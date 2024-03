Cómo hacer panqueques, bizcochitos y chipá: recetas fáciles y rápidas para una tarde de lluvia

Disolver la grasa (puede ser al microondas) y dejar que entibie, no debe estar caliente al agregarla a la masa. Lo importante es cambiar su consistencia, si no tienen microondas pueden hacerlo en una olla.

Hacer en un bol una corona con la harina mezclada con el azúcar y poner la sal en los bordes. Es importante que esté en el borde y no en el centro ya que no debe tocar la levadura. Recordemos que la sal hace que la levadura no actúe correctamente.