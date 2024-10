De la esclerosis múltiple al cáncer de pulmón: cuáles son las enfermedades que afectan de manera diferencial a las mujeres

El Roche Press Day 2024 se realiza en Miami, Estados Unidos

(Enviada especial a Miami) Si bien existen enfermedades que son propias de las mujeres, también se presentan patologías que afectan de manera diferencial. Por eso, especialistas del área sanitaria plantearon la necesidad de pensar un diseño de servicios de salud integral.

En Latinoamérica cerca del 30-40% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en etapa metastásica avanzada, según el estudio A Review of Breast Cancer and Outcomes in Latin América. Por eso, los especialistas son coincidentes en reforzar la atención preventiva.

“Se necesita una política central, investigaciones específicas para el género y que haya representación clínica. Que la voz de la mujer se escuche”, planteó Betty Pío, de Vida de Kearney, quien hizo énfasis en la necesidad de contar con políticas de cobertura que sean totales y no solo del cáncer sino que incluya la contención en las distintas áreas de impacto.

Si bien hay enfermedades que son inherentes a la mujer, existen otras que prevalecen en ellas. La doctora Flavia Nelson de la Universidad de Miami sostuvo que la esclerosis múltiple es prevalente en mujeres y “afecta en la edad reproductiva y la capacidad de la mujer”.

Flavia Nelson, directora de la División de Esclerosis Múltiple de la Universidad de Miami; dra Melissa Juárez especialista en oncología medica de CIMCA; y dra Carolina Sardi Correa médica oftalmóloga de la Clínica Oftalmológica de Antioquia

“Hay 2 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo y un millón en EEUU. En el sur de Miami hay mucha migración y muchos no tienen acceso al seguro médico”, detalló sobre la problemática en torno a las personas que migran y sienten que no pueden tener acceso a los médicos.

“La mujer hispana presenta síntomas tres años antes y va a traer un peor pronóstico. Y el tratamiento se puede retrasar más que en otras personas, el costo es muy alto y mientras diagnostiquemos más temprano podremos prevenir”, destacó.

Las enfermedades visuales también se presentan de manera diferencial en mujeres. La doctora Carolina Sardi Correa, de la Clínica Oftalmológica de Antioquia, advirtió que “si pensamos en el signo de visión, todos lo valoramos pero es un tema invisible en la agenda pública. 4 de cada 100 personas tiene un problema visual, el 60% de los casos de ceguera en mujeres. No se sabe cómo impacta en esto la menstruación o menopausia, que son aspectos inherentes a la mujer”.

Este año el evento apuesta por buscar soluciones a la brecha de género en materia de salud

En relación al cáncer de pulmón, la doctora especialista en oncología Melissa Juarez, de CIMCA, sostuvo que “es más frecuente en hombres pero es cierto que cuando una mujer se presenta con cáncer de pulmón no fuma”, aspecto que se consideró como un indicador relevante para analizar en particular porque “los pacientes que no fuman son casi siempre más jóvenes”.

Sobre cómo cambiar la realidad, Juárez planteó que una de las primeras cosas es cómo se realizan los estudios clínicos y la recolección de datos. “No tenemos visibilidad sobre cuántas mujeres cuidan a las personas con cáncer de pulmón” y “tiene que haber un foco feminista” en los estudios de investigación. Sumado a ello, se planteó la necesidad de mayor educación y prevención.

Véronique Billia líder de LINK powered by Roche

De manera coincidente, Véronique Billia de Roche remarcó que “hay enfermedades que impactan de manera distinta en mujeres y enfermedades que impactan por su rol de cuidadoras” y es que el rol de cuidar a una madre con Alzheimer o a un niño con enfermedad rara también tiene impacto en la salud integral de la mujer, por eso “me parece dramático no tener más datos al respecto”.

En diálogo con Infobae, María Pía Orihuela de Roche Farma Argentina resaltó la existencia de enfermedades que tienen mayor impacto en las mujeres. Por eso, desde Roche se trabaja en líneas de investigación en torno al cáncer, neurociencias, salud visual, enfermedades cardiometabólicas y Alzheimer.

“Venimos investigando en Alzheimer hace algún tiempo ya y seguimos comprometidos con eso y esperamos tener en el futuro algún tratamiento que pueda llegar a cambiar lo que es esta enfermedad que es tan dura”, y que también tiene mayor incidencia en las mujeres.

María Pía Orihuela de Roche Farma Argentina, gerente general de Roche Argentina

Por otra parte, la transformación digital en salud puede ser relevante para cerrar brechas de género, el doctor Henrique Mandetta, ex ministro de Brasil, remarcó que “la principal consecuencia de la digitalización son las preguntas que se tienen que hacer frente a los datos. Hay problemas complicados como hacer un sistema para colocar la conexión, pero el complejo es multisectorial y envuelve otros actores, no solo de la salud sino de la sociedad civil y las mujeres que hacen las preguntas”.

“La inteligencia artificial es un recurso para problemas complicados, pero los problemas complejos son ligados a filosofías y cuestionamientos. Es una herramienta muy importante para el siglo XXI y será maravilloso”.