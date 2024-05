Los secretos del Malbec Patagónico: qué lo hace especial y lo distingue de los elaborados en otras latitudes

Juliana Del Águila Eurnekian dialogó con Infobae y reveló los secretos del Malbec patagónico

Si bien el Día Internacional del Malbec ya pasó, el 17 de abril, por ser la uva más importante y protagonista del vino argentino, siempre se ubica en el centro de la escena. Y en este caso, apenas terminada la vendimia 2024, no es la excepción.

Es una uva que siempre da que hablar, ya sea a nivel general como particular de alguna región del país. Recientemente, Wines of Argentina, la institución que se encarga de la promoción del vino argentino en el mundo, hizo un repaso de los principales números que demuestran por qué el Malbec Argentino es sostenidamente la variedad más reconocida del país.

Por un lado, es la variedad más plantada, con sus 46.941 hectáreas, que representan el 24,9% del total destinado para elaboración en el país y el 41,5% de la superficie de uvas tintas. De este modo, el Malbec Argentino refuerza su liderazgo, habiendo incrementado su superficie en un 195% desde el año 2010. En términos de distribución por provincia, nuevamente, Mendoza encabeza el ranking con mayor superficie del varietal, con el 84,4% (39.635 hectáreas), seguida de San Juan con el 6,19% (2.905 hectáreas), y Salta con el 3.82% (1.793 hectáreas).

Por su parte, Neuquén con sus 622 hectáreas se ubica en el quinto puesto, detrás de La Rioja, y por delante de las otras doce provincias con viñedos de Malbec. Es decir que Neuquén es la única “nueva provincia vitícola” que se ubica entre las grandes y tradicionales. Esto no implica nada en términos cualitativos, pero sí en un compromiso, un rápido desarrollo y una confianza tremenda en su potencial, con apenas el 1,41% del Malbec argentino implantado.

Asimismo, el Malbec Argentino continuó siendo la variedad con mayor producción en 2023, con 3230.996 quintales métricos (qq), lo cual representa el 23,4% del total de uva ingresada a establecimientos para elaboración y, más específicamente, el 43,6% de las tintas aptas para elaboración. En lo que respecta a Mendoza se ubica primera en la producción de Malbec con 2644.184 qq (81,84% del país), que a su vez significa el 28,54% del total de uva producida en esa provincia. San Juan, por su parte, ocupa el segundo lugar con 307.830 qq (9,53%), y en tercer lugar se encuentra Salta con 137.530 qq (4,26%). Si hablamos de Neuquén, su producción de Malbec fue de 23.260 qq, que significa el 33,81% respecto de su producción, que a su vez representa el 0,72% de la producción total del Malbec argentino.

En materia de exportaciones, el 2023 cerró con 1.212.645 hectolitros de Malbec comercializados en el mercado externo, representando el 69,3% del volumen total de varietales exportados, y el equivalente a 410,5 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura. De estas cifras, el Malbec fraccionado representa el 71% en volumen con 861.488 hl y el 91% en valor, con 373,3 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En la categoría vino fraccionado, Estados Unidos se posiciona al frente de las exportaciones de Malbec con u$d FOB 116.398 M exportados, seguido por Reino Unido (u$u FOB 56.674 M), Brasil (u$s FOB 40.712 M), Canadá (u$s FOB 25.064 M), México (u$s FOB 14.781 M), Países Bajos (u$s FOB 10.730 M), China (u$s FOB 8.325 M) y Suiza (u$s FOB 8.166 M). Perú y Colombia completan el top 10 de destinos con u$s FOB 6.667 y u$s FOB 6.236 millones respectivamente.

Y si bien el Malbec Patagónico no es el más exportado, es de los que más llaman la atención de los principales compradores del mundo, ya que para los consumidores Patagonia es una “marca registrada” que implica muchas connotaciones positivas, y eso atrae a sus vinos.

Juliana Del Águila Eurnekian, responsable de Bodega Del Fin del Mundo, es muy consciente de ello ya que viaja permanentemente a ferias y mercados para promover sus vinos y entender las exigencias de los consumidores actuales en los mercados más importantes para el vino argentino.

El siguiente es el diálogo que mantuvo Infobae con la CEO de la Bodega del Fin del Mundo y de la Bodega Karas.

—Infobae: Seguimos celebrando el Malbec en la Argentina. Desde 2011, el 17 de abril es el Día Internacional del Malbec, y festejamos todo el mes y todo el año, porque es el único país que está asociado a una variedad y, en este caso, nos volvemos a encontrar con Juliana Del Águila Eurnekian para hablar del Malbec patagónico. ¿Cuál es el significado y cuál es la característica diferencial del Malbec patagónico?

—Del Águila Eurnekian: A mí me encanta hablar de Malbec patagónico, así como hay Malbec mendocino y Malbec salteño, y probablemente otros Malbec que tal vez no se les da tanto lugar. Pero el Malbec patagónico tiene algo muy especial, porque principalmente está plantado en la Patagonia, y allí tenemos condiciones totalmente diferentes a otras regiones de la Argentina. Para empezar, estamos muy bajos en latitud, tenemos los viñedos más australes del mundo. Y al estar muy bajos en latitud no tenemos que ir a altas altitudes para encontrar frescura, amplitud térmica y temperaturas templadas o diferentes entre el día y la noche. Así que tenemos viñedos y uvas, por ende, muy equilibradas, que permiten vinos muy equilibrados naturalmente, con mucha frescura y concentración.

—¿Por qué siempre hablas de la concentración?

—Porque nuestros vinos tienen mucha concentración de aromas, de sabores y de color por el viento. El viento en la Patagonia es nuestro gran aliado que sopla durante todo el año. Es un viento fresco y seco que engrosa la piel de la uva y por eso tenemos el color hermoso que tenemos en las copas.

—Es justo en el hollejo donde se tienen todos los componentes de la uva, polifenoles, color, aroma, sabor, textura, estructura. Vos acá trajiste tres Malbec, y tenes algunos más. ¿Nos contas sobre la línea nueva Organic?

—Se llama Organic porque se elabora con uva orgánica y estamos certificando cada vez más viñedos. Si nosotros en la Patagonia, por este viento y este clima seco, y las características del clima que tenemos, es muy fácil hacer un viñedo orgánico. La verdad es que tenemos condiciones naturales para cosechar, para cultivar de manera orgánica. Por eso empezamos con un primer viñedo de 40 hectáreas y de a poco estamos transformando el resto del viñedo. No tenemos ningún apuro en hacerlo.

—¿Hay alguna diferencia que se pueda apreciar en las copas entre un Malbec orgánico y el que no lo es?

—No te das cuenta porque la manera en la que manejamos el viñedo es igual. Entonces, en la calidad no hay tanta diferencia. Pero hay mercados que te lo exigen. Entonces certificarlos es un pasito más.

—Después tenes uno de los Malbec ícono de la casa, por ser el más vendido ¿Cómo es?

—Nuestro Malbec Reserva es nuestro embajador en todo el mundo y el que llevamos para todos lados, porque realmente muestra lo que es nuestro viñedo, nuestra uva, lo que es el Malbec patagónico, que como decíamos, es equilibrado naturalmente, muy fresco, muy fácil de tomar. No es un Malbec que te empalaga, sino que pasa rápido, es fluido. Y también hicimos un estudio hace unos años con Malbec de toda la Argentina, en donde descubrimos que nuestro Malbec, el Malbec Patagónico, tiene sobre todo más concentración de aromas florales. Así que es un Malbec floral, bien fluido y muy rico.

—¿Y el que dejamos para el final?

—Nuestro Fin del Mundo es un vino de un Single Vineyard, o sea un viñedo en donde se muestra de manera excepcional esa variedad. En este caso es la finca Don Eduardo y este Malbec se cosecha un poquito más arriba, sobre la barda, que es una meseta que marca el Alto Valle, donde cultivamos nosotros. Es un Malbec realmente diferente. Yo creo que es el Malbec patagónico por excelencia, porque muestra todo esto que dijimos en su mayor esplendor, y además tiene más potencial de guarda, es más completo. Hay que seguir celebrando el Malbec. Muchas veces me preguntan cuando viajo, qué viene después del Malbec. Y la respuesta es obvia… más Malbec, lógico. Yo espero que cada vez sea más Malbec patagónico porque eso significará que estamos haciendo las cosas muy bien en nuestra región.