Cuáles son las 6 frases que nos acercan a la felicidad y cómo incorporarlas

Las frases causan un gran impacto en el estado de ánimo (Imagen ilustrativa Infobae)

La felicidad es un estado de bienestar y satisfacción emocional que puede ser influenciada por factores externos, como las circunstancias de vida, pero también por componentes internos, como la capacidad personal de adaptación y resiliencia. Se trata de una de las metas fundamentales de la vida, para muchas personas, y un área de estudio importante en psicología y filosofía.

Te puede interesar: ¿Qué es la intuición y para qué nos sirve?

La psicóloga Leslie Richardson y Neil Pasricha (orador experto en temas de positividad), líderes del Instituto Global de la Felicidad, describieron seis frases que las personas debe usar para “ser más feliz que la mayoría” y de esa forma impactar de manera positiva en el ambiente que los rodea.

Cambiar la frase “tengo que” por “llego a”

De acuerdo con los expertos, este simple cambio lingüístico permite reinterpretar las obligaciones como oportunidades y activar una mentalidad de gratitud. En ese sentido, en lugar de verse a sí mismos obligado a pagar una factura de impuestos, puedes considerarlo un privilegio que permite disfrutar de beneficios tales como ir a la biblioteca.

Te puede interesar: Cuál es el peso de revelar secretos en la salud mental, según un estudio

En ese punto se puede destacar que la positividad genera una mayor satisfacción en la vida, promoviendo un estado mental más optimista que permite a las personas enfrentar los desafíos de manera más efectiva, según describieron en una nota en la CNBC.

El estado de ánimo de la persona depende de la experiencia que ha vivido (Imagen ilustrativa Infobae)

“¿Cuál era tu rosa?”: el impacto de la gratitud

Los líderes del Instituto Global de la Felicidad continúan inspirándonos a adoptar el juego “Rosa, espina, capullo” en nuestra rutina diaria. Se trata de identificar un momento destacado del día (una rosa), un desafío o fracaso (espina), y un acontecimiento que estamos esperando (capullo). Este ejercicio promueve la gratitud, que está correlacionada con la felicidad y la salud física.

Te puede interesar: Esta es la teoría de la felicidad que generó Einstein para tener una vida plena y feliz

Aunque, el impacto de forma positiva de la gratitud no solo lo dicen los especialistas. International Journal of Anxiety and Depression publicó una revisión de 70 estudios y concluyó que fomentar sentimientos de agradecimiento podría ser una estrategia útil para reducir los síntomas de la depresión y hasta prevenir su desarrollo.

La poderosa frase: “Cuéntame más”

Según Richardson y Pasricha, en lugar de dar consejos o intentar resolver problemas ajenos, dar tiempo y energía para escuchar a los demás fomenta la profundización de las relaciones y facilita la gestión de emociones.

La felicidad es un estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de satisfacción, placer o alegría (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese contexto, al prestar atención a lo que otra persona dice, se envía un mensaje claro de respeto y aprecio hacia sus pensamientos y sentimientos. De esa forma, se fortalece la conexión mutua entre ambas partes y, además, se promueve la empatía hacia la otra persona.

Evitar usar la palabra “no” o cambiarla por “todavía”

De acuerdo con los expertos, esto introduce la posibilidad de que, en un futuro, se pueda cambiar la perspectiva. Esta es una frase especialmente útil para enseñar a los niños cómo enfrentar contratiempos y convertirlos en oportunidades de aprendizaje.

Según un estudio de investigadores de la Universidad de Cambridge, los pensamientos negativos pueden ser una fuente de estrés y ansiedad, por lo que aprender a manejarlos se convierte una herramienta efectiva para mejorar el bienestar psicológico. El entrenamiento se basa en técnicas cognitivas conductuales que ayudan a las personas a identificar y cambiar patrones de esta mentalidad.

La felicidad es un aspecto central de la salud mental y emocional, y una meta comúnmente perseguida por las personas en su vida (Imagen ilustrativa Infobae)

La relevancia al decir: “¿Esto importará dentro de un año?”

De acuerdo con los expertos, es común enfocarse en el problema inmediato y percibir que no existe solución. Ellos explican que, a algunas personas, se les presentan episodios de ansiedad, incluso por situaciones menores como llegar tarde a una cita por diez minutos o la ausencia de respuesta a un mensaje enviado a un amigo.

Los especialistas explican que uno siempre debe preguntarse si lo que están pensando es necesario y primordial. Si la respuesta es negativa, trata de traer a tu presente la tranquilidad que el futuro provee.

La importancia de la frase: “Me concentraré en”

Tanto Richardson como Pasricha aconsejan centrarse en una tarea a la vez, lo que ayuda a minimizar la distracción y la fatiga por tomar decisiones. Al seleccionar una meta pequeña al día se puede avanzar de forma sostenida hacia la felicidad genuina.

Según un estudio publicado en American Psychologist, tener metas claras y desafiantes aumenta la motivación y mejora el rendimiento en diversos contextos. También indica que los objetivos deben ser específicos y que la retroalimentación sobre el progreso hacia la consecución de estos objetivos es fundamental.