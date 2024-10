Declararon a Gabriel Lage personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Gabriel Lage fue declarado personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (RS Fotos)

En el Salón Dorado de la Legislatura porteña se reunieron amigos y allegados de Gabriel Otero Lage, un exponente de la alta costura tanto en la Argentina como en el mundo.

Sus diseños, que suelen presentar intrincados bordados realizados a mano, trascendieron las fronteras y desfilaron desde París hasta Jakarta. Su trayectoria de más de tres décadas, repleta de hitos, hoy sumó uno más: fue declarado como personalidad destacada de la cultura por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

En un ambiente animado, donde la música resaltaba sutilmente entre las conversaciones esporádicas, los invitados recibieron al diseñador entre vigorosos aplausos.

El diseñador ingresó acompañado de la diputada María Luisa González Estevarena

Lage, compartió su alegría y emoción en diálogo con Infobae: “Me parece que es una coronación a mi vida, a mi trabajo. Y la verdad que lo agradezco de una manera tremenda. Al principio me dio una gran alegría, y cada vez más se fue transformando en emoción. Hoy la verdad que fue súper emocionante para mí, me lloré todo”.

Asistieron al evento Guchy Zappa, Eduardo Ramírez, socio de Lage, Flor Florio, Mariana Fabbiani, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra

El evento comenzó con un recorrido por su emotiva historia, desde su herencia de Haute Couture de la mano de su padre y su abuelo, reconocidos sastres en España, que lo llevó a saber coser a la corta edad de 7 años, hasta sus comienzos en la ciudad de Mar del Plata en la década del ‘90. Su nombramiento en el 2010 como embajador de la alta costura argentina por la WFO (World Fashion Organization) y su comité internacional de la World Fashion Week.

La diputada María Luisa González Estevarena, quien fue la autora del proyecto que hizo posible la designación de Lage, subió al podio y brindó unas palabras para honrar al modisto:

“La trayectoria de Gabriel Lage merecía esta distinción que hoy está recibiendo. Es un reconocimiento por más de tres décadas de trayectoria y sus aportes a la cultura argentina. Lage es sinónimo de alta costura, elegancia, glamour y diseño”.

En la primera fila, junto a Lage, estaban la diputada María Luisa González Estevarena, el Cónsul General de España en Buenos Aires, José María Ridao, María Amelia Alonso, la esposa del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Wendy Hillebrand Stanley, y Barbie Simons

Con respecto a los vestidos, agregó: “Su foco es la calidad. No se limita en el proceso industrial, sino más bien en el hecho a mano. Sus diseños son únicos, son elaborados artesanalmente con detalles bordados, plumas que enaltecen sus creaciones. La confección de un vestido puede demorar hasta seis meses. Son piezas únicas que nunca se repiten”.

Gabriel Lage crea colecciones que buscan resaltar la figura femenina a través de diseños que combinan colores, cristales, geometrías y elementos tridimensionales. Incluyen detalles como hilos de seda, perlas y una variedad de escotes y texturas que moldean una arquitectura visual sobre la silueta de la mujer.

El evento en el Salón Dorado de la Legislatura reunió a amigos y figuras destacadas del mundo de la moda para homenajear a Gabriel Lage

Cada prenda es producida en su Maison en Argentina, con un proceso completamente hecho a mano por artesanos locales.

El objetivo primordial es que cada mujer que vista sus creaciones se sienta feliz y empoderada al resaltar su personalidad y estilo propio.

Gabriel Lage junto a Barbie Simons y Wendy Hillebrand Stanley

Sus vestidos están diseñados para mujeres que se caracterizan por su alegría, libertad y frescura, y que desean disfrutar plenamente de cada ocasión importante en su vida.

“Otro aspecto que quiero resaltar es su fortaleza y su empuje frente a los diferentes desafíos, tanto personales como profesionales. Algunos difíciles que ha tenido a lo largo de su vida. Su levantarse y continuar el camino es un ejemplo a seguir y a imitar por cada uno de nosotros”, finalizó la diputada.

El Cónsul General de España en Buenos Aires, José María Ridao, dijo presente en el homenaje

Luego, un video mostró el proceso detrás de la confección de los atuendos, en los que reina el bordado y los detalles realizados a la perfección, además de premiaciones, desfiles y algunos de sus mejores trabajos lucidos por figuras como la Reina Letizia Ortiz, Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain, Juliana Awada y Mariana Fabbiani.

Mariana Fabbiani, una de las clientas más destacadas de Lage, asistió al acontecimiento

Al finalizar el cortometraje, Lage desbordó de emoción ante lo que fue un verdadero homenaje. Instantes después, la gran pantalla ubicada en el escenario del salón se iluminó nuevamente para mostrar los saludos de tres de sus más fieles clientas, Mirtha Legrand, María Belén Ludueña y Flavia Palmiero, quienes han llevado sus vestidos en múltiples ocasiones y para prestigiosos eventos.

Héctor Vidal Rivas dijo presente

La Licenciada María Amelia Alonso, funcionaria estrechamente vinculada al colectivo de ciudadanos españoles en la Argentina, también realizó un discurso en reconocimiento a Lage:

“Esta distinción llega por su trayectoria en el mundo de la moda, donde supo sobresalir con el diseño y confección de prendas de alta costura, a tal punto que sus creaciones llegaron al mundo”.

Evelyn Scheidl, Gabriel Lage y Teresa Calandra

“Sus diseños son su carta de presentación. Muestran conocimiento, refinamiento, trabajo y dedicación. Para entender ese resultado exitoso, se tiene que ahondar en el recorrido de su profesión, donde no cabe duda que el talento y la creatividad, una vez descubiertos, fueron cultivados y educados con voluntad y entusiasmo, pasando seguramente, como en todo proceso de aprendizaje y desarrollo, por aciertos y desaciertos, pero siempre avanzando con perseverancia y pasión hacia el único fin de crear y desarrollar su obra, eligiendo a la mujer como musa inspiradora para destacarla en todas sus creaciones”, añadió.

Lage emocionado junto a la diputada González Estevarena

Entre los invitados destacados se hallaban el Cónsul General de España en Buenos Aires, José María Ridao, y la esposa del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Wendy Hillebrand Stanley.

En medio de una gran ovasión, la diputada González Estevarena le otorgó el diploma a Gabriel Lage, quien posteriormente brindó palabras de agradecimiento.

De izq. a der: Miriam Blanda, Adriana Costantini, Roxana Zarecki, Barbie Simons, Wendy Hillebrand Stanley, Gabriel Lage, Mariana Fabbiani, Flor Florio, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl

“Creo que no todos lo saben, pero si no hubiera sido diseñador, hubiera tenido que ver con la música. Fui, DJ, tuve disco o boliche, como se dice ahora. Desde muy chico organizaba fiestas y bueno, llegué a los 18 años a tener una disco. ¿Y la música? La verdad que movió siempre mi vida. Cuando hacemos un desfile, estoy dos meses antes buscando la música y respiro mucho. Cuando me preguntan qué me inspira realmente, siempre me tira la música. Cuando pienso en mis comienzos pienso en música, ya que la música fue para mí una parte muy importante en mi vida”, señaló Lage entre lágrimas emotivas.

El diseñador dio un discurso en la Legislatura

“Tuve una infancia rara, mi madre falleció cuando yo era muy chico y aprendí todo con mi padre. Ya a los siete años sabía coser, cosa rara para un niño de siete años, por lo menos en ese momento en Argentina. Cuando mi padre aprendió con su padre, también era pequeño, pero era un España un poco más dura de lo que conocemos hoy, donde los niños aprendían el oficio de sus padres desde chicos y él estaba feliz y orgulloso de eso. Yo a lo mejor a los siete años aquí en Argentina no estaba tan orgulloso de eso y me costaba contarlo. Era muy difícil ir al colegio y decir que cuando volvía hacía los deberes y aprendía con mi padre”, recordó el diseñador.

Junto a su socio, Eduardo Ramírez

Además, expresó la manera en la que la música se entremezcla con su trabajo: “La música es inspiradora, nos transporta, es parte de nuestra historia de vida. La música trae recuerdos, emociona y nos hace soñar. Música son las mujeres a las que a lo largo de mi trayectoria he tenido el placer de vestir. Porque son mis mejores musas. Son pura inspiración. Cada una es una melodía diferente y en esta diferencia me obligan a utilizar distintos instrumentos para interpretar la obra que quieren”.

Gabriel Lage y María Luisa González Estevarena

“Siento que soy un privilegiado por ser elegido por las increíbles mujeres, que tengo el enorme placer de vestir para importantes momentos de su vida. Quizás los más importantes sean los casamientos, o casamientos de los hijos. Fiestas que realmente llegan a la familia. Maravillosas mujeres que dejaron y siguen dejando huella en mi historia de crear alta costura para ellas”, continuó.

Lage junto a Marisa Koifman

Finalmente, le agradeció a su socio Eduardo Ramírez, quien lo acompaña desde sus inicios, y a las personas que lo acompañan y trabajan en su taller:

“Ningún diseñador en la vida es nada sin las manos de la gente que trabaja para él. Esto es un equipo absoluto, y ellas son sin ninguna duda más importantes que nosotros. Son las manos de nuestro taller. Si no tenemos esas manos, no somos nada”.

Las prendas de Gabriel Lage incluyen elementos tridimensionales, hilos de seda y perlas, creando una arquitectura visual sobre la silueta femenina

El evento finalizó con un desfile que mostró 6 vestidos con brillantes bordados, el sello característico de Lage, que contrastaban con telas de tonos grises, rosados y beige.

Flores delicadamente confeccionadas resaltaban entre las trasparencias de los atuendos. Como no podía ser de otra manera, el paso de las modelos fue marcado por una impecable elección musical.

Durante el evento, se exhibieron seis vestidos de Lage con brillantes bordados y telas en tonos grises, rosados y beige, destacando las transparencias

“Es un reconocimiento importantísimo que tu ciudad te reconozca. Yo digo siempre que como diseñador en Argentina soñás e imaginas muchas cosas, pero al final del día, todo lo que soñaste te cuesta creer que se va a hacer realidad. Cuando yo era más chico, estábamos todavía más lejos de los centros de moda. Era como que estábamos apartados de la moda. La verdad es que a lo largo de nuestra historia como atelier, y desde mi historia como diseñador, se fueron cumpliendo muchísimas de las cosas que había soñado”, agregó.

El evento concluyó con un desfile de alta costura donde la música elegida complementó a la perfección el paso de las modelos con los diseños de Lage

“Todavía me faltan un montón de cosas que espero que se sigan cumpliendo y la verdad que no lo puedo creer. Esa es la frase: no lo puedo creer. Es un reconocimiento fantástico y sobre todo es un reconocimiento a la gente que trabaja conmigo, que es la que hace la marca, que es la que hace Gabriel Lage, que es la que hace que yo pueda presentar en el mundo y que es la que tiene la camiseta puesta todos los días. Una vez más la moda deja de ser frívola para ser premiada por el trabajo que da”, finalizó el diseñador.

*Fotos RS Fotos