Latinoamérica está acercándose a los países desarrollados en materia de enfermedades no transmisibles

Este año, el Roche Press Day busca, de la mano de expertas, soluciones que aseguren la equidad en lo relacionado con la asistencia sanitaria (Foto: roche_es)

(Enviada especial a Miami) El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, en un contexto de recursos cada vez más limitados, plantean grandes desafíos para los sistemas de salud en Latinoamérica. Sin embargo, uno de los focos centrales es la desigualdad de género y el pensar la salud como inversión.

Durante el Roche Press Day realizado en Estados Unidos, Rolf Höenger, Head para Roche Farma en América Latina, planteó a Infobae que Latinoamérica “está acercándose muchísimo más rápidamente a los países desarrollados. ¿Y por qué? Porque la población está envejeciendo y el peso de las enfermedades es mucho más parecido al de un país europeo”.

En este sentido, consideró que “las enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes, cardiovasculares y neurológicos están creciendo, y eso es parte del cambio” en particular porque las personas viven más años y por eso la población está envejeciendo y teniendo estos problemas.

Si bien la problemática sanitaria de enfermedades no transmisibles es similar al de países europeos, la diferencia radica en que los primeros invierten aproximadamente cuatro veces más de lo que invierte América Latina.

Al respecto, Hönger explicó que “en América Latina generalmente tenemos sistemas subfinanciados y lamentablemente, el gasto solamente público depende en muchos países del gasto del bolsillo que es de altísimo riesgo para la población”.

“Entonces, hay una brecha enorme donde probablemente en América Latina el 50% de los pacientes que nosotros siempre pensamos que existen, probablemente no tienen acceso a un sistema de salud y especialmente a la parte de las terapias innovadoras”, expresó.

Las enfermedades en las mujeres muchas veces son detectadas más tardíamente que los hombres (Foto: freepik.es)

Pese a las complejas situaciones que atraviesan distintos países de Latinoamérica, Höenger destacó que hay sistemas de salud que son muy avanzados, tal es la situación en Uruguay o Colombia. A partir de estos casos, el profesional resaltó la perspectiva de ver a la salud como una inversión y no como un gasto.

Pensar la salud como inversión para mayor productividad

“Necesitamos pensar que la salud no solamente es el individuo, sino que estamos mejorando la situación. También tiene un impacto en la economía. Como economista, la primera lección que aprendimos en cómo desarrollar un país era invertir en salud, en educación y en infraestructura. ¿Y por qué? Porque la inversión en salud te garantiza que en la edad temprana las personas tengan mejores oportunidades para ir a la escuela. Obviamente, si vas, después es mejor la productividad que tiene una persona que está mejor educada, pero también mejor de salud”.

Más allá de los desafíos en el sistema sanitario, las mujeres enfrentan brechas que son propias del género. Uno de los principales aspectos es que las mujeres tienen “diferentes enfermedades que necesitan atención. Y se ha visto que las mujeres muchas veces son detectadas más tardíamente que los hombres”.

Al registrarse una demora en el diagnóstico, “se perdió mucha calidad de vida, pero si pensamos en cáncer de mama hasta se puede perder la posibilidad de curar ese paciente. Y creo que por eso es tan importante de ver”, expresó el profesional.

Por otra parte, Hönger indicó que el 70% de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres. “Si piensas en toda América Latina, no hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeras para atender las necesidades, y si después no las cuidamos, no las tenemos sanas. Y se genera un déficit mayor”.

María Pía Orihuela de Roche Farma Argentina remarcó a Infobae que hay ciertas patologías en donde las mujeres se ven más afectadas como la artritis reumatoide, Alzheimer y también esclerosis, hay otras enfermedades que son muy nuestras como el cáncer de cuello uterino.

Al registrarse una demora en el diagnóstico, “se perdió mucha calidad de vida" (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pienso que la inversión en salud debe ser una prioridad en los países, independientemente del género, creo que la salud es un derecho humano, y los gobiernos tienen que empezar a entender o a ver o a darse cuenta que el invertir en salud tiene resultados, no solamente a nivel, vamos a llamarlo así, social, sino también a nivel económico. Por cada dólar invertido en salud tú tienes un retorno económico”, aseguró.

Desde Roche se impulsaron distintas iniciativas como los consultores rosados en Colombia u otros proyectos en Argentina o Ecuador, donde aún existen barreras psicológicas y culturales. A modo de ejemplo, Höenger planteó que en zonas rurales una de las barreras consiste en que las mujeres tienen que pedir permiso al esposo o al papá para hacerse un examen. Para mitigar dicha situación se plantean proyectos entre el ámbito público y privado para atender a la mujer de manera holística y poder realizarle exámenes para guiarla en sus necesidades.

“Hay mucho de psicología ahí, pero yo creo que son iniciativas que demuestran que se puede hacer una diferencia”, expresó. Por otra parte, Hönger mencionó una iniciativa desarrollada en Ecuador donde la atención se desarrolla de manera integral, pero manteniendo todos los idiomas nativos de algunas comunidades donde no se habla español. “Son cosas que hoy ya se facilitan para atraer a los pacientes más tempranamente a donde necesitan estar bien”, remarcó.

La Roche Press Day busca encontrar soluciones a la brecha en la salud

Por tal motivo, se destacó la apertura de los ámbitos públicos para trabajar en soluciones conjuntas debido a la complejidad sanitaria donde “nadie lo resuelve solo”, sostuvo. Más allá del bienestar y mejoras en la calidad de vida en el Roche Press Day “este año nos enfocamos un poco más también en la parte económica, demostrar que la salud tiene que ser visto como una inversión y no como un gasto y con eso construir principalmente juntos una sociedad mejor”.

Soluciones innovadoras

Más allá de pensar la inversión financiera, el profesional remarcó la importancia de garantizar la eficacia y soluciones innovadoras. De hecho, esto “puede generar muchísimas más oportunidades y creo que una de las discusiones en el panel fue que nos ayuda mucho a construir una narrativa para el Ministerio de Finanzas, porque hacemos los esfuerzos usando la tecnología para hacer el sistema más eficiente. Pero, sí hay una brecha para invertir más”, sostuvo Hönger.

María Pía Orihuela de Roche Farma Argentina remarcó que el gobierno argentino invierte 6% del Producto Bruto Interno en salud “entonces, si podemos hacer esa inversión más eficiente, creo que sería muchísima ganancia para la población”.

Como parte del trabajo conjunto con organismos de distintos ámbitos, se busca motivar la innovación. Por medio de una alianza con Fundación Garrahan se lanzó el programa Transformar Salud para la transformación digital. Uno de los proyectos consistió en crear un sistema de “telemedicina para neurología, que eso ayudó a que los pacientes con ACV de lugares alejados pudieran ser atendidos rápidamente en el lugar y a través de la telemedicina e especialistas ayudaran a que se resolviera el caso o fueran derivados”, informó Orihuela en diálogo con Infobae.

Otra de las propuestas está vinculada “con prevención de la ceguera y retina. Este es en la provincia de Buenos Aires. Se llama Retina y busca a través de inteligencia artificial hacer como un screening inicial o diagnóstico inicial de problemas de la retina que pueden llevar a ceguera para poder intervenir y tratar”.