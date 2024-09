Cómo es la dieta del metabolismo acelerado que hace Jennifer López

Celebridades como Jennifer Lopez siguen estrategias nutricionales para mantener un físico tonificado y niveles de energía óptimos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El metabolismo es el proceso biológico mediante el cual el cuerpo convierte los alimentos en energía. Este complejo sistema incluye la descomposición de nutrientes y la eliminación de desechos. Su funcionamiento eficiente es crucial para mantener un peso saludable y un bienestar general. Diversos factores, como la genética, la edad y el estilo de vida, pueden influir en la rapidez con la que funciona.

La dieta del metabolismo acelerado, popularizada por la nutricionista Haylie Pomroy, se basa en la premisa de que comer los alimentos adecuados en el momento oportuno puede revitalizar el metabolismo y promover la pérdida de peso.

Celebridades como Jennifer Lopez son admiradas por su físico tonificado y su energía vibrante. Esto es en gran parte gracias al enfoque en las estrategias que conforman esta dieta, además de la realización de un plan de ejercicio adecuado.

No se trata de una dieta restrictiva, pero sí establece ciertos alimentos que no deben consumirse. Antes de comenzar con este plan se debe consultar con un profesional de la salud para que determine si los nutrientes incluidos y las comidas limitadas se adecúan a lo que requiere su organismo en particular.

Qué reveló Jennifer López sobre su dieta

Jennifer Lopez reveló que consume principalmente comida orgánica y evita alimentos ultraprocesados de bajo aporte nutricional (Foto: Instagram @jlo)

La reconocida cantante y actriz reveló en una entrevista con la revista People: “No soy una comedora perfecta, pero si siento que me he portado mal durante unos días o si estoy tratando de adelgazar un par de kilos, tomo un batido de proteínas por la mañana y otro por la noche”.

Además, en múltiples testimonios afirmó que consume principalmente comida orgánica y evita los alimentos ultraprocesados, ya que contienen pocos nutrientes y muchos componentes dañinos para la salud, como exceso en grasas saturadas, azúcares y sodio.

Su entrenador Dodd Romero reveló a la revista US Weekly que López consume altas cantidades de agua por día, al menos 7 vasos. Sus principales fuentes de proteínas son el huevo, la carne vacuna y las pechugas de pollo.

En sus comidas también incorpora todos los nutrientes esenciales a partir de vegetales (coles de bruselas, broccoli, zucchini, kale), frutas (fresas, arándanos, frambuesas), alimentos con grasas saludables, como pescados que contienen omega-3, y carbohidratos, por ejemplo batatas, quinoa y avena.

Jennifer Lopez consume proteínas como huevo, carne y pollo, además de vegetales, frutas y carbohidratos como batata y quinoa (Foto: Instagram @jlo)

Sin embargo, López no se restringe a la hora de darse gustos relacionados con comidas que disfruta de vez en cuando, como pastas y hamburguesas. Esto es importante, ya que las dietas restrictivas, que limitan la ingesta de calorías en exceso o eliminan grupos completos de alimentos, pueden ser contraproducentes a largo plazo al llevar a deficiencias nutricionales, pérdida de masa muscular y un metabolismo ralentizado.

Cómo es la dieta del metabolismo acelerado

La dieta desarrollada por la nutricionista Haylie Pomroy busca optimizar el metabolismo y promover la pérdida de peso de manera rápida y sostenible. Este enfoque nutricional se basa en la idea de que comer ciertos alimentos en un orden específico puede “activar” el sistema metabólico y ayudar a quemar calorías más eficientemente.

Según la Cleveland Clinic, “si tienes un metabolismo lento o una tasa metabólica basal lenta, tu cuerpo necesita menos calorías para seguir funcionando”. Debido a esto es que se puede generar una acumulación de grasas.

La dieta del metabolismo acelerado sugiere comer ciertos alimentos en un orden específico para mejorar el gasto calórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta se estructura en tres fases, cada una de las cuales dura entre dos y cuatro días, en las que se ingieren diariamente 5 comidas con todos los nutrientes esenciales. Cada semana se cuenta como un ciclo, y el plan se consideraría completado en 28 días. Asimismo, se puede repetir todos los meses, ya que no tiene límite de tiempo, y se recomienda acompañarlo con un régimen de ejercicio.

La primera fase se enfoca en la reducción del estrés y la inflamación. Durante estos días, se consumen carbohidratos complejos, proteínas y frutas. La idea es que al incluir estos alimentos, el cuerpo pueda reponer las reservas de glucógeno y optimizar el metabolismo.

Luego, en la segunda fase se promueve la quema de grasa. Los alimentos consumidos son principalmente proteínas magras y vegetales, con una ingesta limitada de carbohidratos. Esta combinación ayuda a construir músculo.

La primera fase de la dieta de Pomroy reduce el estrés y la inflamación a base del consumo de carbohidratos complejos, proteínas y frutas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la tercera etapa se introducen grasas saludables junto con las proteínas y carbohidratos. El objetivo es revitalizar el metabolismo y promover la quema continua de grasa mientras se sostienen los niveles de energía.

Los principios clave de la dieta incluyen el consumo de comidas de manera frecuente para mantener el sistema metabólico activo, evitar la ingesta de alimentos procesados y azucarados, y mantener niveles adecuados de hidratación.

Desde Mayo Clinic explican que si bien el metabolismo sí ayuda a decidir cuánta energía necesita el cuerpo, el peso depende de cuánto come y bebe una persona en combinación con la actividad física.

Al seguir la dieta del metabolismo acelerado de Haylie Pomroy, es vital tener en cuenta varias precauciones para asegurar que el abordaje sea seguro y efectivo.

Se recomienda acompañar la dieta del metabolismo acelerado con un régimen de ejercicio para obtener mejores resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se dijo anteriormente, antes de comenzar cualquier plan alimentario se debe consultar con un profesional de la salud, en especial si se trata de una con fases y restricciones específicas. Esto es muy importante si se tienen condiciones preexistentes, como hipertensión o diabetes, o si se está tomando medicación.

Por otro lado, aunque la dieta del metabolismo acelerado tiene ciclos, es crucial mantener un equilibrio de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para evitar deficiencias nutricionales según corresponda para cada persona y sus necesidades particulares.

Ante esto se debe prestar atención a cómo se siente el cuerpo durante la dieta. Si se experimenta fatiga extrema, mareos, cambios drásticos en el estado de ánimo o problemas digestivos, se debe reevaluar el plan alimentario y considerar ajustes.