se deben sacar las fundas manchadas inmediatamente luego de que el gato orinó para evitar que se impregne el olor, y se las debe lavar en el lavarropas. Si no se pueden retirar las fundas, se deben localizar las manchas y limpiarlas con un limpiador enzimático lo más rápido posible.

Para eliminar las manchas de pis en el piso y muebles se recomienda lo siguiente: si son muy notorias, es probable que se deba reemplazar la pintura o el barniz, luego de limpiar adecuadamente el área, para eliminar efectivamente las manchas. “Las pinturas de esmalte lavables y algunos papeles pintados lavables pueden responder favorablemente a los limpiadores enzimáticos”, comentan desde la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos.

Los limpiadores enzimáticos son ideales para eliminar la orina. Sin embargo, se debe tener en cuenta qué limpiadores no utilizar. Los expertos de la Universidad de Cornell explican que se deben evitar “los productos de limpieza que contengan amoníaco o vinagre, ya que huelen a orina y pueden ser irritantes”.

La lavandina y el cloro no son recomendables ya que contienen componentes químicos que, al reaccionar con la orina de los animales, pueden liberar gases tóxicos que son dañinos para la salud de humanos y mascotas. Además, son capaces de generar irritación y hasta lastimaduras en los gatos si entran en contacto con la sustancia. A esto se le suma que ambos productos son ineficaces a la hora de eliminar el olor, así que no es recomendado utilizarlos para limpiar pis de gato.

Por qué la orina de gato tiene olor a amoníaco

La orina de gato tiene olor a amoníaco debido a la presencia de urea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orina de gato tiene olor a amoníaco debido a la presencia de urea, un compuesto que, al descomponerse, libera amoníaco. Este proceso se intensifica si la orina permanece expuesta al aire durante mucho tiempo, lo que hace que el olor sea más fuerte y notable.

Por qué mi gato no orina en su caja de arena

Los motivos por los que tu felino no quiere usar el arenero pueden ser desde algo tan simple como que no está limpio hasta problemas de conducta o de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos son de los animales más limpios del mundo y a diferencia de otras mascotas, son capaces de enterrar sus propios desechos, de acuerdo con la cadena de hospitales para mascotas Mivet. El arenero forma parte de uno de los aditamentos importantes para el cuidado de estos animales domésticos, sin embargo habrá ocasiones en los que no quiera utilizarlo y haga sus necesidades en otro lado.

Los motivos por los que tu felino no quiere usar el arenero pueden ser desde algo tan simple como que no está limpio hasta problemas de conducta o de salud que le impiden llegar a tiempo al lugar donde está la caja. Mivet explicó que este tipo de comportamientos no son por capricho, sino porque tiene un problema. Algunas causas de esto pueden ser:

Problemas de salud: infecciones urinarias, enfermedades renales o diabetes pueden causar dolor al orinar, lo que hace que el gato asocie el arenero con esa incomodidad y busque otros lugares.

Estrés o cambios en el entorno: cambios en la rutina, nuevos miembros en el hogar (intentará marcar territorio) o incluso mudanzas pueden estresar al gato, llevándolo a dejar de usar el arenero.

Arenero sucio o incómodo: los gatos son animales muy limpios y exigentes. Si el arenero no se limpia con suficiente frecuencia o no es del tamaño adecuado, el gato puede optar por hacer sus necesidades en otro lugar.

Problemas de comportamiento: la territorialidad o la necesidad de marcar territorio puede hacer que el gato orine fuera del arenero, especialmente si hay otros gatos en el hogar.

Qué enfermedades transmite el pis de gato

El pis de gato puede transmitir algunas enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pis de gato puede transmitir la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede afectar a humanos y otros animales. Esta bacteria suele encontrarse en agua o suelo contaminado con orina de animales infectados. Aunque es raro, la toxoplasmosis también puede ser transmitida a través de la orina si está mezclada con las necesidades de nuestro gato.