Ambientes que narran historias: cómo el interiorismo transforma los estudios periodísticos

La arquitectura y el interiorismo son fundamentales en la configuración visual de un estudio periodístico, optimizando el entorno para el desempeño de los profesionales (Gustavo Gavotti)

La importancia de la arquitectura y el interiorismo en la configuración visual de un espacio no puede ser subestimada. Especialmente cuando nos adentramos en el ámbito de un estudio periodístico, donde la necesidad de adecuar el entorno para el óptimo desempeño de los profesionales es crucial.

Respetar la identidad de cada periodista, la esencia del contenido y, al mismo tiempo, incorporar el sello distintivo del arquitecto se convierte en un desafío apasionante y esencial.

Es por eso que la labor de profesionales como Brenda Schmidt cobra una relevancia destacada. Schmidt, arquitecta e interiorista, ha dejado su huella en el estudio de Infobae, donde ha diseñado los escenarios para programas como 10 minutos con... y Casino Resort.

Casino Resort, conducido por el Pollo Álvarez, se destaca por los diseños de Schmidt, que reflejan frescura para las entrevistas (Gustavo Gavotti)

Casino Resort, un ciclo de entrevistas conducido por el Pollo Álvarez, ha encontrado en los diseños de Schmidt un espacio que refleja tanto la frescura como la calidez necesarias para las conversaciones periodísticas.

Por otro lado, el programa 10 minutos con..., que comenzará este jueves 7 de marzo, a cargo de María Belén Ludueña, promete un ambiente que captura la esencia de los personajes destacados que serán entrevistados.

La filosofía de Brenda Schmidt se basa en la creación de experiencias a través de proyectos integrales que van desde la remodelación hasta la construcción desde cero, pasando por la creación de muebles a medida y la conceptualización de espacios mediante renders y diseño de interiores. Su enfoque se centra en la creación de ambientes relajantes, sencillos y funcionales que invitan a la conexión y al disfrute del presente.

Schmidt juega con la iluminación, las formas y los colores para crear ambientes únicos y dinámicos, como en el caso de 10 minutos con..., el programa que será conducido por María Belén Ludueña

En diálogo con Infobae, la arquitecta relató los pormenores de su despliegue para los estudios de Casino Resort y “10 minutos con...”. “Para el caso del programa que conduce el Pollo Álvarez estaba la idea de crear un ambiente de casino con los juegos. Diseñé la escenografía, las cartas que cuelgan, el cartel de neón, los tableros para jugar, la mesa de dados, entre otras cosas. Luego, para el proyecto del programa de María Belén Ludueña pensé en crear una imagen muy femenina, con elementos como relojes de arena -teniendo en cuenta que dura 10 minutos-, cortinas con glitter, etcétera”, dijo.

Y agregó: “Cuando trabajo en esta clase proyectos, considero la identidad de la persona y la finalidad del diseño. Por ejemplo, para Belén o el Pollo, dos proyectos distintos con diferentes enfoques, adapté el diseño según su personalidad y la esencia del programa. Siempre trato de imaginar cómo sería el resultado final y plasmarlo en el diseño”.

Schmidt se enfoca en la creación de experiencias a través de proyectos integrales, desde remodelaciones hasta diseño de interiores y muebles a medida

En palabras de la propia Schmidt, el diseño debe reflejar la personalidad única de cada persona, y su objetivo es lograr la máxima satisfacción de quienes habitarán los espacios que crea.

En su estudio, el proceso de diseño es colaborativo, valorando la visión y los deseos de los clientes para convertirlos en realidades únicas y memorables.

La visión de la experta es la de ofrecer soluciones personalizadas que capturen la esencia y los anhelos de aquellos que la convocan. Con un enfoque meticuloso y holístico, se dedican a transformar la funcionalidad, la estética y la calidad de vida en cada espacio que diseña. Su objetivo es inspirar y mejorar la vida de quienes interactúan con sus creaciones, dejando una huella perdurable en cada proyecto.

La visión de Schmidt es ofrecer soluciones personalizadas que mejoren la calidad de vida y de trabajo de quienes interactúan con sus creaciones

“Siempre quise ser arquitecta desde que era muy pequeña, eso siempre estuvo claro para mí. Era obvio que iba a ser arquitecta. Me encanta todo lo relacionado con el interiorismo, como hacer muebles a medida, elegir colores, texturas, y demás. Así que me gradué y luego hice una maestría en Desarrollo Inmobiliario. Con el tiempo, fueron apareciendo proyectos”, contó la arquitecta.

“Muchos de los trabajos que fueron surgiendo eran de remodelación, y descubrí que fabricar cosas a medida, es decir, crear el interiorismo, era lo que más me gustaba. Así que fabrico todos los muebles a medida, sillas, sillones, mesas, lo que se te ocurra. Todos los muebles, los racks de TV, todo lo que se ve es hecho a medida por mí”, detalló.

La fusión de creatividad y tecnología en el trabajo de Schmidt se refleja en su capacidad para transformar visiones en realidad, utilizando renderizado 3D y atención a los detalles

La fusión de creatividad y tecnología es una característica distintiva del trabajo de Schmidt. Utilizando herramientas como el renderizado 3D y la atención meticulosa a los detalles, es capaz de transformar visiones en realidad, creando experiencias visuales únicas que trascienden las expectativas.

En esa línea, Schmidt sostuvo: “Me encanta poder replicar cosas que no se consiguen fácilmente, como por ejemplo, sillones. Poder crear objetos desde cero me apasiona. Normalmente, me identifico con formas geométricas. Me gustan mucho los sillones que tienen formas raras y se van para el lado del círculo. A todo eso lo estudié mucho. Me gustan mucho los sillones y espejos circulares”.

El proceso de diseño de Schmidt es colaborativo, valorando la visión y los deseos de las personas para crear realidades únicas y memorables

Schmidt también despliega toda su creatividad para el interiorismo de restaurantes. “En general, el restaurante ya tiene una imagen armada y a eso apuntan, con ciertos colores y hasta la disposición de la cocina para que sea más eficiente. En base a eso, empiezo a crear. Eso es lo lindo del interiorismo. Se puede hacer desde el cuarto de un bebé -que me encanta- pasando por un living a una cocina o un programa de TV. En los estudios periodísticos nada es fijo, todo se adapta y eso es lo que tiene de divertido”.

Otra de las artistas transversales del trabajo de la arquitecta, según le contó a Infobae, es la iluminación LED. “Eso me apasiona. Creo que la iluminación es crucial en un diseño, ya que puede transformar por completo un espacio. Cambiando la iluminación es posible crear un lugar nuevo. En Infobae, por ejemplo, para el proyecto de Casino Resort jugamos mucho con la iluminación para crear ciertos ambientes: el fondo es el mismo pero, por ejemplo, poniéndole una luz roja cambia mucho. Juego mucho con eso, entre la iluminación cálida y fría y, también, con las formas. Eso me define bastante”, explicó.

La arquitecta también se destaca en el diseño y fabricación de muebles a medida, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto

Y sumó: “Hago muchos baños. Me piden mucho que remodele baños. Y observo que, con toques muy pequeños, sin tocar lo que es la obra en sí o el piso y la pared, y solo cambiando espejos, iluminación, la bacha y la grifería, cambia todo. Trato de hacer proyectos así, con una lavada de cara. En general, la persona viene con una idea y uno le va preguntando, visita el lugar. A veces, lo que quiere el cliente puede quedar mejor de otra forma y hay que mostrarle renders, fotos realistas y demás para que la persona confíe. Siempre se sorprenden con el resultado y les encanta”.